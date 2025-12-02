Las frutas que recomienda una frutera para mejorar las defensas con la llegada del frío: “Son muy ricas en antioxidantes”

Qué frutas son buenas para las defensas, según una frutera

Con la llegada del mal tiempo y el aumento de resfriados, muchas personas buscan alternativas naturales para fortalecer el sistema inmunitario. En este contexto, un vídeo publicado en TikTok por una frutera de la frutería Frutas Florez ha compartido un sencillo pero efectivo mensaje sobre la importancia de mantener una alimentación saludable durante los meses más fríos del año.

En su intervención, la trabajadora aparece rodeada de frutas frescas y explica con claridad cuáles pueden ser las más beneficiosas para afrontar esta época del año. “Ahora que empieza el mal tiempo y los resfriados, voy a enseñarte un par de frutas que te van a venir muy bien”, comienza diciendo en el vídeo, marcando desde el principio.

La frutera insiste en que los hábitos alimentarios juegan un papel fundamental en la prevención: “Porque sí, comer sano y comer fruta también es una forma de cuidarse”. Con estas palabras, recuerda la importancia de incluir productos naturales en la dieta diaria, especialmente aquellos que aportan vitaminas y antioxidantes esenciales para mantener fuertes las defensas.

Las mejores frutas para fortalecer el sistema inmunitario

Opciones frescas y accesibles pueden marcar la diferencia en la alimentación diaria cuando bajan las temperaturas. Foto: (iStock)

A continuación, la trabajadora de Frutas Florez muestra algunas de las frutas más recomendadas para esta temporada. En primer lugar, destaca los cítricos: “La mandarina, la naranja y el kiwi son muy ricos en vitamina C”. Este nutriente, conocido por su capacidad para contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario, es uno de los más buscados cuando bajan las temperaturas. Tanto las mandarinas como las naranjas son frutas de consumo habitual durante el otoño e invierno, mientras que el kiwi se ha convertido en un aliado cada vez más popular por su alto contenido vitamínico.

La frutera también señala otra opción muy beneficiosa: “La granada, que es ideal para el sistema inmunitario”. Este fruto, asociado tradicionalmente a la llegada del otoño, destaca por su riqueza en compuestos bioactivos y su efecto antioxidante, lo que la convierte en una elección especialmente interesante en esta época del año.

Por último, recomienda otras frutas que también juegan un papel importante en la protección del organismo frente al frío: “y los arándanos o el caqui, que son muy ricos en antioxidantes”. La presencia de estas sustancias puede ayudar a combatir el estrés oxidativo, un factor que influye en la capacidad del cuerpo para enfrentar infecciones comunes.

Vitamina C y Zinc: los mejores aliados de las defensas

(Crédito: Freepik)

La web de Cinfasalud recuerda que, aunque el sistema inmunitario es complejo y no depende únicamente de la alimentación, ciertos nutrientes reconocidos por la EFSA contribuyen a su funcionamiento adecuado. Entre ellos destacan la vitamina C y el zinc, presentes en frutas como la mandarina, el pomelo, la naranja, el limón, la granada, el kiwi o los frutos del bosque, así como en verduras como el brócoli, la coliflor, las espinacas, el tomate, el pimiento o la patata, cuya vitamina puede degradarse con el calor o la luz.

El zinc, por su parte, se obtiene principalmente de carnes, pescados y aves, además de legumbres, cereales, tofu o semillas. Cinfasalud subraya que no existen evidencias de que aumentar la ingesta de estos alimentos garantice mejores defensas, aunque yogures, legumbres y condimentos como ajo, cebolla o hierbas aromáticas también aportan nutrientes que ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal y favorecen la protección del organismo.