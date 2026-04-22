Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 23 de abril: Darío le confiesa a Marta todo lo que sabe sobre Pelayo y Salva se abre con Mabel

Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La serie diaria Sueños de libertad atraviesa una de sus semanas más determinantes, en la que las tramas han ido acumulando tensión hasta desembocar en un episodio clave este jueves. Tras varios días marcados por la tragedia, los secretos y los conflictos personales, los personajes encaran un punto de inflexión que podría redefinir sus relaciones.

El arranque de la semana ya dejó claro que nada volvería a ser igual. La inesperada muerte de Pelayo sacudió por completo a la familia De la Reina, generando un clima de desconcierto y dolor difícil de gestionar. Especialmente afectada se mostró Marta, que, además de lidiar con el golpe emocional, ha tenido que colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Paralelamente, las sospechas comenzaron a abrirse paso cuando Beatriz empezó a considerar la posible implicación de Álvaro, sembrando una duda que no ha dejado de crecer con el paso de los episodios.

A medida que avanzaban los días, las consecuencias de este suceso se han extendido a todos los rincones de la historia. Carmen, desbordada por una situación familiar delicada, decidió alejarse temporalmente para cuidar de su madre, mientras que en otros frentes las tensiones no han dejado de aumentar. La convivencia en casa de Miguel se ha vuelto cada vez más complicada, con normas más estrictas que han terminado por distanciarle aún más de su padre.

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el terreno sentimental, los conflictos tampoco han dado tregua. El inesperado acercamiento entre Salva y Mabel, que culminó en un beso, ha tenido un efecto inmediato en su entorno. Claudia, al descubrir la relación, reaccionó con intensidad, provocando un enfrentamiento directo que ha marcado los capítulos posteriores. Este triángulo emocional ha añadido una nueva capa de inestabilidad a una semana ya de por sí convulsa.

Mientras tanto, la investigación en torno a la muerte de Pelayo ha seguido avanzando, aunque no sin obstáculos. El retraso del funeral, motivado por circunstancias aún no del todo aclaradas, ha prolongado la incertidumbre y ha mantenido a los personajes en un estado de tensión constante. En este contexto, Beatriz ha intensificado sus indagaciones, decidida a descubrir qué información maneja la Guardia Civil, lo que ha incrementado el suspense alrededor del caso.

Damián, Digna y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 546 del jueves 23 de abril

Con este escenario de fondo, el episodio de este jueves se presenta como un momento decisivo. Las grietas abiertas en días anteriores comienzan a hacerse más visibles, especialmente en la relación entre Mabel y Claudia. Tras su enfrentamiento, la situación entre ambas se vuelve insostenible, llevando a Mabel a tomar distancia y evidenciando una ruptura que parece difícil de recomponer.

Al mismo tiempo, Álvaro se encuentra cada vez más acorralado por sus propios temores. La posibilidad de que Marta descubra algo comprometedora lo empuja a replantearse sus próximos pasos, en un movimiento que podría tener consecuencias imprevisibles para todos.

Pablo y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el ámbito familiar, también se abren nuevas vías. Nieves intenta ejercer de mediadora entre Miguel y su padre, en un esfuerzo por evitar una fractura definitiva que parece cada vez más cercana. Por otro lado, Julia da un paso significativo al mostrarse dispuesta a retomar el diálogo con Damián, lo que introduce un atisbo de reconciliación en medio de tanto conflicto.

Las relaciones personales siguen evolucionando en paralelo. Salva, por ejemplo, decide compartir aspectos desconocidos de su pasado con Mabel, reforzando el vínculo entre ambos en un momento especialmente delicado. A su vez, Paula protagoniza un acercamiento con Tasio que podría tener implicaciones en futuros episodios.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes llega con el regreso de Darío, que aporta información clave y decide compartirla con Marta. Su reacción no se hace esperar, algo que podría cambiar por completo la percepción de los hechos.