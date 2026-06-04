La fontanera Leire montó sus cloacas recurriendo a agentes corruptos, empresarios investigados por fraude al IVA y el comisario Villarejo

Dibujo estilo crayola de Leire Díez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué podía salir mal? Leire Díez lo tenía claro. Para montar sus cloacas debía recurrir a las cloacas que ya existían. La ‘fontanera’ socialista no dudó en reunirse con agentes corruptos, con empresarios investigados en múltiples causas judiciales por defraudar impuestos en el sector de los hidrocarburos, y con el comisario Villarejo (perejil en todas las salsas de este país) para montar la estructura con la que pretendía buscar trapos sucios y desacreditar a jueces, fiscales y policías que llevaban los casos que salpicaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. El sumario de la investigación contra Leire Díez contiene las declaraciones de varios de estos elementos, testificales que han ayudado al juez Santiago Pedraz y a la UCO de la Guardia Civil a elaborar una radiografía bastante exacta del entramado que Leire organizó.

Joaquín Parra es uno de ellos. Expresidente de un modesto club de fútbol, el Badajoz, ha sido condenado ya por la Audiencia Nacional a siete años de prisión en una de estas causas por fraude al IVA en el sector de los hidrocarburos, sentencia que todavía no es firme. También está acusado en un juzgado de Málaga por otro fraude en el mismo sector petrolero. Parra aseguró ante la Guardia Civil que conoció a Leire en el verano de 2024 y que esta le argumentó que quería ayudarle en las causas judiciales que entonces tenía abiertas porque “cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta de que hay que limpiar”. Parra quiso así señalar que Leire buscaba trapos sucios porque creía injustas las investigaciones abiertas a Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente. En este caso concreto, la fontanera pidió a Parra “información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la juez que instruía la causa judicial contra el hermano”.

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Parra asegura que Leire también quería información sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que dirigía estas investigaciones contra el entorno de Sánchez: del fiscal José Grinda, del juez Marchena y del empresario Víctor De Aldama. A todos había que “quitarlos de en medio”. ¿Qué recibiría Parra a cambio? Mejor trato de las fiscales que instruían sus dos casos, que podrían retirar la acusación en las causas que le afectaban. En una de sus múltiples reuniones, Parra cree recordar que preguntó a Leire si “el Pedro” [por el presidente] estaba al tanto, a lo que ella respondió que “afirmativamente”.

La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo". (Fuente: Tribunal Supremo/ Europa Press)

Otro de los empresarios que se reunieron con Leire fue Antonio Rodríguez Estepa, que también ha sido condenado por fraude fiscal y blanqueo de capitales en dos causas y que se encuentra investigado en una tercera. Estepa asegura que no conoce a Leire, pero que sí se reunió con otro miembro de las cloacas socialistas, el abogado Jacobo Teijelo (también imputado), que le pidió información que pudiera perjudicar a la petrolera Repsol. Estepa también revela otra reunión con la abogada Leticia de la Hoz (que defiende a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos), que le prometió beneficios procesales “con la condición de que aportara información comprometedora sobre Repsol, la UCO, Antonio Balas y altos cargos de Hacienda”. Es en ese momento cuando apareció el nombre de Leire. Si Estepa aceptaba el trato, tenía que empezar a negociar con la fontanera socialista.

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Confidentes de la UCO

También ha declarado ante la Guardia Civil Claudio Rivas, otro empresario investigado en la Audiencia Nacional por fraude en el sector de los hidrocarburos en la misma causa en la que está imputado Víctor de Aldama. Rivas ha decidido ser cauto y no dio muchos detalles, aunque aseguró que no conoce a Leire, solo a los abogados Teijelo y Leticia de la Hoz. Por último, por las dependencias de la UCO también pasó José Luis Caramés, que fue confidente de esta unidad y que actualmente está siendo investigado por la Audiencia Nacional en otro caso de fraude en el sector de los hidrocarburos. No quiso declarar ante la Guardia Civil, pero dejó claro que “dispone de información que podría ser de utilidad para la causa, y que por este motivo desearía ponerla a disposición de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional”.

