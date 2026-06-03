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Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

La empresa considera que el aumento salarial de la heredera de Amancio Ortega refleja “adecuadamente” la relevancia institucional, estratégica y representativa asociada al desempeño de dicho cargo

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Marta Ortega en el Longines Global Champions Tour 2026 que se celebra en el en el Club de Campo Villa de Madrid, a 17 de mayo de 2026. (Europa Press)
Marta Ortega en el Longines Global Champions Tour 2026 que se celebra en el en el Club de Campo Villa de Madrid, a 17 de mayo de 2026. (Europa Press)

Los “excelentes” resultados, el desempeño operativo y la creación de valor para el accionista de Inditex entre el cierre del ejercicio 2021 y 2025 han propiciado el aumento de las remuneraciones para el consejero delegado de la empresa, Óscar García Maceiras, la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega, y los consejeros delegados para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Aunque el aumento aún no está aprobado, ésta será una propuesta del consejo de administración de Inditex para la próxima junta de accionistas, que se celebrará el 7 de julio. Así, se pretende aumentar la retribución fija de García Maceiras de 2,5 a 2,95 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,7% anualizado desde la junta general de accionistas de 2022 en la que se estableció la retribución fija en vigor.

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El incremento anualizado del CEO de Inditex entre 2022 y 2029 sería del 2,2% que, según el grupo, se sitúa por debajo de la evolución media de la plantilla de Inditex en el mismo periodo y por debajo de la evolución de la retribución fija de los primeros ejecutivos en el Stoxx Europeo 50, que entre 2021 y 2025 fue del 2,4%.

“Las conclusiones de las evaluaciones del desempeño del consejero delegado, llevadas a cabo anualmente por el consejo de administración, reflejan una evolución muy positiva y su consolidación en el puesto. En definitiva, se consigue un posicionamiento prudente y competitivo, con incrementos anualizados que se mantienen contenidos”, ha señalado la compañía.

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Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: zara y europa press)

Cuánto ganará Marta Ortega

Por su parte, Marta Ortega -heredera del magnate Amancio Ortega- también verá actualizada su remuneración como presidenta del consejo de administración, al pasar de 900.000 euros a 1,05 millones de euros a partir de 2027, lo que supone un incremento del 3,5% anualizado desde la junta general de accionistas de 2022.

La comisión de Retribuciones considera que la actualización de la asignación correspondiente al cargo de presidenta no ejecutiva del consejo refleja “adecuadamente” la relevancia institucional, estratégica y representativa asociada al desempeño de dicho cargo en un grupo con la dimensión, presencia internacional y complejidad operativa de Inditex.

Desde 2022, bajo el liderazgo de Ortega, el grupo ha reforzado su posicionamiento internacional y la proyección global de sus marcas, consolidando asimismo la calidad y reconocimiento externo de sus prácticas de gobierno corporativo y fortaleciendo la representación institucional de la sociedad “al más alto nivel”.

Además, los miembros del consejo verán aumentada su remuneración de los 100.000 euros actuales a 150.000 euros, lo que representa un incremento del 2,6% anualizado desde el ejercicio 2011 cuando se estableció la cuantía actualmente vigente. La comisión ha considerado que la evolución de la actividad y funcionamiento del consejo de administración durante los últimos años refleja un incremento “significativo” en el nivel de dedicación y responsabilidad exigido a sus miembros.

Según ha señalado la compañía, las modificaciones persiguen mantener una proporción “razonable” entre el sistema retributivo y la importancia, dimensión y complejidad de la sociedad, los resultados alcanzados y la creación de valor para los accionistas, “adecuándose a la evolución de las responsabilidades y dedicación asociadas a los distintos cargos y asegurando la competitividad externa del sistema retributivo conforme las prácticas observadas en compañías comparables”.

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