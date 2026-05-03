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Alex Docampo, dermatólogo: “Si te pones autobronceador, a tu piel le pasa lo mismo que a un filete cuando lo asas”

Es importante cuidar tu piel durante los meses más calurosos del año

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Es ua buena opción para estar moreno, pero hayq ue tener ciertos cuidados
Mujer autobronceandose. (Freepik)

Con la llegada del calor, y teniendo a la vuelta de la esquina el verano, cada vez más gente está enfocada en ponerse morena. Para ello, son muchos los que recurren a productos como los autobronceadores, que en un principio te ayudan a ganar color más rápido.

Sin embargo, no siempre son beneficiosos para nuestra salud. Esto es algo que conoce muy de cerca Alex Docampo, dermatólogo que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@alex.docampo.derma) ha explicado qué efecto tienen estos bronceadores en la piel.

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“Si te pones autobronceador, a tu piel le pasa lo mismo que a un filete cuando lo asas”, afirma el experto durante los primeros segundos. Esto se debe a que ocurre un fenómeno muy curioso.

Por qué nos cambia el color de piel

Estos productos contienen una sustancia llamada dihidroxiacetona, responsable de provocar ese cambio de color en la piel. Lo que hace es desencadenar la conocida reacción de Maillard, en la que los hidratos de carbono reaccionan con las proteínas para formar unas moléculas llamadas melanoidinas, que son las que dan ese tono más oscuro.

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Se trata, en realidad, del mismo proceso por el que alimentos como la carne o el pan tostado adquieren ese color dorado al aplicarles calor. En el caso de la piel, esta reacción se produce en la capa más superficial. Por eso, el tono que se consigue con el autobronceador no desaparece al lavarse, sino que se va perdiendo de forma progresiva con la renovación natural de la piel.

Los peligros del autobronceado para la piel

A pesar de lo llamativo que puede resultar este mecanismo, el procedimiento es seguro en términos generales. Sin embargo, hay un aspecto importante que conviene no pasar por alto. Y es que ese bronceado artificial no ofrece ningún tipo de protección frente a la radiación solar.

Esto significa que, aunque la piel tenga un tono más oscuro, sigue siendo igual de vulnerable a los efectos del sol. Pensar que el autobronceador sustituye al protector solar puede llevar a consecuencias como quemaduras o daños cutáneos.

Cómo cuidar la piel en verano

Hay varios aspectos que marcan la diferencia durante los meses de calor. La hidratación es uno de los pilares fundamentales: beber suficiente agua y utilizar cremas hidratantes ayuda a mantener la piel en buen estado frente a las altas temperaturas.

También es importante adaptar la rutina facial, optando por limpiadores suaves que no saturen los poros. La exposición al sol debe hacerse con precaución, evitando las horas centrales del día y recurriendo siempre a protección solar adecuada, reaplicándola con frecuencia.

El uso de crema solar no es opcional, sino imprescindible en cualquier rutina de verano. Aplicarla a diario, incluso cuando está nublado o no se va a pasar mucho tiempo al aire libre, es clave para proteger la piel frente a los efectos de la radiación ultravioleta. Además de prevenir quemaduras, ayuda a evitar el envejecimiento prematuro y reduce el riesgo de problemas cutáneos.

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