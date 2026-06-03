Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha anunciado a Erling Haaland como su primer fichaje estrella si consigue la presidencia (El Hormiguero)

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha visitado esta noche el plató de ‘El Hormiguero’ para continuar con su campaña de cara a las elecciones del próximo 7 de junio y anunciar el será su primer fichaje estelar si sale vencedor en los comicios.

Pablo Motos ha sido el encargado de anunciar al jugador al mostrar su nombre en una camiseta del conjunto blanco. Esta, con la nueva edición de la próxima temporada, contenía el nombre del delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland.

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El empresario alicantino ha presentado una camiseta con el nombre del delantero noruego y el número nueve, y ha sostenido que dispone de un acta notarial que respalda el acuerdo. Riquelme se ha comprometido además a devolver la cuota al 100 % de los socios si incumple esa promesa.

Compromiso con el socio

Riquelme ha enseñado un documento que certifica la incorporación del atacante del Manchester City en caso de victoria electoral. El candidato ha vinculado ese compromiso a una garantía personal sobre el conjunto de su programa. Ha afirmado: “Si soy presidente del Real Madrid, no venderé nada del club y será al 100 % de sus socios”.

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En esa misma intervención Riquelme ha defendido que no puede pedir confianza a la afición sin haber presidido antes el club. Por eso, ha añadido: “Si yo incumplo algunas de las promesas, he firmado una garantía notarial donde, ante cualquier incumplimiento, pagaré el 100 % de la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid".

La candidatura no se ha limitado al nombre de Haaland. Riquelme ya había anunciado el lunes 1 de junio en El Larguero con Manu Carreño que Rodri jugaría en el Real Madrid la próxima temporada y que Raúl González Blanco asumiría la dirección deportiva.

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Enrique Riquelme ha continuado con su campaña en el programa de Antena 3, donde ha anunciado a Haaland como fichaje estrella (El Hormiguero)

A esas promesas se ha sumado otro nombramiento del que ha informado en las últimas horas el empresario, tras haber situado a Fernando Hierro como futuro director de la cantera si derrota a Florentino Pérez en las urnas.

Durante la emisión de 'El Hormiguero’, Florentino Pérez ha hecho oficial su acuerdo con José Mourinho, entrenador del Benfica, para dirigir el banquillo blanco. El propio Riquelme se ha enterado en directo y ha dicho: “Ya estuvo con el club, pero para nuestro proyecto, es de un estilo muy diferente. Es un gran entrenador pero yo tengo otro entrenador”.

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El candidato no ha dado más nombres, aunque sí ha anticipado el calendario de ese anuncio. Ha asegurado que espera decirlo “el viernes o el sábado” y que será “el entrenador que todos quieren tener en el Real Madrid”.

Las opciones de Haaland

La principal dificultad de su promesa está en el contrato del delantero, ya que el internacional noruego renovó el pasado enero con el Manchester City hasta junio de 2034, con un acuerdo que dificulta en gran medida la salida del jugador.

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Una salida posible podría ser el transfer request de la Premier League. Se trata de un documento formal por el que un futbolista comunica por escrito a su club su deseo irrevocable de ser traspasado a otro equipo. Esa fórmula serviría a Haaland como herramienta de presión y permitiría al Manchester City explicar ante su afición que una eventual salida respondería a la voluntad del jugador.

El empresario Enrique Riquelme confirma su candidatura a la presidencia del Real Madrid, destaca que después de 20 años los socios podrán volver a votar. Presenta su proyecto como "tremendamente ilusionante, serio y profesional".

El mecanismo, aun así, no garantizaría su llegada al Real Madrid porque el club inglés mantendría el control de la operación mientras el contrato siga en vigor. Un factor favorable podría ser la marcha de Pep Guardiola del conjunto mancuniano, al entender que el fin de esa etapa podría empujar a varios jugadores a buscar un nuevo destino.

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Haaland juega en el Manchester City desde 2022 y en cuatro temporadas ha ganado dos títulos de la Premier League, una Champions League y una Supercopa de Europa entre otros trofeos domésticos, además de imponerse en varias ocasiones en el premio al máximo goleador del curso. Ese mismo verano disputará con Noruega el primer Mundial de su carrera en la vuelta de su selección a un campeonato del mundo desde 1998.