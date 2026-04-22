España

El PP vota que ‘no’ a la “prioridad nacional” y deja solo a Vox en el Congreso horas después de la investidura de Guardiola

La iniciativa en el acceso a ayudas, servicios y viviendas públicas esperaba adoptar medidas como la repatriación de todos los inmigrantes irregulares o que cometieran delitos

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El Congreso de los Diputados ha rechazado la moción presentada por Vox para implantar la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, servicios y viviendas públicas. La iniciativa ha quedado relegada después de que el Partido Popular, junto al resto de formaciones, haya votado en contra de la propuesta. Su cambio de postura ha ocurrido después de que el partido liderado por Santiago Abascal negara la posibilidad de introducir enmiendas que matizaran el texto.

El objetivo de esta moción buscaba obligar al Gobierno a adoptar medidas como la repatriación de todos los inmigrantes irregulares o que cometieran delitos, la limitación del acceso a la sanidad para los extranjeros a situaciones de emergencia, la derogación del decreto de regularización de inmigrantes y la exclusión de la asistencia jurídica gratuita para este colectivo. La votación que ha dejado solo a Vox en el Congreso de los Diputados ha sido unas pocas horas después de que saliera adelante la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

Y es que, este concepto era, a petición del partido de Abascal, una de las condiciones para formar una coalición en la comunidad extremeña. Los populares habrían ofrecido diferentes aportaciones para intentar una transacción del texto, pero todas fueron rechazadas por Vox, según han confirmado fuentes del PP. Además, los de la ultraderecha también se negaron a que la moción se votara por puntos.

El diputado de Vox Ignacio Hoces interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2024 (Gustavo Valiente - Europa Press)
El diputado de Vox Ignacio Hoces interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2024 (Gustavo Valiente - Europa Press)

“El español trabaja para el que acaba de entrar”

Los del Partido Popular han justificado su postura por diversos motivos. Primero, defienden el criterio de arraigo “es importante” para el acceso a los servicios públicos. Asimismo, han negado que su acuerdo en Extremadura implicase restringir la sanidad o la educación de los inmigrantes. Así, “ningún extranjero que tenga arraigo se quedará sin servicios públicos, porque eso sería ilegal”.

El diputado de Vox, Ignacio Hoces, ha acusado al Gobierno de provocar “una España al revés”, durante su turno en el debate. También ha denunciado que “el español trabaja para el que acaba de entrar”. Según Hoces, la inmigración está transformando la identidad de España y denunció lo que denominó “endofobia” en el Ejecutivo y la izquierda. “Gobernar es priorizar y han olvidado a los españoles”, ha criticado.

Por lo que el diputado defiende que la “prioridad nacional” es una exigencia de justicia social y no una cuestión xenófoba. Pese al acercamiento en Extremadura, la formación de Abascal ha descartado cualquier modificación, insistiendo en que el acuerdo “está bien, pero hoy estamos en el Congreso”. Por parte del PP, la diputada Carmen Navarro ha marcado distancias con Vox y ha recalcado que su formación no se apartará del marco constitucional ni de lo formado en Extremadura. Asimismo, ha insistido en que “el debate de la inmigración requiere de seriedad”.

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. "Son personas que conviven con nosotros. A partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", ha asegurado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fuente: La Moncloa)

Desde el Gobierno y los partidos de izquierda se han multiplicado las críticas al concepto de “prioridad nacional”, al que tildaron de “racista” y “xenófobo”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera preocupante la deriva del PP en este ámbito y ha alertado que el Ejecutivo recurrirá ante los tribunales cualquier norma autonómica que recorte derechos o libertades fundamentales. “Quieren quitar la sanidad a las personas migrantes cuando aquí hay sanidad universal. El PP atenta contra dos artículos de la Constitución. Estaremos vigilantes”, ha asegurado.

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