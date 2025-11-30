España

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”

La ausencia de límites claros en el trabajo favorece la sobrecarga y el estrés entre los empleados más responsables

Guardar
Rafael Alonso, experto en recursos
Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

La cuestión de poner límites en el trabajo no es solo un debate laboral, sino también sobre el bienestar de los trabajadores. Mientras que la cultura corporativa ha impulsado durante años ciertos valores como la entrega, la disponibilidad y el esfuerzo, crecen cada vez más las voces que adviertes de los riesgos asociados a la falta de barreras personales y profesionales frente a una sobrecarga de tareas. La ausencia de límites claros puede derivar en desigualdades, estrés laboral y un reconocimiento insuficiente a quienes sostienen, con trabajo silencioso, la estructura operativa de las organizaciones.

Una de esas voces es el experto en recursos humanos, Rafael Alonso, quien afirma que “las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”. Esta declaración, publicada en un vídeo de su perfil de TikTok, pone en relieve las consecuencias de no establecer límites y aceptar de forma pasiva un reparto desigual del trabajo.

Desde su experiencia en el sector, Alonso ha observado situaciones recurrentes en las que la eficiencia y la capacidad de cumplir objetivos se convierten en motivo de carga adicional. “Las personas que no se quejan, que trabajan más duro y que consiguen resultados son las más perjudicadas de toda la empresa”, apunta el especialista en su vídeo, donde relata haber sido testigo de casos en los que “gente que no da ni un palo al agua, cobra lo mismo que el resto, teniendo todavía menos responsabilidades”.

“Si piensas que alguien te la va a liar, pues no le das trabajo”

Así, el experto subraya el papel que juegan los equipos directivos en la distribución de tareas. Según Rafael Alonso, “esto ocurre porque psicológicamente los líderes ven a estas personas que trabajan muy duro como personas en las que pueden confiar para sacar trabajo. Y claro, si piensas que alguien te la va a liar, pues no le das trabajo”. Esta dinámica, frecuente en diferentes sectores, termina normalizando la asignación desproporcionada de tareas a los perfiles más cumplidores.

El estrés se dispara en España: a la cabeza de Europa en sufrimiento psicológico y con más visitas al médico.

Las consecuencias, advierte Alonso, recaen directamente sobre la salud emocional y la motivación de quienes forman parte de ese colectivo silencioso y eficiente. “Se genera una situación totalmente injusta en la que la persona que es eficiente y que hace las cosas bien, tiene muchísimo más estrés que otra persona que literalmente va a su trabajo y se va para su casa”, indica el especialista.

“Si quieres conservar tu salud mental, debes poner límites”

El testimonio de Alonso reabre la discusión sobre la gestión de la carga de trabajo y el reconocimiento profesional. “Así que mi consejo de hoy no va a ser que no trabajes, que no seas eficiente en tu trabajo. Tienes que ser responsable y hacer lo que se te pide”. No obstante, matiza que la clave radica en saber decir hasta dónde llega cada uno. “Si quieres conservar tu salud mental, lo que yo haría sería poner límites. Esto es tan simple como que pidas que se te pague en función de las responsabilidades que tengas e incluso de la carga de trabajo que tienes”, explica el experto en recursos humanos.

Plantear estos requisitos, según Alonso, no implica una actitud conflictiva, sino una forma legítima de preservar derechos y condiciones. “Y si la empresa no entra por el aro, entonces, amigo, que ese trabajo que confían que hagas… lo haga el otro. Así que ya sabes, cuídate y cuida tu salud mental”, concluye su intervención.

Temas Relacionados

Salud MentalEstrésEmpleo EspañaTrabajadores EspañaEmpresas EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 30 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once

Alba Flores revela los últimos 15 días de vida de su padre: el dolor por la muerte y el resultado de la autopsia

La actriz, que ha homenajeado a su padre en un documental íntimo y familiar, ha revelado a la sociedad el resultado de la autopsia que se llevó su vida

Alba Flores revela los últimos

Miles de personas acuden a la concentración del PP en el Templo de Debod en Madrid para protestar contra la “corrupción” del Gobierno

La cita, este domingo a mediodía, busca ser una protesta “sin siglas”, “abierta” y “cívica”, según este partido

Miles de personas acuden a

Los zoológicos y santuarios: dos realidades paralelas con “vacíos legales” que deja “márgenes grises” en el bienestar de los animales

Los santuarios de animales exigen ser reconocidos como centros de rescate en la normativa española

Los zoológicos y santuarios: dos

Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

“Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar…“, ha amenazado

Ábalos asegura que su adaptación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de personas acuden a

Miles de personas acuden a la concentración del PP en el Templo de Debod en Madrid para protestar contra la “corrupción” del Gobierno

Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 30 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 30 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán