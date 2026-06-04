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Las memorias del rey Juan Carlos convencen más a los lectores que las de Iñaki Urdangarin: “El estilo es espontáneo, atropellado y muy emotivo”

Meses después de la publicación de ambos libros, los lectores ya tienen su veredicto sobre el contenido de los mismos y han dado mayor puntuación al del rey emérito

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Las memorias del rey Juan Carlos convencen más a los lectores que las de Iñaki Urdangarin (Montaje de Infobae)
Las memorias del rey Juan Carlos convencen más a los lectores que las de Iñaki Urdangarin (Montaje de Infobae)

Las memorias de Juan Carlos I y de Iñaki Urdangarin han mantenido entretenidos a los españoles. Meses después de sus respectivas publicaciones, la autobiografía del rey emérito ha superado en ventas y valoración media a la de su exyerno, aunque su recepción ha sido muy similar. Las opiniones de los lectores reflejadas en Amazon y Goodreads muestran puntuaciones, comentarios y expectativas que perfilan la manera en que el público observa a dos figuras clave de la Casa Real a través de sus propias palabras.

Las memorias de Juan Carlos I han obtenido una valoración ligeramente superior a las de Iñaki Urdangarin entre los lectores, con una ventaja tanto en puntuación media como en ventas. Es cierto que el rey emérito ha contado con dos meses más de recorrido, puesto que su libro salió a la venta en diciembre, con la campaña de Navidad en activo, y el de Urdangarin en febrero.

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En cuanto a sus puntuaciones, el libro del exjefe del Estado suma 4,2 estrellas en Amazon y 3,39 en Goodreads, mientras que el de Urdangarin alcanza 3,9 en Amazon y 3,37 en Goodreads. En ventas, la distancia se vuelve mucho más amplia: más de 150.000 ejemplares para Juan Carlos I en cinco meses frente a menos de 5.000 para el exduque de Palma en sus tres primeros meses.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

Esta diferencia de ventas se refleja en el número de reseñas, ya que el rey tiene 1.596 valoraciones en Amazon y 602 en Goodreads, mientras que Urdangarin alcanza solo 123 en la primera y 31 en la segunda. Es por ello que, aunque tengan una media de puntuación muy similar, la del rey Juan Carlos tiene más mérito por contar con un número más abultado con el que conseguir su media.

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Las opiniones de las memorias del rey Juan Carlos

Según las reseñas recogidas en Amazon, el rey emérito ha convencido algo más a los lectores. Una de las valoraciones más citadas sobre Reconciliación sostiene: “El estilo es espontáneo y, en ocasiones, atropellado, con frecuencia muy emotivo. Es un libro que se lee con facilidad. Más que un libro, se asemeja a una larga carta: la carta que uno escribe a alguien que importa mucho, con la esperanza de obtener su perdón o, al menos, de reconciliarse”.

Esa lectura del libro de Juan Carlos I como una explicación personal de su trayectoria aparece también en otras reseñas. Un lector escribe en Amazon: “Es un libro muy interesante, lleno de detalles sobre la vida del rey emérito. No me gusta ese título, porque si algo se deduce de su lectura es la irrefrenable sensación de que no se puede ser rey jubilado, del mismo modo que no se puede uno jubilar de ser alto o bajo”.

'Reconciliación', las memorias del rey Juan Carlos
'Reconciliación', las memorias del rey Juan Carlos

Otra opinión destacada en la misma plataforma apunta al valor histórico que algunos compradores creen encontrar en el volumen, aunque con reservas sobre el tono del relato: “Interesante lectura para entender el papel del rey Juan Carlos en la transformación de España. Me han gustado los episodios más personales sobre las distintas etapas de su vida. En ocasiones lo he encontrado excesivamente centrado en su figura y cómo fue él el que orquestó y dirigió los cambios de la transición y otros posteriores: demasiado ‘yo’, ‘mi’ gobierno, y similares”.

Las críticas al libro del anterior jefe del Estado también han sido visibles, puesto que no todas han sido positivas. En Amazon, un lector resume su rechazo con una frase breve: “No merece la pena. Autoexculpación y autocomplacencia”. Otro comentario va más allá y afirma: “Son memorias casi familiares; yo esperaba alguna revelación. El libro es aburrido y además con bastantes mentiras. Habla banalmente de los acontecimientos que cambiaron España y no revela nada de las maldades que provocó”.

Las opiniones del libro de Iñaki Urdangarin

En el caso de Iñaki Urdangarin, publicado el 12 de febrero, entre los comentarios mejor valorados en Amazon figura uno que describe un cambio de percepción tras la lectura: “Me ha pasado algo curioso. Parecía un hombre altivo y presuntuoso. Sin embargo, creo que después de leer el libro es un soñador que aplastaron como un estorbo irrelevante. Espero que le vaya bien. Aunque no ha perdido cierta ingenuidad que, si no la controla, le traerá de nuevo problemas. Muy recomendable el libro para conocer a la persona, no al personaje”.

Portada de 'Todo lo vivido', libro de Iñaki Urdangarin (GRIJALBO).
Portada de 'Todo lo vivido', libro de Iñaki Urdangarin (GRIJALBO).

Otros lectores han valorado precisamente la falta de artificio literario del testimonio del exmarido de la infanta Cristina. Una de las reseñas destacadas en Amazon señala: “Lo compré por pura curiosidad y luego me ha incluso conmovido. No es una obra maestra literaria, pero hasta por eso suena auténtico. Y esa contención y sencillez... Me ha conmovido. Lo recomiendo”.

En esa misma línea, otro comentario publicado en la plataforma interpreta el libro como un ejercicio de contención: “Desahogarse sin querellas debe ser complicado. Meter el dedo en la herida es siempre dificultoso. Ha hablado mucho más de lo bueno que de lo traumático; en sí ya es toda una actitud”.

La recepción negativa también ha sido explícita en el caso de Urdangarin. Entre las opiniones visibles en Amazon aparecen valoraciones como “Esperaba más de esta biografía” y “En buen estado, pero no me ha gustado el libro”, un contraste que acompaña a una media algo inferior a la de Reconciliación y a unas cifras de venta muy por debajo de las del libro del rey emérito.

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