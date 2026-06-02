El restaurante de carretera en plena A1 donde probar una de las mejores carnes a la parrilla de España: “Nuestra fijación es el producto de calidad”

Guilermo Martínez, parrillero en Asador Abadesa (Diego Pelaez)

¿Quién dijo que en un restaurante de carretera no se puede comer de lujo? Para todos los incrédulos, desvelamos una parada imprescindible en plena A-1, un restaurante que se asoma a la carretera a solo unos kilómetros de la ciudad de Burgos y que se ha convertido en parada obligatoria para los amantes de la buena carne. El secreto a voces tiene un nombre: Asador Abadesa, un espacio que confirma que los grandes asadores se han convertido en destinos de peregrinación foodie.

Abadesa reivindica el orgullo de ser restaurante de carretera y lo transforma en toda una declaración de intenciones. Aquí, el que para, se va saciado, repleto de esa alegría renovada que solo unas buenas brasas pueden conseguir. La carne premium es su mayor reclamo, un producto de excelencia que se combina con verduras de temporada, pescados y mariscos, incluso con un asequible menú del día que invita a parar aunque sea un rato. Pasen y vean.

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Detrás del proyecto de Abadesa están María Rodríguez, directora del restaurante, y Guillermo Martínez de Marigorta, alma culinaria del restaurante y mejor maestro parrillero de España en 2024. Ambos lideran este espacio gastronómico desde su apertura el 15 de diciembre de 2022. Cuatro años después, lo que nació como un mero alto en el camino se ha convertido en un paraíso carnívoro con sello Michelin. “Este restaurante supone una gran opción si te gusta la carne a la parrilla y valoras la calidad”, resumen sus inspectores.

La calidad es precisamente la obsesión de Guillermo, cocinero moldeado en el arte de la parrilla en el mítico asador Casa Julián (Tolosa). Allí, de la mano del maestro Matías Gorrotxategi, consiguió dominar un arte que hoy desarrolla en su propia casa. “He tenido la suerte de formarme y asar según sus criterios y poder estar en sus casas, viendo de primera mano cómo se hacía. He adquirido los conocimientos que me han brindado y luego los he aplicado en mi forma de trabajar. No somos réplica, ni mucho menos, pero muchas de mis técnicas las aprendí allí”.

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Carne a la parrilla en Asador Abadesa (Cedida)

Trucos como el atemperado de la carne, la sal añadida en dos momentos, el control minucioso del fuego... Guillermo tomó buena nota de todos ellos, construyendo un aprendizaje propio que consolidó en asadores de referencia y proyectos ligados a la alta hotelería. Más tarde, se unió al proyecto de Abadesa, el escenario perfecto para desarrollar una cocina con identidad.

La vida (o el destino) le unió a María Rodríguez, la otra pata de este proyecto único bañado por el fuego. Formada en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, desarrolló su carrera durante más de una década en el grupo Meliá, especializándose en estándares de lujo, atención al cliente y recursos humanos, con experiencias en destinos como Marbella, Sevilla, Roma o Ibiza. Una experiencia valiosísima en marcas de lujo que le hizo entender que la excelencia no depende del lugar, sino del cómo y del porqué. Juntos, han hecho de este asador de carretera un templo del buen gusto y el mejor comer.

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Uno de los salones del Asador Abadesa (Diego Pelaez)

Ubicado dentro del hotel homónimo, el restaurante Abadesa comparte espacio con una gran cafetería, que complementa el servicio del asador. El propio restaurante cuenta con una gran sala dividida en dos espacios, uno para el menú del día (18,50 €) y el otro, con la parrilla vista y el chef trabajando en directo, para el servicio a la carta.

El buen producto como obsesión

“Nos caracterizamos por ser un asador que respeta la temporalidad. Nuestra mayor fijación es andar detrás del producto en plena campaña y de máxima calidad”, resume Guillermo durante su charla con Infobae. La temporada cambia las verduras, setas, mariscos y pescados que atraviesan su parrilla, dominadas por la transformación de la huerta, del bosque y del mar.

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Hay pescados y mariscos a la brasa —gamba blanca, almeja de carril, bacalao o ventresca—, y una selección verde de lujo: alcachofas tostadas a la brasa, guisante lágrima apenas tocado por el fuego, puerros con espuma de Idiazábal, cogollos de Tudela tostados con pimientos del Piquillo...

La carne, gran protagonista, no entiende de temporadas, pero sí de calidad. “Buscamos los mejores cortes del panorama nacional e internacional”, promete el parrillero. El fuego es la razón de ser de Abadesa y Guillermo lo doma como si fuera cuestión de magia. Por eso, las carnes no necesitan de maduraciones extremas ni de sabores añadidos. El cocinero busca cocinar cada pieza en su punto, con un asado que busca mantener las tres texturas: el sellado crujiente, el grisáceo intermedio de la grasa fundida y un interior crudo pero caliente.

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Carne a la parrilla en Asador Abadesa (Cedida)

Las piezas enumeradas en su carta vienen de proveedores de prestigio como Discarlux o Trascacar, con un amplio abanico de razas —frisona o simmental— que llegan de Europa central. Abadesa también cuenta con una sección de vacas especiales a partir de ejemplares peninsulares únicos. Arouquesas, Barrosas, Minhotas, Rubias gallegas… En cada pieza se especifica si se trata de un animal de trabajo, de exposición en ferias… Un ejemplo de honestidad y conexión con el origen. En cuanto a los cortes, las chuletas son las grandes estrellas; para no chuleteros, opciones como el lomo bajo o el solomillo.

Hasta el pan y la mantequilla suman a la excelencia del restaurante; los panes los provee Viena La Baguette, y la mantequilla procede de una pequeña empresa cercana, Las Nieves del pueblo Espinosa de los Monteros, y ellos mismos se encargan de ahumarla para darle un toque personal. El postre no se queda atrás. Como adelanto, trabajan con Gelati Gelati (Bilbai) para crear un helado con sabor a chuleta a la parrilla que no dejará a nadie indiferente. Eso sí que es esencia.

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