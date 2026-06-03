Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

Las redes sociales de la candidatura de Florentino Pérez anuncian a Mourinho como el nuevo entrenador blanco (@Florentino2026_)

Florentino Pérez ha anunciado a José Mourinho como el próximo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente en las elecciones del próximo domingo 7 de junio. La noticia, en parte esperada desde hace semanas, ha llegado mientras el otro candidato a la presidencia, Enrique Riquelme, se encuentra en una entrevista en ‘El Hormiguero’, donde va a anunciar su fichaje estrella si consigue el cargo.

La comunicación ha aparecido a través de las cuentas de la candidatura de Pérez con un vídeo y el lema “Moucha historia por hacer”. La publicación incluyó además la frase “Mientras en la tele, hablan, hablan y hablan...” antes de un breve mensaje del entrenador portugués: “Sí”.

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De esta forma ‘contraprograma’ la entrevista de Riquelme en Antena 3, donde va a anunciar a uno de los fichajes estrella de su candidatura junto con un acta notarial, algo que, según indica, refuerza la idea de que cumplirá con el fichaje si sale elegido como presidente.

(En ampliación)