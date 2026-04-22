España

Aagesen asegura que España tiene un suministro “muy positivo” de queroseno a corto plazo y reservas “sólidas” de petróleo

La ministra ha señalado que las refinerías españolas operan para maximizar la generación de combustible para aviones “sabiendo que a veces esos destilados medios vienen de fuera”

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FOTO DE ARCHIVO. La ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, asiste al Segmento de Alto Nivel (HLS) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), en Belém, Brasil. 17 de noviembre de 2025. REUTERS/Adriano Machado
FOTO DE ARCHIVO. La ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, asiste al Segmento de Alto Nivel (HLS) durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), en Belém, Brasil. 17 de noviembre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

El suministro de combustible de aviación para España “a corto plazo es muy positivo”, ha asegurado la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a pesar de que el conflicto en Oriente Próximo no parece tener una fecha de finalización cercana y de que las aerolíneas y aeropuertos han advertido de la falta de queroseno a medio plazo.

Tras finalizar este miércoles la cumbre Diálogos de Petersberg sobre el Clima en Berlín, la ministra señaló ante los medios de comunicación que España cuenta con reservas tanto de queroseno -combustible para aviones- como de distintos productos derivados del petróleo debido a una infraestructura del sector que, con un total de ocho refinerías, “permite tener una base sólida y dar respuesta de forma rápida a esa demanda”.

Según ha detallado la ministra, muchas de las refinerías que se encuentran trabajando en territorio español “operan para maximizar la generación de queroseno sabiendo que a veces esos destilados medios vienen de fuera”. Aún así, en el caso específico del queroseno, Aagesen apuntó a que España solamente importa el 20% del total que consume, mientras que en otros países, como Alemania, Inglaterra o Francia, esa cantidad importada de esos productos destilados medios es mayor y “viene de terceros países que dependen del Estrecho de Ormuz, y por lo tanto es una situación más compleja”.

Por otra parte, la ministra también añadió que ya se liberaron cuatro días de las reservas estratégicas acordadas por parte de los países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE), quedando disponibles 8,3 días adicionales, que se llevarán a cabo cuando se identifique “el mejor momento” para ello.

“Creemos que todavía no ha llegado el momento para ello”, dijo, añadiendo que existía un plazo de 90 días para esa liberación de reservas y que el Gobierno trabaja con Cores y el sector para identificar ese momento oportuno. Además, consideró que lo que hay que hacer es “seguir trabajando” para que se produzca el cese de hostilidades y se alcance “una solución al conflicto dialogada y diplomática”.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un paquete energético con el que propone una batería de medidas para que los Estados miembro rebajen impuestos sobre la electricidad, activen bonos energéticos y tarifas sociales y puedan introducir prohibiciones temporales a los cortes de suministro para proteger a los hogares más vulnerables frente a la nueva crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo. (Fuente: Europa Press / Comisión Europea / CCTV )

El apagón, “totalmente inédito”

En la misma intervención, la vicepresidenta tercera ha asegurado que es importante mejorar la supervisión tras el apagón del 28 de abril de 2025 ya que, tanto el informe de la CNMC, el de la red de expertos de los operadores a nivel europeo y el que ellos remitieron coincidían en que se disponían de todas las herramientas necesarias para que no ocurriese un apagón y, aun así, ocurrió.

“Fue totalmente inédito, inesperado y los propios operadores europeos se han puesto la misión de actualizar los procedimientos a la vista de que situaciones como el apagón pueden ocurrir”, ha explicado la ministra. Por ello, Aagesen ha defendido la importancia de la supervisión de todos los operadores, que son muchos y muy numerosos, y que cada día trabajan en el sistema eléctrico.

Asimismo, ha añadido que ante un evento tan complejo e inesperado, las respuestas simplistas no valen, ya que generan ruido, desinformación y desafección por parte de la ciudadanía y por parte de los propios sectores industriales. También ha subrayado que las energías renovables no fueron el problema y que no es cierto que hubiese una falta de inercia ni que la existencia de más parque nuclear hubiese solventado el problema.

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