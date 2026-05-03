Por qué los barrios que rodean la calle Bravo Murillo (Madrid) tienen tres años de diferencia en la esperanza de vida de sus residentes: “Es una barbaridad”

La calle de Bravo Murillo en 2016 (Wikimedia Commons)

El entorno urbano en el que vives influye en tu organismo más de lo crees. Así lo ha asegurado el psiquiatra José Luis Marín, autor del libro ‘La salud mental no existe, la salud sí’, durante el último episodio del pódcast ‘Mañana Empiezo’: “El código postal pesa más que el código genético”. Sus conclusiones concuerdan con el Estudio de Salud de 2022 de la Comunidad de Madrid realizado para “mejorar el conocimiento sobre los problemas de salud de la población madrileña y sus causas para, de esta forma, emprender actuaciones desde la administración local para combatirlos”.

En el informe se pueden observar diferencias sustanciales entre los distritos madrileños. Entre todos los factores que analiza el estudio uno de los más llamativos es el que corresponde a la tasa ajustada de mortalidad (TAM). En 2020, bajo el contexto de la pandemia de COVID-19, se pudo saber que los distritos del Sur de la ciudad aumentaron la mortalidad general de sus residentes: en todos ellos superó el 35% de la tasa registrada en 2019 en los hombres. En concreto, el psiquiatra señala Pozuelo de Alarcón y Parla, separados por menos de veinte kilómetros en la Comunidad de Madrid, donde “la diferencia entre estos dos municipios es de dos años de expectativa de vida. Dos años de expectativa de vida. Es una barbaridad”. Y es que, Pozuelo presenta la renta per cápita más alta de España, mientras que Parla figura entre las más bajas.

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No obstante, uno de los distritos con peores números no se encuentra al sur de Madrid, sino que conforma una de las zonas más céntricas de la ciudad: “La calle Bravo Murillo, de Cuatro Caminos a Plaza de Castilla, define la acera de la derecha (el Santiago Bernabéu, el Paseo de la Castellana, la calle Orense, General Perón) y la acera de la izquierda, los pares y los impares”, detalla. Como señala José Luis Marín, con más de 40 años de experiencia, “son tres años de expectativa de vida de diferencia”.

Incremento de la tasa ajustada de mortalidad, Hombres, 2020 respecto a 2019 (Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid)

La famosa calle madrileña separa a los vecinos de Tetuán y Chamberí, quienes al parecer presentan distinciones en el cuidado de su entorno urbano: “La limpieza de la acera de la margen derecha de Bravo Murillo se hace todos los días, la limpieza de la margen izquierda, no”, apunta. Esta cuestión se explica por una cuestión tradicional. Y es que en Chamberí “se empezaron a construir las casas para los militares que habían ganado la guerra y se fortaleció económicamente, se limpia más”, explica.

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La regla del 3, 30, 300

El experto ha explicado que la “regla del 3, 30, 300”, formulada originalmente por investigadores de la Universidad de Utrecht y adoptada por Marín en su práctica clínica, resume este fenómeno a la perfección. La teoría establece que “si tú puedes ver tres árboles desde tu salón, en tu barrio hay al menos un 30 % de zona verde y estás a menos de trescientos metros de un gran parque, tu salud es mejor”.

Este patrón, que se observa en zonas como Pozuelo de Alarcón, se asocia con menores ingresos hospitalarios y una reducción significativa en el consumo de antidepresivos: “El consumo de antidepresivos en algunos barrios... disminuye hasta en un 15 %, entre un doce y un 15 %”, añade Marín, aludiendo a estudios realizados también en Barcelona.

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De esta manera, la desconexión con la naturaleza de “los últimos cientos de años” acarrea consecuencias tangibles para la población. “Pero desde luego en los últimos, sobre todo en los últimos cincuenta, con la sobrepoblación de las ciudades, esto no es gratis. Y lo estamos pagando”, sostuvo Marín durante el pódcast.

El proyecto de urbanizar el entorno del Bernabéu con 300 árboles y más espacio peatonal (Europa Press)

No es la primera vez que se observan diferencias entre municipios

El primer año de la pandemia de COVID-19 provocó una reducción histórica en la esperanza de vida en Madrid, especialmente en los barrios con menor nivel socioeconómico. Esto permitió observar cómo pueden influir las diferencias de trato entre barrios en la vida de los ciudadanos. Aunque todos los distritos sufrieron caídas, las diferencias entre ellos son abismales. El caso más extremo es el de los hombres del distrito de Tetuán, quienes sufrieron un desplome histórico de 4,72 años en su esperanza de vida, tal y como documentó Madrid Salud en ‘Caída de la esperanza de vida en distritos de Madrid en 2020: relación con determinantes sociales’. De hecho, si se calcula sobre lo que se esperaba que vivieran de no haber existido la pandemia, la pérdida real rozaría los 5 años.

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¿Por qué esta enorme diferencia en la misma ciudad? “La concordancia hallada entre la distribución de algunos determinantes sociales en los distritos y la caída de la esperanza de vida llama la atención sobre el hecho de que la mortalidad durante el primer año pandémico estuvo marcada por las desigualdades sociales en salud”. Además de Tetuán, el estudio pudo comprobar que otros distritos del sur y este de la capital, como Arganzuela, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas y Latina, también se situaron a la cabeza de los más castigados.

En contraste, distritos con rentas más altas como Salamanca o Chamberí experimentaron retrocesos significativamente menores. Al superponer los mapas del retroceso de la esperanza de vida con los mapas económicos de Madrid, el resultado es casi un calco. Las mayores caídas coinciden milimétricamente con las zonas que presentan los niveles de renta más bajos, las mayores tasas de paro, un menor nivel educativo y una mayor proporción de población inmigrante por motivos económicos.

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