El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Riquelme vinculó su campaña a la posible llegada de Haaland al Real Madrid mientras que el entorno del delantero se distancia (Fabrizio Romano)

El entorno de Erling Haaland ha desmentido esta noche que exista un acuerdo con Enrique Riquelme para fichar por el Real Madrid, después de que el candidato a la presidencia blanca asegurara en televisión que tenía cerrado al delantero noruego. La negativa llega cuando la operación se había presentado como una de las promesas centrales de la campaña electoral.

Rafaela Pimenta, agente del jugador, y Alfie Haaland, su padre, han remitido un comunicado en el que niegan cualquier pacto con Riquelme y zanjan la controversia con una frase literal: “Todo muy entretenido, pero no es cierto”.

PUBLICIDAD

El mensaje añade que desean suerte “a ambos candidatos en las elecciones del Real Madrid”. La desautorización pública se ha producido pocas horas después de la aparición de Riquelme en ‘El Hormiguero’, donde exhibió una camiseta del Real Madrid con el nombre de Haaland y el dorsal 9.

Compromiso público y reacción inmediata

En esa intervención, el aspirante a la presidencia sostuvo que el delantero formaba parte de su proyecto si gana las elecciones. Cabe precisar que Riquelme no aseguró tener un acuerdo cerrado con Haaland, sino que prometió que trataría de ficharlo para la próxima temporada en caso de resultar elegido, presentando este objetivo como el principal reclamo de su candidatura.

PUBLICIDAD

Riquelme también elevó el tono de su promesa con un compromiso económico dirigido a la masa social del club, ya que aseguró que si incumple alguna de sus promesas electorales pagará el 100 % de la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid durante una temporada. Para reforzar su planteamiento, mostró en directo una supuesta acta notarial en la que se comprometía a cumplir con sus anuncios de campaña, lo que generó debate entre los aficionados y en el entorno del club.

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha anunciado a Erling Haaland como su primer fichaje estrella si consigue la presidencia (El Hormiguero)

La respuesta del entorno del futbolista ha sido conjunta y sin matices. Pimenta y Alf-Inge Haaland, las dos personas que hablan en nombre del jugador, hicieron público el comunicado, que ha compartido el periodista Fabrizio Romano, después de conocer las informaciones que apuntaban a un supuesto acuerdo con el candidato.

PUBLICIDAD

Antes de ese comunicado, el anuncio de Riquelme ya había encontrado contestación en el entorno mediático más próximo a la familia del delantero. El periodista Jan Aage Fjortoft, cercano a los Haaland, respondió con ironía en la red social X: “Acabo de casarme con Jennifer Aniston. Todavía no se lo he dicho a mi esposa y no encuentro el documento real. ¿Te suena familiar, Riquelme?”.

Panorama contractual y pulso electoral

El desmentido se produce, además, con un marco contractual que complica cualquier movimiento a corto plazo. Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta 2034 y su salida rondaría los 200 millones. Esa ampliación le situó entre los deportistas mejor pagados del mundo, con un salario estimado por encima del medio millón de libras semanales.

PUBLICIDAD

Florentino Pérez ha emitido en antena el anuncio de José Mourinho como su nuevo entrenador tras la entrevista de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero' (@elchiringuitotv)

La entrevista de Riquelme en ‘El Hormiguero’ se enmarcó en una campaña electoral especialmente mediática y tensa, con anuncios simultáneos de los dos grandes candidatos. Mientras Riquelme lanzaba su promesa sobre Haaland, la candidatura rival de Florentino Pérez respondió con la oficialización del regreso de Mourinho al banquillo blanco, lo que intensificó la competencia entre ambos proyectos a solo unos días de la votación para la presidencia.

El propio Riquelme, además de prometer el fichaje del delantero noruego, desveló en televisión otras propuestas para el futuro del club, como la incorporación de Rodri y la apuesta por figuras de renombre internacional.

PUBLICIDAD