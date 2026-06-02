Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

Empleados trabajan en Valladolid, España. (REUTERS/Felix Ordonez)

La Dirección de Renault España y los sindicatos UGT y CCOO firmaron este martes el convenio colectivo 2026-2028 que garantiza más de 6.000 empleos directos en las plantas de Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid, y abre la puerta a la producción de vehículos eléctricos en España por primera vez en los 75 años de historia del grupo en el país.

El acuerdo llegó tras once reuniones, paros parciales y movilizaciones en todas las fábricas, y se desbloqueó el 26 de mayo en una jornada convocada por el Ministerio de Industria y Turismo y presidida por el ministro Jordi Hereu. Según informó Europa Press, la firma se produjo a las 10:30 horas con todos los sindicatos de la mesa negociadora presentes.

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En materia económica, el texto establece una subida vinculada al IPC más un punto porcentual para 2026, IPC plano para 2027 e IPC más 0,63% para 2028, con cláusula de revisión al alza para los tres años. Se suman pagas únicas de 400 euros brutos en enero de 2026, otros 400 en 2027 y 200 en 2028, importe que quedará consolidado en nómina. Cada septiembre de la vigencia del convenio se abonará además un pago de 145 euros brutos. El valor de la hora extra subirá un 15%, y la empresa asume una inversión mínima anual de 300.000 euros para la mejora de las instalaciones.

En cuanto al empleo, el convenio fija 300 contratos indefinidos durante su vigencia y contempla jubilación a los 61 años mediante un contrato de relevo manufacturero. El acuerdo también limita a diez los sábados trabajados por turno y año y compromete a la empresa a desarrollar un protocolo sobre control de temperatura en planta. El convenio entra ahora en vigor en los cuatro centros de trabajo del grupo en España y se extenderá hasta 2028.

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El convenio se firma con el apoyo de UGT Y CCOO

UGT ratificó el convenio con el 90,3% de los votos en asamblea; CCOO, con el 67%. Juntos suman siete de los trece representantes sindicales en la mesa, lo que garantizó la validez del acuerdo. SCP (Sindicato de Cuadros y Profesionales), que había aceptado el preacuerdo inicialmente, se descolgó tras analizar los detalles. Su delegada, Susana Cocho, explicó que la razón principal fue salarial: “No hay una ganancia de poder adquisitivo”, y señaló que el texto elimina la contribución individual, una prima que percibían todos los trabajadores del grupo.

Fábrica de Renault en España. (Europa Press)

CGT rechazó el acuerdo de forma unánime y llamó a los sindicatos no firmantes a organizar acciones de protesta, mientras que CSIF criticó que no se recupera el poder adquisitivo perdido en los años de congelación salarial de 2021 y 2022. Según recogió Europa Press, CSIF afirmó que UGT y CCOO “se han rendido a un convenio empresarial que no responde al sentir y las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la plantilla”.

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España, “punta de lanza” de la movilidad eléctrica

Más allá de las condiciones laborales, el pacto redefine el papel de España dentro de la estructura productiva global de Renault. La fábrica de Palencia será la sede de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0, la más avanzada del grupo, presentada en el plan estratégico futuREady en marzo de 2025. Sobre esa base tecnológica se fabricarán tres vehículos eléctricos, lo que supone el primer paso del grupo francés hacia la producción de coches de batería en territorio español tras 75 años de presencia en el país.

La planta de Valladolid, por su parte, asegura su continuidad con la producción de dos modelos híbridos de ciclo largo (denominados long life), una categoría de vehículos pensada para mercados con transición energética más gradual. Esa asignación deja además a la factoría en posición preferente para recibir nuevas adjudicaciones en el futuro. Según detalla EFE, la Dirección de Renault considera que el acuerdo convierte a España en la “punta de lanza” tecnológica de su dispositivo industrial global, un reconocimiento que sitúa a las plantas españolas entre las de mayor peso estratégico dentro del grupo a escala europea.

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