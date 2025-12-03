Viajes

Ni Austria ni Alemania: La desconocida ciudad de Europa que es una de las más bonitas para visitar esta Navidad

La villa ha sido elegida Capital Europea de la Navidad 2025 y es un lugar ideal para una escapada este mes de diciembre, gracias a sus espectaculares decoraciones navideñas

Ya sea en el puente de diciembre o en las próximas vacaciones, son muchos los españoles que deciden pasar unos días en el extranjero para descubrir las tradiciones y cultura de otros países. De entre todas las opciones, destaca la que ha sido elegida la Capital Europea de la Navidad 2025 por la Red de Ciudades de Navidad: Vilna, en Lituania. Y es que esta villa del país báltico irradia magia durante estas fechas, no solo por los mercadillos que alberga, sino también porque cada año sorprende con un árbol navideño espectacular y con rincones que dejan boquiabiertos a los turistas.

En el mes de diciembre, hay quienes optan por visitar los mercadillos navideños más destacados de Europa. Familias enteras organizan escapadas a destinos como Praga, Budapest, Estrasburgo o Viena, donde las calles se transforman cada año con elaboradas decoraciones y un ambiente festivo propio de esta época.

Los mercadillos de Alemania, Austria y Francia se distinguen por su tradición. Sin embargo, la alta afluencia de turistas puede eliminar parte del encanto para quienes prefieren experiencias más tranquilas. Por ello, existen alternativas menos concurridas dentro del continente. Una de ellas la ofrece Vilna, donde el mercadillo recibe cerca de 100.000 visitantes.

Elegida Capital Europea de la Navidad 2025

Vilna, en Lituania, ha sido
Vilna, en Lituania, ha sido elegida Capital Europea de la Navidad 2025. (AdobeStock)

Vilna fue seleccionada como Capital Europea de la Navidad 2025, un reconocimiento que comparte este año con Noja, en España, y Celje, en Eslovenia. Entre los principales atractivos de la capital de Lituania destaca la presentación del árbol de Navidad, cuyo diseño permanece en secreto hasta el 29 de noviembre, cuando la iluminación de la estructura tiene lugar en la Plaza de la Catedral. Las autoridades ya informaron que el 80% de los materiales utilizados son reciclados o reutilizables.

Las ediciones recientes muestran la originalidad de las propuestas. En 2024, el árbol adquirió forma de adorno con un abeto de 15 metros en su interior. En 2023, estuvo rodeado por cajas de regalo iluminadas, mientras que en 2022, coincidiendo con el 700 aniversario de la ciudad, el diseño imitó una tarta de tres pisos decorada con 700 velas. En 2019, Vilna obtuvo el reconocimiento al árbol navideño más bonito de Europa tras presentar una estructura inspirada en una reina de ajedrez.

Un mercadillo repleto de artesanías clásicas y gastronomía

El mercadillo navideño de Vilna funcionará entre el 29 de noviembre y el 28 de diciembre frente a la Plaza de la Catedral. En las tradicionales casetas de madera, comerciantes locales ofrecerán artesanías, dulces, vino caliente y platos típicos del Adviento.

En los días previos a la Navidad, del 17 al 21 de diciembre, la plaza Vinco Kudirkos será escenario de un mercado alternativo. En ese espacio, 40 diseñadores locales presentarán propuestas que unen arte y sostenibilidad, convirtiéndose en una opción para quienes buscan souvenirs distintos.

La Navidad reina en el centro histórico

La ciudad de Vilna (Lituania)
La ciudad de Vilna (Lituania) destaca por su espectacular decoración navideña. (AdobeStock)

El programa navideño de Vilna incluye actividades como una pista de hielo ubicada frente a la Plaza del Ayuntamiento, cuya fachada neoclásica destaca por su iluminación especial durante estas fechas. Entre los eventos más llamativos se encuentra la Carrera Navideña, donde participan tanto deportistas como aficionados, algunos de ellos ataviados con disfraces llamativos o trajes de elfos, creando un desfile multicolor que recorre las calles del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La agenda festiva suma el espectáculo de fuegos artificiales en Nochevieja y, el 6 de enero, la tradicional procesión de los Reyes Magos, que parte desde la Puerta de la Aurora hasta la Plaza de la Catedral.

