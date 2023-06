España es el país con más restaurantes entre los mejores de Europa: estos son los 3 que están en el ‘Top 5′

Los españoles Etxebarri, Bagá y Desde 1911, entre los cinco mejores restaurantes de Europa de 2023.

La guía gastronómica Opinionated About Dining (OAD) ha celebrado durante la noche del pasado lunes 12 de junio su gala Europea anual, una celebración en la que se ha hecho pública la lista de los Mejores Restaurantes de Europa 2023 que distingue las 150 mejores cocinas del continente. Este año, el evento ha sido celebrado el llamado Taller de Bombas, el salón de eventos del restaurante Desde 1911 ubicado en Madrid. El lugar elegido no ha podido ser más adecuado, ya que la restauración española ha sido una de las claras vencedoras de la noche.

Un año más, el mejor restaurante de Europa ha vuelto a ser Alchemist, el espacio del chef Rasmus Munk ubicado en Copenhague, que lidera de nuevo la clasificación de los 150 mejores locales. Le sigue el sueco Frantzén, situado en Estocolmo, que tuvo el honor de ser el primer restaurante en conseguir tres estrellas Michelin en Suecia. La lista sigue con otros de los mejores establecimientos de alta cocina en Europa, un ranking con una enorme presencia española.

El fundador de OAD, Steven Plotnicki, ha celebrado que los resultados de este año muestran el “buen reflejo del progreso en el mundo culinario”. “Ya se trate de restaurantes que están ascendiendo en la lista en lugares como Madrid o Copenhague, o de ciudades y regiones que tienen escenas gastronómicas prometedoras como Múnich, o el movimiento de cocina alpina moderna en Suiza, me alegra ver que la lista incluye tantos nuevos lugares para que la comunidad gastronómica los visite”, ha asegurado durante la gala.

Además de este top europeo, la guía gastronómica OAD cuenta con otras categorías como la lista OAD Europe Casual, que premia a aquellos restaurantes con un concepto más informal y asequible, y que este año ha sido liderada por un español: el restaurante Mannix en Valladolid. Entre sus listas también se encuentra el Top 30 New European Restaurants, que pone el foco sobre las mejores nuevas aperturas en el continente y que este año reconocía al español OBA en el segundo puesto.

Tres restaurantes españoles en el ‘top 5′

A pesar de no haber obtenido el primer ni segundo puesto, se puede afirmar sin reparo que la cocina española está de enhorabuena. Tres restaurantes ubicados en tierras nacionales han ocupado puestos en el top 5 del ranking elaborado por la guía gastronómica. Uno de ellos es el restaurante Etxebarri de Bittor Arginzoniz, que repite un tercer puesto que lleva defendiendo desde 2018. Situado en Axpe (Vizcaya), este asador tiene las brasas y la parrilla como grandes protagonistas. El Asador Etxebarri cuenta además con una estrella Michelín, y actualmente está considerado como el sexto mejor restaurante del mundo por The World´s 50 Best Restaurants.

Restaurante asador Etxebarri

El cuarto y quinto puesto de esta lista también son para restaurantes españoles. Bagá, de Pedro Sánchez, asciende una plaza para encaramarse en la cuarta posición. Situado en Jaén, este restaurante sigue las pautas de un típico bistrot francés: una barra con cuatro taburetes en contacto directo, directísimo, con la cocina y solamente tres mesas, con un aforo máximo de 15 comensales. Su cocina sencilla pero intensa en sabores y texturas le ha ganado este cuarto lugar, con el que entra en el top 5 de la guía. Le sigue Desde 1911, el restaurante madrileño que rinde homenaje a los pescados y mariscos y que protagoniza la mayor subida en el ranking tras remontar del puesto 69 a la quinta plaza.

El país con más restaurantes en la lista

Como el propio fundador de la guía avisó en los días previos a la gala, el listado de mejores restaurantes de España tiene un claro predominio español, ya que entre los 150 mejores figuran 42 espacios españoles, situándose así como el país con más representación en la lista de este 2023. Le sigue Italia con 21 restaurantes, Reino Unido con 17, Dinamarca con 16 y finalmente Francia, que ha alcanzado 15 puestos.

Entre los cincuenta mejores restaurantes encontramos algunos como Diverxo (15), Disfrutar (18), Azurmendi (20), El Celler de Can Roca (27), Ca l’Enric (29), Els Casals (30), Casa Marcial (32), Martín Berasategui (40), Noor (42), Cocina Hermanos Torres (43), Alkimia (44) y Restaurante Iván Cerdeño (47).

En la segunda mitad de la lista, entre el puesto cincuenta y el cien, se encuentran Enigma Concept (53), Aponiente (57), Estimar Madrid (62), Arzak (71), BonAmb (75), Mugaritz (76), Estimar (77), Amelia (79), Lasarte (80), El Poblet (81), Dos Pebrots (88), Smoked Room (90), Al Kostat (95), L’Escaleta (98) y Deesa (99).

Cierran la lista, con puestos entre el 100 y el 150, los restaurantes La Tasquita de Enfrente (120), Bardal (112), Àbac (114), El Pescadors (115), Moments (124), El Campero (125), Skina (144), Nerua (146) y Can Jubany (147).

Durante la gala, también se ha desvelado el ranking de los 349 restaurantes que no están en el listado principal, pero que figuran en la lista de ‘Restaurantes Muy Recomendados’ y ‘Recomendados’. De nuevo, la gastronomía española es la que cuenta con más representantes en ambas clasificaciones, con un total de 70 locales reconocidos, 29 de ellos como ‘muy recomendados’, como AÜRT Restaurant (Barcelona), Tohqa (El Puerto de Santa María, Cádiz) o Akelarre (San Sebastián); y 41 ‘recomendados’ entre los que destacan Ambivium (Peñafiel), Sollo (Fuengirola) o Coque (Madrid).

