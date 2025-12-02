Las claves para entender la crisis de peste porcina: “Ningún problema” para la salud de las personas, pero “el impacto económico será grande”

Las autoridades catalanas han desplegado un amplio dispositivo de control y vigilancia tras detectar los primeros casos de peste porcina africana en treinta años (EFE/ Orlando Barría)

La confirmación de varios casos de peste porcina africana (PPA) en dos jabalíes hallados muertos en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, ha reactivado la inquietud entre responsables sanitarios y el sector porcino después de más de tres décadas sin registros en España. El hallazgo inicial, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y una zona muy transitada de la sierra de Collserola, disparó la puesta en marcha de controles, restricciones al acceso y protocolos de emergencia. Por el momento, la hipótesis principal sobre los orígenes de este brote es que alguno de los animales muertos hubiese consumido algún producto infectado con el virus.

La situación se fue complicando: con la detección de cuatro nuevos casos en esa misma área a 28 de noviembre, ya eran 14 los jabalíes enfermos detectados. Las autoridades han decidido cerrar accesos al entorno para prevenir que el movimiento de excursionistas y ciclistas facilite la propagación, ya que este virus, aunque inofensivo para los seres humanos, es muy resistente y puede ser transportado incluso en la suela del zapato. Asimismo, han convocado reuniones con alcaldes de la zona para definir actuaciones conjuntas y extremar las medidas de control y seguimiento.

Este virus no supone ningún riesgo para la salud humana, pero sí amenaza directamente a la cabaña porcina catalana y nacional, con consecuencias económicas inmediatas: algunos países han comenzado a suspender importaciones de carne de cerdo de España o, como el caso de China, limitar su entrada solo desde Barcelona, lo que afecta a un sector que tiene en la exportación uno de sus principales sustentos. Ante este contexto, estas son las claves para comprender en qué consiste la peste porcina africana y el alcance de la actual crisis.

La peste porcina africana no supone ningún riesgo para la salud humana (EFE / MIGUEL VAZQUEZ/Archivo)

La peste porcina africana: letal y muy contagiosa, pero solo para la familia del cerdo

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica que afecta en exclusiva a jabalíes y cerdos domésticos. No representa peligro para seres humanos ni para otras especies, pero resulta letal para la población porcina. El virus provoca fiebre, lesiones y hemorragias, y no tiene cura: el tratamiento en una granja en la que se de algún caso es el sacrificio de todos los animales. Es de rápida propagación y muy resistente, lo que dificulta el control una vez que aparece un brote en la fauna silvestre o en granjas. Aunque solo se contagia entre mamíferos suidos (una familia compuesta por 16 especies, incluidos los cerdos domésticos, los jabalíes y sus parientes más cercanos), lo hace muy fácilmente, principalmente propagándose a través de garrapatas pero pudiendo transmitirse prácticamente a través de cualquier medio o superficie, y con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 100%, según la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Debido a esto, especialmente para el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea y el tercero del mundo, el control del brote requiere un despliegue rápido y coordinado: seguimiento permanente de granjas, prohibición de acceso a zonas afectadas, y llamadas a la ciudadanía para evitar pasear, circular en bici o cazar por el entorno de Collserola. Decenas de municipios han implantado restricciones, y se han activado más de cien efectivos entre militares y agentes rurales. Christian Gortázar, investigador y experto en peste porcina licenciado en veterinaria y doctor por la Universidad de Zaragoza, recordaba en Hora 25 que “no hay ningún problema que afecte a la salud de las personas. No pasa absolutamente nada, el único problema es que un resto de esa carne vaya a parar a otro cerdo o a otro jabalí y entonces sí que se puede producir una transmisión”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

El verdadero riesgo de la peste porcina: “El impacto económico será grande”

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España es el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea y el tercero del mundo, y Cataluña es el epicentro de la actividad, con la mitad de su producción vendida fuera. Solo en 2024, el 19% de las exportaciones españolas de porcino estuvieron destinadas a China, con un valor cercano a 1.100 millones de euros. En Cataluña operan en torno a 5.000 explotaciones porcinas, lo que convierte a la comunidad en una pieza clave para el sector a nivel estatal, por lo que es de vital importancia contener el brote lo antes posible para evitar mayores consecuencias: de extenderse este virus al resto de la industria porcina catalana (que representa el 23% de la cabaña porcina a nivel estatal), podría acabar suponiendo un reseteo total de las granjas.

El sector porcino español es clave para la economía del país: supone alrededor del 14% de la Producción Final Agraria; y el 39% de la Producción Final Ganadera. En 2024, según explicó el director adjunto de INTERPORC durante la presentación del balance anual del sector porcino, la facturación llegó a los 25.000 millones de euros y el sector creó más de 415.000 puestos de trabajo. Esta actividad representaba el 44% de la Producción Final Ganadera, el 16,1% de la Producción Final Agraria y alrededor del 9,5% del PIB industrial. En cuanto a las exportaciones, España alcanzó las 2,72 millones de toneladas enviadas al exterior, por un valor de 8.784 millones de euros.

Tras la confirmación del brote, Japón, México y Reino Unido han paralizado importaciones de carne de cerdo española, mientras que China limita sus restricciones a la provincia de Barcelona. El consejero catalán Òscar Ordeig advertía en RAC1 el sábado que “el impacto económico será grande, no hace falta escondernos”. En una rueda de prensa concedida este lunes, 1 de diciembre, el ministro de Agricultura Luis Planas aseguraba que, a pesar de todo, un 42% de la producción podrá exportarse al mercado internacional.

Vista de uno de los carteles situados en los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina. (EFE/Enric Fontcuberta)

La respuesta institucional: dos áreas de intervención para aislar el brote

Ante la aparición del virus, la Generalitat ha cerrado el acceso a la zona afectada y ha desplegado controles extendidos en un amplio perímetro de seguridad, lo que incluye la suspensión de actividades en espacios naturales y la vigilancia tanto de fauna doméstica como silvestre. Para atajar el brote, se han creado dos áreas de intervención. La más restrictiva abarca un radio de seis kilómetros alrededor del punto 0, donde aparecieron los animales infectados; y comprende municipios como Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí. En esta zona se han cerrado accesos al entorno natural, prohibido la caza y los trabajos forestales, instalado barreras físicas y químicas y colocado trampas para reducir la población de jabalíes.

El segundo cinturón de seguridad suma un radio de 20 kilómetros que alcanza 64 municipios, extendidos por varias comarcas, entre ellas Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès, Baix Llobregat, Bages, Anoia, Alt Penedès y Maresme. Aquí se han suspendido actividades al aire libre organizadas, como excursiones y salidas en bicicleta, y se ha reducido todo lo que pudiera interferir con los operativos y la vigilancia en la zona afectada.

Las autoridades investigan el origen del brote, que podría estar relacionado con residuos cárnicos contaminados a los que accedieron los jabalíes. Desde 1994 no se detectaban casos en España. Actualmente, todas las granjas dentro del radio de 20 kilómetros de Cerdanyola han dado negativo en las pruebas, pero se mantiene la vigilancia sobre casi 5.000 explotaciones. La crisis pone a prueba el sistema de control y la respuesta de un sector que hoy observa con atención la evolución del virus, pendiente de las restricciones internacionales y con la esperanza de contener el brote y recuperar la normalidad en los mercados.