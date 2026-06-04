España

Cuanta agua hay en los embalses de España este miércoles 3 de junio

La reserva de agua en el país bajó en un -0,87 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

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Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 83,14 % de su capacidad este miércoles 3 de junio, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la capacidad hídrica resultó bajó en comparación con la última semana.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para entender la gestión de los recursos hídricos en el país.

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Situación general del agua en España

Fecha: miércoles 3 de junio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.593 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,14 %.

Variación de hace una semana: -490 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,87 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.038 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 76,79 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 83,14 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 83,14 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 85,76%.

Aragón: 85,97%.

Asturias: 87,72%.

C. Valenciana: 58,38%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 91,31%.

Castilla-La Mancha: 70,21%.

Cataluña: 92,62%.

Comunidad de Castilla y León: 88,57%.

Extremadura: 83,62%.

Galicia: 83,82%.

Murcia: 34,46%.

Navarra: 88,13%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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