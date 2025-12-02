La OCU defiende que la carne de cerdo española es segura y augura bajadas de precio: “No existe riesgo para la salud”

FOTO DE ARCHIVO: Un carnicero vende piezas de carne de cerdo a un cliente en un puesto del mercado de Madrid, España. 17 de junio de 2024. REUTERS/Juan Medina

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reiterado en un comunicado la seguridad del consumo de carne de cerdo y derivados ante el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña. La entidad recuerda que se trata de “una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes” pero sin efectos en la salud humana.

España llevaba libre de peste porcina africana desde el año 1995, un reconocimiento internacional logrado “gracias a un programa nacional muy estricto y reconocido internacionalmente“, ha explicado la OCU. Pero el virus ha seguido circulando por países del sur y este de Europa, lo que ha obligado a la UE a tomar medidas de vigilancia permanente que eviten el contacto directo entre cerdos y jabalíes.

Pese a ello, la enfermedad de la PPA “no es zoonótica: no se transmite a las personas, ni por contacto ni por la ingesta de carne o productos derivados”, resalta la OCU, que insiste en que "aún en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, no existiría riesgo para la salud“. La OCU recuerda, además, que consumir carne contaminada es altamente improbable, pues los productos comercializados en España pasan por canales legales y controlados.

Para la OCU, la alarma que genera la PPA se debe centrar en el impacto económico y comercial que podría sufrir el país si el virus entra en las explotaciones porcinas, algo que todavía no ha ocurrido y que “se considera improbable gracias a las estrictas medidas de bioseguridad vigentes”. Por el momento, las 39 granjas que se encuentran dentro del perímetro de vigilancia de 20 kilómetros no han detectado ningún contagio entre sus animales. En cualquier caso, estas explotaciones estarán confinadas durante 12 meses para prevenir la expansión del virus.

¿Bajará el precio de la carne de cerdo en España?

La OCU recuerda que España es “el primer productor de carne de cerdo en la Unión Europea y el tercero a nivel mundial”. El país genera más de 4,9 toneladas de carne porcina anuales, lo que representa el 14% de la producción agraria nacional. En caso de que la PPA alcanzase a las granjas “podrían establecerse restricciones comerciales internacionales a la exportación de los derivados del cerdo desde alguna región de nuestro país, lo que podrían provocar una bajada del precio de la carne de cerdo en España, por tener que asumir aquí el consumo de la que no se vende fuera”, vaticina la OCU. El organismo recuerda que el sector porcino tiene ya “precios muy contenidos”.

En cualquier caso, las exportaciones de carne de cerdo ya han empezado a sufrir algunas limitaciones. China ha prohibido la importación de carne de cerdo que provenga de 12 empresas radicadas en la provincia de Barcelona, única región afectada en el país. El gigante asiático recibe cada año cerca del 42% de las exportaciones de porcino españolas, lo que supone 1.100 millones de euros para los negocios nacionales.

Cataluña ha confirmado por el momento seis casos de jabalíes enfermos de PPA, que fueron encontrados muertos entre el 26 y 29 de noviembre, y ha localizado a otros ocho animales sospechosos de haber sido contagiados. La Generalitat ha cerrado desde el viernes el acceso a la zona afectada para evitar que la enfermedad se propague a otras zonas de España y ha comenzado a buscar y capturar animales sospechosos de estar contagiados.