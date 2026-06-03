¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bad Bunny y su escenografía de 'La Casita' en los conciertos de la gira DTMF. (Montaje Infobae)

Bad Bunny no solo está batiendo récords musicales en España. Su espectacular gira, que ha convertido al artista puertorriqueño en uno de los mayores fenómenos globales de la música, ha llegado acompañada de uno de los elementos más reconocibles de su puesta en escena: la famosa ‘Casita’, una estructura que protagoniza algunos de los momentos más emblemáticos del espectáculo y que se ha convertido en una de las imágenes virales de sus conciertos.

Tras arrasar en Barcelona los pasados 22 y 23 de mayo, el cantante afronta ahora una histórica residencia de diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde miles de fans han podido contemplar de cerca su ‘Casita’, una singular construcción. Sin embargo, más allá de su valor artístico y simbólico, la ‘Casita’ ha servido para ilustrar de forma sorprendente una de las mayores preocupaciones de los españoles: el precio de la vivienda.

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Una ‘Casita’ al alcance de muy pocos

La pregunta que se plantea ahora es cuánto costaría una casa igual que la del reguetonero en Madrid o Barcelona. Según una estimación realizada por el Personal Shopper Inmobiliario Iñaki Unsain, la estructura tendría un valor medio de 663.142 euros en Madrid y de 525.550 euros en Barcelona si se analizara como una vivienda unifamiliar de una sola planta.

Para llegar a esta cifra, el experto ha tomado como referencia las dimensiones aproximadas de la construcción utilizada durante la gira, que rondaría los 12,8 metros de ancho por 12,8 metros de largo. Esto se traduce en una superficie estimada de 163,84 metros cuadrados.

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A partir de ahí, el cálculo se ha realizado utilizando los datos oficiales más recientes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, publicados el pasado 28 de mayo y correspondientes al primer trimestre de 2026. Las estadísticas reflejan que el valor tasado medio de la vivienda libre alcanza actualmente los 4.047,50 euros por metro cuadrado en Madrid y los 3.207,70 euros por metro cuadrado en Barcelona.

Aplicando estos precios a los 163,84 metros cuadrados de superficie, el resultado es contundente: la vivienda tendría un valor de 663.142 euros en Madrid y de 525.550 euros en Barcelona. La diferencia entre ambas ciudades asciende a 137.593 euros, una brecha que evidencia el mayor nivel de precios existente actualmente en la capital española.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Una imagen viral para explicar la crisis de la vivienda

“La ‘Casita’ de Bad Bunny es una forma muy visual de entender hasta dónde ha llegado el precio de la vivienda en las grandes ciudades españolas. Incluso tomando una superficie contenida para una vivienda unifamiliar y aplicando el valor medio oficial del metro cuadrado, el resultado supera con claridad el medio millón de euros”, apunta Iñaki Unsain.

Más allá de la anécdota, el ejercicio también permite proyectar la evolución del mercado inmobiliario en los próximos meses. Los expertos coinciden en que la vivienda continúa sometida a una fuerte presión por el desequilibrio entre oferta y demanda. La escasez de producto disponible, especialmente en las grandes áreas urbanas, sigue impulsando los precios al alza pese a las dificultades crecientes de acceso para buena parte de la población.

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En este contexto, Unsain considera que activos similares a esta hipotética ‘Casita’ continuarían revalorizándose durante 2026. “Sin más oferta, los precios seguirán disparados”, advierte Iñaki Unsain, quien sostiene que el problema de la vivienda en España tiene un carácter estructural y no responde únicamente a circunstancias temporales.

El experto también alerta de que la capacidad de compra de los ciudadanos se encuentra cada vez más tensionada. Aunque la demanda sigue siendo elevada, el esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda alcanza niveles cada vez más exigentes.

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Escasez de oferta y bajada de tipos

Entre los factores que explican esta tendencia destacan la falta de viviendas disponibles, la reducción de los tipos de interés y una demanda que continúa creciendo en las principales ciudades.

“La tendencia de subida de precios durante los últimos meses es clara por varios motivos, principalmente la escasez de oferta, la bajada de los tipos de interés y una demanda de vivienda en aumento con poca oferta”, explica el analista.

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