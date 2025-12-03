Estos son los seis restaurantes catalanes que recomienda la Guía Michelin y que destacan por su calidad-precio

De izquierda a derecha y de arriba a bajo, los restaurantes Glug, Oníric y Caldeni el Meatbar, en Barcelona; el restaurante del Hotel Urbisol, en Calders; y el restaurante Ca l'Enric, en la Vall de Bianya. / Captura de pantalla de redes sociales

Comer rico está bien, pero comer rico y barato es todavía mejor. En la edición de 2026, la Guía Michelin ha destacado, no solo a los grandes referentes de la alta cocina, sino que también ha puesto el foco en aquellos restaurantes donde es posible disfrutar de una exquisita gastronomía sin grandes desembolsos.

En esta ocasión, y centrando el foco en Cataluña, la guía ha incorporado seis nuevos establecimientos a la categoría Bib Gourmand, que reconoce a los locales en su relación calidad-precio. Según ha recogido la emisora catalana RAC1, tres de estos restaurantes se encuentran en Barcelona, mientras que los otros tres están repartidos entre Lleida, Calders (Moianès) y La Vall de Bianya.

Además, la selección de la Guía Michelin para 2026 ha otorgado seis nuevas estrellas a restaurantes catalanes, entre los que figuran Enigma, Aleia, Mont Bar y La Boscana, que han alcanzado la categoría de dos estrellas, así como Kamikaze y Scapar, ambos en Barcelona, que han recibido su primera estrella. Sin embargo, más allá de estos reconocimientos, la guía ha elaborado un mapa de locales donde se puede comer muy bien sin que el precio sea un obstáculo.

Dónde comer barato y rico en Barcelona

Entre los tres nuevos locales barceloneses reconocidos en la categoría Bib Gourmand destaca el Caldeni el Meatbar. Este restaurante está dirigido por Dani Lechuga, un cocinero de familia carnicera que lleva dos décadas desarrollando este proyecto junto a su esposa, María Luisa, y un equipo reducido de personal.

El local, cuyo diseño es obra de Lázaro Rosa-Violán, evoca el ambiente de una carnicería tradicional. Entre sus especialidades sobresalen el steak tartar de Angus al estilo Caldeni, los cortes especiales que se ofrecen como sugerencias del día y el pepito de filete, platos que reflejan una dedicación absoluta al producto y al oficio culinario.

Otro de los establecimientos barceloneses reconocidos es Glug. Al frente se encuentran Beatrice Casella, originaria de Turín y exjefa de cocina de Hisop, restaurante minimalista en la ciudad condal. Glug se define como un “bar de vinos” que funciona como una casa de comidas contemporánea, con una barra larga de azulejos, pocas mesas y un servicio directo. Su propuesta gastronómica fusiona la cocina catalana con toques italianos, como la sopa de cebolla con “botones” de Comté, la croqueta de macarrones con sofrito de varias carnes o el tortellini de rabo de toro, además de platos que varían según la temporada. El vino tiene un papel protagonista, con más de 600 referencias, mezclas propias servidas de grifo y una selección centrada en vinos naturales.

Localización de las tres recomendaciones en la ciudad condal con restaurantes asequibles y de calidad, según la Guía Michelin. / Creación propia

En el barrio de Gràcia, el restaurante Oníric materializa el sueño de Jonatan Izquierdo, responsable de la cocina, y Laura Humanes, encargada de la sala, quienes aspiraban a ofrecer una experiencia gastronómica de calidad sin que ello supusiera un lujo inalcanzable. Oníric apuesta por un menú del día elaborado y un menú degustación en torno a los 40 euros, basado en cocina de temporada, productos de proximidad y un toque de fusión. Su objetivo es acercar una experiencia casi de alta cocina al público del barrio.

La tradición y el producto local se fusionan fuera de Barcelona

En Calders, en la comarca del Moianès y rodeado de naturaleza, el restaurante del Hotel Urbisol demuestra que la cocina de hotel puede ir mucho más allá de lo convencional. La familia Jubany, que gestiona el establecimiento desde hace tres generaciones y donde se formó el propio Nandu Jubany, confía la cocina a Carles Badia, mientras que Elisabet Jubany, hermana de Nandu, dirige la sala.

La oferta se basa en una cocina tradicional actualizada, con platos como suquet de rape con gambas, risotto de setas con foie, huevos fritos con verduras, jamón ibérico y aceite de trufa, carnes a la brasa y postres clásicos como el xuixo acompañado de un chupito de ratafía.

En Lleida, en el barrio de Cappont, el restaurante Sisè representa una de las historias más personales entre los nuevos Bib Gourmand. Àngel Esteve, natural de Lleida y con experiencia en cocinas como El Celler de Can Roca, Mugaritz, Coure o Gresca, decidió regresar a su ciudad antes de cumplir los treinta años para abrir su propio local.

Sisè se define como una “casa de cocineros” con cocina a la vista, gran presencia de fuego y brasa, una carta breve y un menú degustación asequible, todo ello inspirado en la memoria familiar y en productos del Pirineo catalán y aragonés, tal y como se explica en la web de RAC1.

Ningún restaurante ha conseguido este martes las tres estrellas de la Guía Michelin en su edición de 2026, y Aleia (Barcelona), La Boscana (Bellvís, Lleida), Mont Bar (Barcelona), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Enigma (Barcelona) son los nuevos biestrellados.

Por último, en plena Vall de Bianya y a escasos 100 metros del restaurante Ca l’Enric, galardonado con una estrella Michelin, L’Hostal de Ca l’Enric traslada la esencia de una de las casas más reconocidas de la Garrotxa a una propuesta más accesible y pensada para el día a día. Isabel Juncà, una de las hermanas de la familia, lidera una cocina tradicional de temporada, con una carta que abarca arroces, pescados y carnes a la brasa, canelones elaborados con esmero y sugerencias que siguen el ritmo del bosque y la huerta. Entre los platos destacados por la guía figura un ajoblanco con tartar de boquerones y fresas, terminado en la mesa.