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La estrategia del PSOE para influir en periodistas: camufló como campaña electoral un pago de 18.125 euros al medio que difundió audios de Villarejo

Según la UCO, la directora de ‘Crónica Libre’ y el empresario Javier Pérez Dolset gestionaban un Google Drive llamado ‘Operación PSOE’ con información procedente de las causas de Villarejo

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El PSOE camufló como campaña electoral de las elecciones europeas un pago de 18.125 euros a Crónica Libre, medio que le filtró los audios de Villarejo. (Montaje Infobae)
El PSOE camufló como campaña electoral de las elecciones europeas un pago de 18.125 euros a Crónica Libre, medio que le filtró los audios de Villarejo. (Montaje Infobae)

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al medio digital Crónica Libre en el centro de una presunta operación destinada a recopilar y canalizar información procedente de las causas judiciales vinculadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo para desacreditar actuaciones policiales y judiciales sensibles para los socialistas con el objetivo de “proteger los intereses” del PSOE y del Gobierno.

Así lo estipula el último informe de la UCO relativo al sumario del caso Leire Díez, que el lunes levantó el juez Santiago Pedraz y se ha conocido este miércoles. El PSOE habría inyectado dinero al citado medio facturando 18.125 euros a una empresa de comunicación bajo la excusa de una campaña de “banners” para las Elecciones Europeas de 2024.

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Según las pesquisas, el medio dirigido por la periodista Patricia López —fallecida el pasado mes de diciembre y estrecha colaboradora de Díez— habría desempeñado un papel relevante en la obtención y difusión de información procedente de distintas piezas del caso Villarejo.

Los investigadores sostienen que López y el empresario Javier Pérez Dolset gestionaban conjuntamente un Google Drive bautizado como “Operación PSOE”, donde almacenaban sumarios, audios y documentación reservada relacionada con el caso Villarejo. Según la declaración de la periodista Patricia Espinar, periodista de Crónica Libre, incorporada al sumario, Dolset era una de las principales fuentes de información de Patricia López en todo lo relativo al excomisario. Parte de ese material, de acuerdo con la investigación, era posteriormente puesto a disposición de personas vinculadas a la denominada “Operación PSOE”.

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene "tranquilidad absoluta" ante las investigaciones judiciales en curso sobre el caso Leire y sostuvo que el tiempo pondrá "todo en su sitio". "Tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio. Lo que sí le puedo decir, lo que sí sabemos todos, es que Pedro Sánchez, no como presidente del Gobierno sino como secretario general (del PSOE), fue víctima del espionaje de la Kitchen. Lo fue, lo sabemos todos", afirmó el ministro a la prensa a su llegada a la sede de la OCDE en París, donde se celebra hoy y mañana una reunión ministerial. (Fuente: EFE/EDGAR SAPIÑA MANCHADO)

Según la documentación incorporada al procedimiento, el partido abonó 18.125,80 euros a la mercantil IKI GROUP COMMUNICATIONS SL por una campaña publicitaria de “banners” correspondiente a las elecciones europeas de 2024. La UCO concluye que dicho pago, realizado a través de Santos Cerdán, encubría en realidad una inyección económica destinada al digital dirigido por Patricia López. “Santos, valiéndose de su posición, habría facilitado la financiación del medio digital Crónica Libre, el cual habría aportado información e instrumentalizado el medio en favor de la actividad investigada”, dicta el informe.

Para canalizar la financiación encubierta de los 18.125,80 euros, la UCO ha intervenido correos electrónicos que demuestran las prisas del medio por recibir los fondos. En un email fechado el 24 de mayo de 2024, Espinar escribió a Juanjo Izquierdo, de IKI GROUP, adjuntando capturas de la web con la publicidad ya insertada, urgiendo al pago: “Ya llegaron los materiales y está todo insertado en la página [...] ¿Cómo y cuándo firmamos el acuerdo? ¿Os emitimos factura? Y saber para contabilidad, cuándo llegaría el dinero”.

Durante el interrogatorio a Espinar, los agentes le preguntaron expresamente “si cree que los niveles de tráfico y visitas del medio digital justificaban la inclusión del mismo en la campaña de medios, en condiciones normales”. La propia periodista admitió que la empresa “apenas tuvo ingresos” y que no recordaba los precios de los banners porque esos contratos los gestionaba exclusivamente Patricia López.

Reuniones en Ferraz

Además, según la declaración de Pérez Dolset, la propia directora de Crónica Libre organizó al menos dos reuniones en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz en abril de 2024. A estos encuentros asistieron Santos Cerdán, el cargo socialista Antonio Hernando, Leire Díez, la regente del medio y el propio Dolset. En la segunda de estas citas —celebrada al día siguiente de la publicación de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez—, los asistentes llevaron los audios incautados a Villarejo (pertenecientes a la pieza 34 del caso Tándem) y se dedicaron a escucharlos juntos en la sede del partido.

Respecto a la relación de Díez con el medio, según declaró el pasado 28 de mayo la periodista Patricia Espinar, la ‘fontanera’ del PSOE mantuvo una vinculación directa desde los orígenes del proyecto, constituido formalmente en 2022. Espinar, una de las fundadoras, aseguró que existían dos socias que no figuraban en las escrituras de constitución, pero que participaban en las reuniones y habían alcanzado acuerdos con López para disponer de acciones. Una de ellas era Leire Díez. Para ello, materializó su entrada como socia aportando exactamente 160 euros para la constitución de la empresa.

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