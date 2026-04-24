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Adiós al traje: la nueva estrategia que impulsa el uso de pantalones cortos en el trabajo para combatir el calor y ahorrar energía

La crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio ha obligado a adelantar esta medida

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Hombre de espaldas con camisa blanca y chaqueta oscura al hombro, llevando un maletín marrón, camina por la acera de una calle de ciudad con edificios y taxis amarillos.
Hombre saliendo de trabajar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con veranos cada vez más calurosos y las altas temperaturas amenazando a los trabajadores con desmayos, deshidratación y cansancio, una nueva estrategia para combatir el calor extremo se impone no solo para proteger a los empleados, sino también a las empresas, reduciendo el coste en energía y aire acondicionado.

El Gobierno Metropolitano de Tokio ha invitado a sus empleados a abandonar el traje tradicional y optar por prendas más ligeras, como los pantalones cortos, en un intento por reducir la dependencia del aire acondicionado y mejorar la eficiencia energética, según han hecho saber a la agencia AFP.

En ese contexto, “la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio es uno de los factores que impulsaron a la capital japonesa a intensificar la iniciativa y permitir que sus empleados usen pantalones cortos este mes”, han señalado.

Récords de calor desde que existen registros

El cambio de política llega tras un verano especialmente duro. El año pasado, Japón registró las temperaturas más elevadas desde 1898, año en el que comenzaron los registros oficiales de la Agencia Meteorológica de Japón. Con la previsión de nuevas olas de calor, las autoridades han acelerado la implementación de medidas de adaptación.

El Gobierno Metropolitano ha presentado en octubre su iniciativa “Tokyo Cool Biz”, que amplía el tradicional programa de eficiencia energética y permite formalmente un vestuario informal, incluyendo polos, camisetas, zapatillas deportivas e incluso pantalones cortos, en función de la naturaleza del trabajo.

Ola de calor en España. (Francisco J. Olmo/Europa Press)
Ola de calor en España. (Francisco J. Olmo/Europa Press)

De la corbata al pantalón corto

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, impulsora original del programa “Cool Biz” cuando dirigía el Ministerio de Medio Ambiente hace dos décadas, ha respaldado su evolución actual. “Fomentamos la vestimenta cómoda y fresca, incluyendo polos, camisetas y zapatillas deportivas y, según las responsabilidades laborales, pantalones cortos”, declaró a principios de este mes.

Además, la gobernadora subrayó que la estrategia no se limita a la vestimenta: “La nueva iniciativa Cool Biz también incluye un mayor impulso al teletrabajo y a comenzar la jornada laboral más temprano”.

Un hombre con camisa azul y pantalones cortos está sentado en un escritorio con tres monitores de ordenador, teclado, ratón, café y un cuaderno, trabajando.
Un hombre trabajando con pantalones cortos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ropa ligera todo el año y más flexibilidad laboral

Una de las principales novedades del programa es que rompe con la estacionalidad del antiguo “Cool Biz”, que se limitaba al verano y consistía principalmente en eliminar la corbata y la chaqueta. Ahora, la versión ampliada permite el uso de ropa informal durante todo el año.

“Se trata de vestir con estilo según la hora, el lugar y la ocasión, así que creo que una vez que la gente se acostumbre, se integrará perfectamente en el entorno laboral”, ha resumido Kazuo Shigeta, jefe de relaciones públicas de la Oficina de Medio Ambiente del Gobierno Metropolitano de Tokio.

El plan incluye también “el inicio del trabajo a las 7 de la mañana y el teletrabajo, con el objetivo de equilibrar las medidas contra el calor cada vez más intenso con la creación de un ambiente de trabajo confortable para los empleados”.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Entre la adaptación climática y el cambio cultural

Más allá del ahorro energético, las autoridades buscan promover un cambio cultural en la forma de trabajar. Kaoru Hamada, del Departamento de Mejora Ambiental, expresó su apoyo a la iniciativa durante una jornada abierta al público: “Es agradable vestir como a uno le gusta, según la temperatura y otros factores. Espero que esta tendencia se extienda aún más”.

El Gobierno de Tokio confía en que la medida no solo reduzca el consumo eléctrico y ayude a gestionar los picos de calor extremo, sino que también se extienda progresivamente a empresas y ciudadanos, consolidando una nueva cultura laboral más flexible y adaptada al cambio climático.

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