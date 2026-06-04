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El hermano de Pedro Sánchez declara hoy como investigado: así ha sido el desfile de testimonios en el juicio por su nombramiento en Badajoz

Decenas de testigos han prestado ya declaración en la causa que investiga David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias y prevaricación

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David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en el juicio en el que se le investiga por tráfico de influencias y prevaricación. (Europa Press)
David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en el juicio en el que se le investiga por tráfico de influencias y prevaricación. (Europa Press)

La sala de la Audiencia Provincial de Badajoz ha sido escenario de una larga lista de testigos que han desfilado para aclarar cómo se gestó el nombramiento de David Sánchez, procesado por presunto tráfico de influencias y prevaricación, como coordinador de los conservatorios provinciales.

Este jueves, 4 de junio, acudirá a declarar el propio David Sánchez como investigado. Las comparecencias empezarán a las 10 de la mañana con la declaración de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, a quien la UCO ha señalado este miércoles como posible impulsor de la candidatura de Sánchez. El hermano del presidente declarará a continuación, en segundo lugar.

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Después, por orden, desfilarán ante el tribunal Elisa Moriano, quien ocupó el cargo de exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz; Cristina Núñez, exdiputada de Cultura; Juana Cintas, exdirectora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz; Manuel Candalija, actual director de Cultura; Francisco Martos, exdiputado de Cultura; Emilia Parejo, exdirectora de Cultura; el funcionario Félix González; Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura; y Luis Carrero, exasesor de Moncloa y exjefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. La sesión matutina llevará de las 10:00 a las 14:00 y, tras un receso, se retomará en una sesión vespertina de 17:00 a 21:00.

La directora de orquesta y profesora Cristina De Frutos ha afirmado que "no hubo igualdad de oportunidades" respecto a la posibilidad de obtención de la plaza en relación a la candidatura presentada por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. (Fuente: Audiencia Provincial de Badajoz)

La plaza de coordinador de conservatorios “vino bien” o no era necesaria

Por el estrado han pasado ya varios aspirantes al puesto que acabó ocupando el hermano del presidente. Cristina de Frutos, directora de orquesta, contó que antes de presentarse ya le avisaron de que “el puesto era para el hermano de Pedro Sánchez”. Nerses Avakimyan, violinista, aseguró que no vio nada raro: “Me presenté y no noté ningún trato de favor ni nada fuera de lo común”.

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Los responsables de los conservatorios también dieron su punto de vista. Evaristo Valentí reconoció haber elegido el asunto “Hermanísimo” para aquel infame correo en el que compartía las recién publicadas bases para el puesto de coordinador que acabaría ocupando Sánchez por haber escuchado algún “rumor” de que el hermano del presidente se iba a presentar, lo que “llama mucho más la atención que el resto (de candidatos)”. “Yo había oído que había posibilidad de que esa persona se presentara”, dijo.

Yolanda Sánchez Baltasar, directora del Conservatorio Profesional de Música ‘Juan Vázquez’ de Badajoz, declaró que nunca recibió instrucciones para favorecer a nadie y que el papel de Sánchez en la Oficina de Artes Escénicas quedó poco definido para muchos compañeros, si bien ha defendido que su labor “vino muy bien”. Desconoce, dijo, quién seleccionó a Sánchez para el puesto.

Rosario Mayoral, directora del Conservatorio Superior, se pronunció en otra línea al asegurar que no veía la necesidad de la plaza - según su testimonio, cuando el hermano del presidente estuvo en excedencia y posteriormente de baja, nadie ocupó su puesto en sustitución - y que desconoce de dónde nació la idea de crear dicha plaza.

Rosario Mayoral declara ante el tribunal no saber de antemano que la plaza de coordinador de conservatorios estaba destinada a David Sánchez.

Un procedimiento “intachable” sin irregularidades manifiestas

Entre los funcionarios de la Diputación, la postura fue clara: todo siguió su cauce habitual. José Luis Albarrán, técnico de Personal, subrayó que la plaza era de libre designación. “Esto no es una oposición ni un concurso de méritos”, explicó, minimizando los rumores y comparando el ambiente institucional con cualquier entorno donde todo el mundo es “primo o cuñado de alguien”. José María Cumbres, exsecretario, fue tajante: “No se ha usado un reglamento especial, nadie recurrió el proceso y, si hubiera visto algo arbitrario, lo habría denunciado”.

Enrique Pedrero, secretario general, defendió que el procedimiento fue “intachable” y que los cambios en el puesto no supusieron un nuevo contrato. María Jesús Fernández Adame y María Jesús Bernáldez, jefas de inspección y control, coincidieron en que nunca recibieron quejas sobre la labor de Sánchez. José Ramón Suárez, exjefe de Recursos Humanos, insistió en que el proceso fue regular y que Sánchez era válido para el puesto. Ángel Seco López, técnico de Cultura, relató que mantenía trato directo y frecuente con Sánchez y que el funcionamiento diario del área no tuvo interferencias externas. Ángel Carlos Díaz Mancha, interventor general, confirmó que el expediente se tramitó como cualquier otro puesto similar y que no detectó anomalías.

En el juicio también intervino Álvaro Jaén, exdiputado de Podemos y primer denunciante del caso: vio “raras” las bases del concurso para el puesto de coordinador de conservatorios y dio una rueda de prensa para denunciarlo. Explicó que tomó la decisión tras escuchar comentarios sobre el proceso y que su denuncia buscaba aclarar la transparencia. Otros cargos de la Diputación, como Francisco Martos, Manuel Candalija, Emilia Parejo, Cristina Núñez, Juana Cintas Calderón, Elisa Moriano y Ricardo Cabezas, confirmaron que la plaza y los cambios pasaron por los órganos habituales de aprobación y defendieron la normalidad administrativa.

Un agente de la UCO de la Guardia Civil que participó en la incautación de correos de varios responsables de la Diputación de Badajoz y su posterior análisis ha concluido que la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó a David Sánchez "no nace de Cultura", sino que partió "de un nivel superior" como el expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo. (Fuente: Audiencia Provincial de Badajoz)

Nueve agentes de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa (UCO) comparecieron para explicar cómo analizaron correos y movimientos relacionados con la adjudicación de la plaza. Uno de los mandos dejó claro este miércoles que la propuesta “no partió del área de Cultura, sino de un nivel superior”, señalando a la presidencia de la Diputación, entonces en manos de Miguel Ángel Gallardo. Varios peritos declararon sobre el expediente y los procedimientos. Sus informes concluyeron que no se hallaron irregularidades manifiestas, aunque señalaron la peculiaridad del cambio de nombre del puesto y de su tramitación.

A lo largo de las sesiones, el tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, ha recordado que los rumores y comentarios no bastan para sentar una acusación y que el juicio debía centrarse en hechos y documentos. El desfile de testigos ha mostrado una versión coral: algunos vieron sombras, otros defendieron la normalidad, y la mayoría se movió entre los rumores y la rutina administrativa. El proceso sigue en marcha y la última palabra la tendrá el tribunal tras escuchar a los acusados y analizar los informes finales.

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