Luis Planas asegura que el 42% de la producción porcina “se encuentra a salvo” en las exportaciones: “El sector no puede poner en el peligro el resto del país”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que China aplicará la regionalización aprobada hace tres semanas

Luis Planas habla sobre los puntos más preocupantes del brote de PPA (Montaje Infobae)

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha compadecido este 1 de diciembre en una rueda de prensa en la que ha esclarecido todas las dudas que se han generado a partir de la crisis por la peste porcina africana (PPA). Desde el pasado viernes, tanto consumidores, como productores y compradores de cerdo se han mantenido en vilo para comprobar cómo avanzaba el brote.

Por el momento, según ha informado Planas, solo se han confirmado dos casos de infección en jabalíes. Aun así, ha aclarado que actualmente existen “varias muestras en el laboratorio de Algete” que se están estudiando, bajo la posibilidad de estar igualmente contagiadas. La información que ha dado Planas se ha producido bajo un contexto de “confianza mutua” con las asociaciones porcinas, lo que les ha unido “en un momento de dificultad” nacional.

Entre los puntos que ha aclarado el ministro, ha llamado especialmente la atención la regionalización a la que se acoge China, la seguridad de que un 42% de la producción podrá exportarse al mercado internacional y el afianzamiento de la protección de los consumidores, ya que “no se produce ninguna transmisión” de esta infección a humanos.

