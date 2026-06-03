Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo| Las conclusiones de la UCO, las alusiones a Pedro Sánchez y primeras reacciones

El PSOE reconoció ante la justicia que pagó 44.859,40 euros brutos a la exmilitante Leire Díez por trabajos de comunicación para su federación en Cantabria entre 2015 y 2017, una cifra que triplica los 15.612 euros que el partido había comunicado inicialmente al juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. La revelación coincide con el momento de mayor tensión judicial del caso: el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado parcialmente el secreto de sumario y el contenido de las diligencias está a punto de quedar a disposición de todas las partes.
El 26 de mayo de 2026, Pedraz ordenó a la UCO de la Guardia Civil personarse en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación contable, correos electrónicos corporativos y registros de acceso al edificio. Los agentes permanecieron allí más de doce horas. La misma operación incluyó el registro del domicilio del exsecretario de Organización Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y el despacho del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
En su auto, Pedraz describe una organización con Cerdán como presunto líder y Díez como coordinadora ejecutiva, cuyo objetivo habría sido “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno”.
En pocas líneas:
20.000 euros en casa de Zarrías
La UCO de la Guardia Civil halló un total de 19.850 euros, algunos repartidos en varios fajos de billetes, en el registro del domicilio al exdirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías.
El acta de registro del domicilio del también exconsejero de Presidencia andaluz, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, recoge el hallazgo de este dinero, que fue más tarde depositado en la cuenta de bancaria de depósitos y consignaciones judiciales.
Los agentes encontraron en el salón un bolso de color negro con “tres fajos unidos con gomas”, que contenían 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y 105 billetes de 20 euros. En una habitación del domicilio de Zarrías, dentro de un sobre de una entidad bancaria que estaba en una bolsa, había 75 billetes de 50 euros.
(Con información de EFE)
Óscar Puente carga contra los jueces
Óscar Puente, ministro de Transportes, ha acusado este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de “proteger” a los jueces que “ensucian el buen nombre de la justicia con sus abusos”. En un mensaje en su cuenta en X, el socialista ha respondido a la declaración institucional que emitió este martes la Comisión Permanente del CGPJ, en el que expresaba su preocupación por las declaraciones de responsables de instituciones del Estado que cuestionan la independencia de algunas decisiones judiciales.
“Quien socava las instituciones -ha respondido Puente- es quien formando parte de ellas las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley. Entre esos fines no está derribar gobiernos. Criticar actuaciones concretas no supone cuestionar a la Institución. La inmensa mayoría de los jueces son profesionales serios. El CGPJ debería pensar más en ellos, y menos en proteger a quienes ensucian el buen nombre de la justicia con sus abusos”, ha terminado.
Leire Díez dijo que tenía vínculos “con los de arriba”
Leire Díez se presentó como una persona con vínculos con “los de arriba” o con “los de arriba del Gobierno” en la primera de las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.
Así consta en la declaración como testigo que prestó Villalba ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a una trama presuntamente liderada por Leire Díez para desbaratar procedimientos judiciales que afectasen al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno.
Según el acta de la declaración que consta en el sumario de esta causa, Villalba compareció “de forma voluntaria” en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios, tras ser citado telefónicamente por los agentes.
(Con información de EFE)
Ya ha salido a la luz el sumario del caso Leire Díez, que persigue una presunta trama criminal dedicada a obstaculizar, torpedear y desacreditar de forma sistemática procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE o al entorno del Gobierno de España. Según los documentos que el juez Santiago Pedraz ha compartido con las partes, y a los que ha tenido acceso Infobae, la UCO considera que la trama estuvo dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez con el objetivo de “proteger los intereses” que afectaban “a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente”, es decir, a Pedro Sánchez.
La UCO se llevó teléfono de la gerente
El sumario del caso Leire revela también el material que la UCO se llevó de Ferraz tras trece horas en la sede del PSOE. Allí, los agentes intervinieron los teléfonos móviles de la gerente, Ana María Fuentes, además de un portátil y tres discos duros. Tomaron declaración a una decena de personas.
Sale el sumario
El esperado sumario del caso Leire Díez ha visto la luz al mediodía de este miércoles. Son 20.000 folios. En este, la UCO concluye que la operación estaba “dirigida” por Santos Cerdán y Leire Díez para “proteger los intereses del presidente del Gobierno”, Pedro Sánchez.