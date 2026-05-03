España

La Guardia Civil rectifica a la Generalitat: un niño fue atendido en la playa pero no hubo fallecidos

Previamente, los servicios de Emergencias habían informado erróneamente de que cuatro personas habían muerto ahogadas

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06/02/2025 Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. POLITICA GVA
06/02/2025 Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. POLITICA GVA

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana había informado este domingo de la muerte por ahogamiento de cuatro personas, dos de ellas menores, en la playa de Oliva, en Valencia. La información fue enviada por el grupo de Whatsapp que comparte con periodistas de toda la Comunidad. El mensaje especificaba que habían fallecido dos menores y dos adultos y que otros dos hombres de 46 años estaban en el hospital.

Poco después, la Guardia Civil y la alcaldesa de Oliva han desmentido al CICU y han asegurado que las personas implicadas en el suceso fueron rescatadas. Un niño sí fue atendido en la playa, pero no hubo fallecidos.

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