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto a su abogado, Jacobo Teijelo, a su salida de la prisión de Soto del Real (EFE/ Rodrigo Jiménez)

Pero no solo empresarios con cuentas pendientes con la Justicia. La fontanera socialista también se reunió con guardias civiles investigados en los juzgados que podían aportar datos sobre sus compañeros de la UCO. Uno es el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que mantuvo dos citas con Leire en marzo de 2025. Villalba grabó los encuentros e hizo unos informes caseros que luego aportó la UCO. Ahora ha declarado que cuando conoció a Leire, se presentó como una persona que tenía vínculos con “los de arriba” o con “los de arriba del Gobierno”. Villalba, imputado por cohecho en ‘el caso Koldo’, aseguró que se reunió con ella en dos ocasiones en marzo de 2025. Según su relato, Leire quería conseguir información comprometedora sobre el teniente coronel Balas, el capitán Bonilla (que actualmente trabaja en el Gobierno de Ayuso), el coronel Corbí (exjefe de la UCO que trabaja en Acciona), y el coronel Yuste (en esos momentos jefe de la UCO).

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En estas reuniones, Leire presumió de todo su supuesto poder y contactos con el Gobierno. A cambio de que colaborara, le ofreció a Villalba que declarara como testigo protegido en la Policía Nacional y que luego le pondría como asesor de la Directora General de la Guardia Civil. “Por el dinero no se preocupe, que ella se haría cargo”, le dijo Leire, que aseguró que recuperaría su prestigio y su carrera. Para fardar de sus contactos, la fontanera le comunicó que la propia Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, “estaba esperando el feedback” tras una de las reuniones celebradas.

Otro de los guardias civiles ‘tocados’ por Leire fue Juan Sánchez Yepes, que formó parte de la UCO entre 2008 y 2022. Yepes era un objetivo a reclutar porque también está imputado en una causa de fraude en el sector de los hidrocarburos y ha denunciado ante la Audiencia Nacional que varios compañeros de la UCO fabrican pruebas y cobran mordidas. La UCO cree que Yepes, defendido por Jacobo Teijelo, está dirigido por las cloacas socialistas para “enmierdar” a sus compañeros. Yepes, que también está imputado en ‘caso Leire’, fue muy escueto en su declaración y señaló que su abogado Jacobo Teijelo se la presentó, pero que no le solicitó ningún tipo de información. Se limitó a decir que Leire era una “fantoche”.

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El comisario Villarejo

Leire Díez también tenía entre sus objetivos al famoso comisario José Manuel Villarejo. El objetivo era ofrecer un acuerdo con la Fiscalía General del Estado que aliviara su horizonte penal. A cambio, el policía tenía que entregar a Ferraz información sobre Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, el Grupo Planeta, BBVA, asuntos de corrupción del PSOE y las causas que afectan a Podemos. La UCO de la Guardia Civil localizó la oferta de la fontanera del PSOE a Villarejo en un iPhone 15 PRO MAX intervenido a Leire. El abogado del comisario, Antonio García Cabrera, admitió ante los investigadores que se reunió con Leire y que esta le hizo llegar la oferta. Aunque la UCO recoge en un informe varias reuniones en 2024 con el comisario, que le entregó a Leire documentación “muy buena para el jefe”.

La UCO cree que Leire actuaba bajo el paraguas de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, que fue el encargado de conseguir que Díez cobrara dinero y así “dar cobertura logística a las acciones de este grupo”. Los investigadores creen que Cerdán ordenó a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, (también imputada), que gestionara pagos con facturas falsas para que Leire tuviera liquidez para sus operaciones encubiertas, unas cloacas que también podrían salpicar en breve a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, al que la UCO coloca como “partícipe y conocedor de la evolución de la actividad desplegada”.

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