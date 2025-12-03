España

Hornos, pastelerías y conventos para probar los mejores dulces de la Navidad: estos son los nuevos Soletes Repsol de cada provincia

Entre los más de 300 establecimientos reconocidos por la guía para este invierno, también hay bares para brindar con champán y restaurantes donde celebrar banquetes en buena compañía

Mantecados, alfajores, roscos y anguilas
Mantecados, alfajores, roscos y anguilas de mazapán del Monasterio Comendadoras de Santiago

Los Soletes son la distinción más joven de la Guía Repsol, una calificación gastronómica dirigida a esos rincones informales con encanto que se diferencian por su cercanía, su propuesta apetecible y por su buen ambiente. Pueden ser bares o tabernas, confiterías, cafeterías o ultramarinos, también heladerías o terrazas en verano y turronerías o conventos en invierno. Desde que esta calificación se estrenó en 2021, Repsol ha celebrado varias ediciones de los Soletes al año; ahora, centra sus premios en una de las épocas más esperadas del año, la Navidad.

Si hay un momento del año en el que la agenda gira alrededor de una mesa, ese es la Navidad, fechas en las que familia y amigos se reúnen para brindar con champán, probar un trozo de turrón, celebrar una comida llena de reencuentros o disfrutar de un aperitivo en las fechas más señaladas del año. Repsol pretende ayudarnos a triunfar en cada una de estas ocasiones, ofreciéndonos establecimientos catados y valorados por sus inspectores gastronómicos. Con esta decimotercera entrega de los Soletes, ya son más de 5.000 locales los que lucen la sonriente pegatina amarilla, una señal de que en ellos podemos disfrutar del buen comer a buen precio y en buena compañía.

Este año, la Guía Repsol ha sacado una lista de los 260 nuevos restaurantes para el verano.

La Navidad más dulce

Estamos en la época más dulce del año, así que no es de extrañar que las pastelerías, chocolaterías y confiterías tengan en esta edición Navideña su momento de esplendor. Además de premiados roscones como el de ‘Boske Bakery’, en el municipio madrileño de Torrelodones, y turrones como los de ‘Iturbe’ en Logroño o ‘Gorrotxategi’ en Tolosa, los Soletes viajan por cada rincón del país para descubrir a qué sabe la Navidad en cada casa. Reciben premios los empanadicos de calabaza de ‘Ferrando’ en Siétamo (Huesca), los barquillos para acompañar el cava de ‘Galindo’ en Palma de Mallorca, o el Convento de San Clemente de Toledo donde, según cuentan, se hizo mazapán por primera vez allá por el siglo XIII.

Seguimos en el terreno de lo dulce, porque, este año, los Soletes han venido con una novedad bajo el brazo. Por primera vez, conventos de toda España reciben una distinción de una guía gastronómica, una iniciativa con la que Repsol ha querido poner en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en los obradores que se esconden en estos imponentes edificios religiosos. Las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados que se reparten por todo el territorio español.

Monasterio Comendadoras de Santiago
Monasterio Comendadoras de Santiago (Soletes Repsol / Sofía Moro)

Restaurantes para celebrar

Es uno de los mayores dolores de cabeza para estas fechas y los Soletes son una manera estupenda de solucionarlo. Entre sus premiados, la guía incluye restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños, locales en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo y comer y beber bien con el objetivo de celebrar estas especiales fechas.

Desde una champanería de barrio como ‘El Ángelus’ en Cádiz a la sidrería ‘El Polesu’ en Cangas de Onís o el asador ‘San Lorenzo’ en Burgos, propuestas que figuran entre el centenar de restaurantes que estrenan distinción este diciembre. La ‘Cervecería Alonso’ en el madrileño barrio de Prosperidad o el ‘Mítico Bar’ en Granada, son de esos sitios en los que la gente desborda el espacio y toma la calle durante el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja.

Mítico Bar, en Granada
Mítico Bar, en Granada (Soletes Repsol / Sofía Moro)

Para los homenajes en grupo destacan lugares donde las copas navideñas adquieren más brillo, como las vinotecas ‘Beat Wines’ en Tomelloso (Ciudad Real) o ‘Almacén Wine Bar’ en Donostia (Gipuzkoa). Y para las reuniones en casa se han identificado establecimientos con platos para recoger y producto para llevar: ‘Montal’ en Zaragoza, ‘Ultramarinos Pope’ en Valencia o ‘Aspic Home’ en Barcelona.

Mapa con los nuevos Soletes de Navidad 2025

En total, son 311 los locales premiados en esta nueva edición de Soletes invernales, establecimientos muy variados en su contenido pero también en su ubicación. Mientras que algunos se encuentran en las calles más concurridas de nuestras grandes ciudades, otros se esconden en pequeños pueblos e inesperados rincones. En este mapa, podrás encontrar todos los nuevos Soletes de Navidad para este 2025, divididos por provincias, para descubrir cuáles son los premiados más cercanos a ti.

