Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”

La cuestión de poner límites en el trabajo no es solo un debate laboral, sino también sobre el bienestar de los trabajadores. Mientras que la cultura corporativa ha impulsado durante años ciertos valores como la entrega, la disponibilidad y el esfuerzo, crecen cada vez más las voces que adviertes de los riesgos asociados a la falta de barreras personales y profesionales frente a una sobrecarga de tareas. La ausencia de límites claros puede derivar en desigualdades, estrés laboral y un reconocimiento insuficiente a quienes sostienen, con trabajo silencioso, la estructura operativa de las organizaciones.

Una de esas voces es el experto en recursos humanos, Rafael Alonso, quien afirma que “las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”. Esta declaración, publicada en un vídeo de su perfil de TikTok, pone en relieve las consecuencias de no establecer límites y aceptar de forma pasiva un reparto desigual del trabajo.

Desde su experiencia en el sector, Alonso ha observado situaciones recurrentes en las que la eficiencia y la capacidad de cumplir objetivos se convierten en motivo de carga adicional. “Las personas que no se quejan, que trabajan más duro y que consiguen resultados son las más perjudicadas de toda la empresa”, apunta el especialista en su vídeo, donde relata haber sido testigo de casos en los que “gente que no da ni un palo al agua, cobra lo mismo que el resto, teniendo todavía menos responsabilidades”.

“Si piensas que alguien te la va a liar, pues no le das trabajo”

Así, el experto subraya el papel que juegan los equipos directivos en la distribución de tareas. Según Rafael Alonso, “esto ocurre porque psicológicamente los líderes ven a estas personas que trabajan muy duro como personas en las que pueden confiar para sacar trabajo. Y claro, si piensas que alguien te la va a liar, pues no le das trabajo”. Esta dinámica, frecuente en diferentes sectores, termina normalizando la asignación desproporcionada de tareas a los perfiles más cumplidores.

Las consecuencias, advierte Alonso, recaen directamente sobre la salud emocional y la motivación de quienes forman parte de ese colectivo silencioso y eficiente. “Se genera una situación totalmente injusta en la que la persona que es eficiente y que hace las cosas bien, tiene muchísimo más estrés que otra persona que literalmente va a su trabajo y se va para su casa”, indica el especialista.

“Si quieres conservar tu salud mental, debes poner límites”

El testimonio de Alonso reabre la discusión sobre la gestión de la carga de trabajo y el reconocimiento profesional. “Así que mi consejo de hoy no va a ser que no trabajes, que no seas eficiente en tu trabajo. Tienes que ser responsable y hacer lo que se te pide”. No obstante, matiza que la clave radica en saber decir hasta dónde llega cada uno. “Si quieres conservar tu salud mental, lo que yo haría sería poner límites. Esto es tan simple como que pidas que se te pague en función de las responsabilidades que tengas e incluso de la carga de trabajo que tienes”, explica el experto en recursos humanos.

Plantear estos requisitos, según Alonso, no implica una actitud conflictiva, sino una forma legítima de preservar derechos y condiciones. “Y si la empresa no entra por el aro, entonces, amigo, que ese trabajo que confían que hagas… lo haga el otro. Así que ya sabes, cuídate y cuida tu salud mental”, concluye su intervención.