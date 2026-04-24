Sara Carbonero se sincera sobre el “boom mediático” de su relación con Iker Casillas: “Fue una locura, lo pasé mal, adelgacé en esa época como 10 o 12 kilos”

Sara Carbonero, en imagen de archivo (Europa Press)

La periodista Sara Carbonero se ha abierto y ha revelado cómo le afectó la sobreexposición derivada de su relación con Iker Casillas y su “boom mediático” durante y tras el Mundial de Sudáfrica. En una entrevista concedida a Harper’s Bazaar días antes de la reciente muerte de su madre, Carbonero ha reflexionado: “Llegó un momento en que quise hacerlo todo bien y estaba pendiente de cada detalle; si algo no salía como yo quería, me frustraba y castigaba mucho. Eso ya no está en mí”.

La etapa en la que la periodista fue el foco de atención pública dejó marcas profundas en su vida personal. Carbonero ha relatado que llegó a perder mucho peso por la presión sostenida. El seguimiento continuo por parte de la prensa y el impacto en su rutina diaria se intensificaron especialmente durante el año 2010, con la culminación del Mundial de Fútbol, cuando cada movimiento suyo era capturado y evaluado tras hacerse pública su historia de pareja.

Carbonero ha detallado los efectos de aquella etapa mediática tan intensa: “Fue bastante complicado. Han pasado 16 años de aquello, pero fue una locura. Yo siempre he dicho que se juntó la hora ‘H’ con el día ‘D’. Lo pasé mal. Adelgacé en esa época como 10 o 12 kilos, sobre todo por la persecución de la prensa que he llevado fatal”.

Sara Carbonero e Iker Casillas, en imagen de archivo (Europa Press)

El cambio de vida de Sara Carbonero

“Fue muy duro para mí, para una persona que llevaba una vida corriente y de un día a otro salir de Telecinco con coches pegados detrás, persiguiéndote...”, se ha sincerado sobre el momento en el que pensó “se acabó mi libertad”. La periodista ha reconocido que su vida dio un giro progresivo tras dejar Informativos Telecinco y trasladarse con su familia a Oporto: “Todo, de manera natural, me fue sacando un poco de esa vorágine”.

La vuelta a España estuvo marcada por el hecho de que, tan solo tres semanas después del infarto agudo de miocardio de Iker Casillas, ella misma fue diagnosticada y operada de un cáncer de ovario. Cuando le preguntaron justo antes de la muerte de su madre, Sara Carbonero afirmaba encontrarse en una etapa de introspección. “Te diría que estoy en un momento tranquilo, de paz relativa porque por otro lado convivo con una incertidumbre constante en algunos aspectos de mi vida, pero buscando siempre eso, la paz, la sensación de calma... y la consigo”.

Imágenes del nuevo plató de 'Informativos Telecinco', que se utilizará a partir del lunes 15 de enero

“Estoy tranquila, estoy bien, en un momento expectante, sí, un poco contemplativo, a ver qué pasa, pero no estoy buscando nada”, aseguró, quizás con la salud de su madre en mente. Sara Carbonero ha subrayado a la citada revista sus principales aprendizajes: “Me siento querida y esa es la enseñanza más importante: ver cómo la gente se preocupa por ti, te quiere y te llega ese cariño”.

La evolución de Sara Carbonero

Además, ha dejado de ser “controladora” tras su enfermedad: “Tenía que tener planificado lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado mañana. Al final te llega una cosa así y no puedes controlar nada. Y entonces aprendes a valorar cada día, el día que te despiertas... Ese es el día. Esto también me lo ha enseñado la adversidad”.

Sara Carbonero, junto a su hermana Irene, se derrumba en el último adiós a su madre (Europa Press)

La comunicadora logrado cambiar su manera de vivir más tranquila gracias a los años de experiencia: “A ver cómo digo esto sin que suene mal, me preocupa bastante menos lo que piensa la gente de mí o lo que digan”. “Hubo una época que mi cabeza no estaba tan bien con eso y la verdad, cuando tú tienes salud, tienes muchos problemas, pero cuando no tienes salud, tienes sólo un problema. Entonces, he aprendido a que todo lo demás tiene solución”, se ha sincerado Sara Carbonero.