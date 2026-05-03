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La mejor miel del mundo es ‘made in Cuenca’: fabricada en este pueblo con restos de una antigua muralla y una iglesia del siglo XVI

El jurado ha valorado la inmensa calidad, la pureza y el sabor de este producto artesanal

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El pueblo conquense que hace la mejor miel del mundo (Montaje Infobae)
El pueblo conquense que hace la mejor miel del mundo (Montaje Infobae)

En el corazón de la Alcarria conquense se esconde un pequeño municipio de apenas 153 habitantes que ha logrado situar su nombre en lo más alto de la gastronomía internacional. Se trata de Canalejas del Arroyo, un pueblo rural reconocido por su tranquilidad, su paisaje de lomas onduladas y un pasado histórico que todavía se respira en cada una de sus calles. Sin embargo, esta localidad no es noticia únicamente por su indudable encanto natural o por su imponente patrimonio, sino porque en este apacible rincón se fabrica la mejor miel del mundo.

La empresa familiar ‘Arroyo de Miel’, originaria y radicada en Canalejas del Arroyo, ha conseguido que su miel de tomillo sea coronada como la número uno en el prestigioso certamen de calidad Global Honey Stars 2026, celebrado en París a finales del pasado mes de enero. Este concurso, considerado uno de los eventos más exigentes del sector apícola a nivel mundial, cuenta con un jurado de expertos catadores que ha valorado la inmensa calidad, la pureza y el sabor de este producto artesanal frente a competidores de todo el planeta. Por si fuera poco, la marca también se hizo con la medalla de oro en los Paris International Honey Awards 2026.

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La mejor miel del mundo de 'Arroyo Miel' (Global Honey Stars 2026)
La mejor miel del mundo de 'Arroyo Miel' (Global Honey Stars 2026)

Una empresa recién nacida

Detrás de este éxito sin precedentes hay una historia de amor por la naturaleza que comenzó como una afición de fin de semana transmitida de generación en generación. Fernando, el gerente de la empresa, no ocultó su inmensa alegría tras recibir la distinción en la capital francesa: “Este premio es un reconocimiento a nuestro trabajo y al esmero que ponemos en cada gota de nuestra miel. Nos llena de orgullo representar a España y, en especial, a Cuenca, en un certamen tan prestigioso”, como recogió Eciende Cuenca.

La filosofía de esta joven marca, fundada oficialmente en 2022, se basa en una elaboración tradicional y sostenible. Para lograr esta calidad suprema en su miel cruda cristalizada, utilizan “colmenas estantes”, es decir, colmenas fijas que no se trasladan a otros territorios persiguiendo floraciones.

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Al mantenerlas siempre en la zona, las abejas recolectan exclusivamente la flora local, como el tomillo, un arbusto silvestre muy apreciado en la cocina para aromatizar carnes y quesos. Esta técnica ayuda a mantener el equilibrio natural, favoreciendo la polinización de la Alcarria conquense y dando lugar a una producción muy limitada y exclusiva. Como consecuencia de este método, su producción es limitada.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Canalejas del Arroyo (Alcarria Conquense)
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Canalejas del Arroyo (Alcarria Conquense)

Naturaleza, palacios y una iglesia fortificada

Pero el sabor de este producto ganador no se puede desvincular del lugar en el que nace. Canalejas del Arroyo, situado en la comarca de la Hoya del Infantado, es un territorio atravesado por pequeños arroyos que riegan la tierra antes de desembocar en el río Merdanchel. Es un destino rural diseñado para caminar sin rumbo y disfrutar de la quietud del campo abierto. Más allá de su geografía, el pueblo presenta los vestigios de un pasado verdaderamente glorioso. El casco urbano gira en torno a su monumento más espectacular: la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Este imponente edificio, que comenzó a erigirse a mediados del siglo XVI, destaca por su inmenso volumen y su apariencia de fortaleza militar, flanqueada por enormes contrafuertes exteriores.

Las crónicas históricas explican que, en el año 1503, la Corona ordenó “desencastillar” (desmantelar las defensas de) la iglesia que previamente había sido fortificada, por lo que se asume que la estructura actual conserva los restos y vestigios de aquellas antiguas defensas amuralladas, como describe Alcarria Conquense. En la construcción de esta joya arquitectónica participaron prestigiosos canteros de la época como Hernando de Palacio, y en su interior aún hoy resguarda una pila bautismal medieval y un valioso altar barroco.

El patrimonio local se enriquece además con la Casa Palacio de los Alarcón, una notable edificación del siglo XVII que exhibe un escudo de armas barroco en su fachada, y con una interesante red de cinco ermitas, como valora la Guía Repsol. Entre ellas destaca la Ermita de Nuestra Señora de la Envía, cuya talla original llegó a darse por perdida en el siglo XIX tras el hundimiento de la capilla medieval, siendo recuperada misteriosamente en un cuarto de enseres viejos justo antes de inaugurar el nuevo templo en 1871.

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