Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo| Las conclusiones de la UCO, las alusiones a Pedro Sánchez y primeras reacciones

La exmilitante del PSOE Leire Díez en la sede del partido en Ferraz. (Europa Press)

El PSOE reconoció ante la justicia que pagó 44.859,40 euros brutos a la exmilitante Leire Díez por trabajos de comunicación para su federación en Cantabria entre 2015 y 2017, una cifra que triplica los 15.612 euros que el partido había comunicado inicialmente al juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. La revelación coincide con el momento de mayor tensión judicial del caso: el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado parcialmente el secreto de sumario y el contenido de las diligencias está a punto de quedar a disposición de todas las partes.

El 26 de mayo de 2026, Pedraz ordenó a la UCO de la Guardia Civil personarse en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación contable, correos electrónicos corporativos y registros de acceso al edificio. Los agentes permanecieron allí más de doce horas. La misma operación incluyó el registro del domicilio del exsecretario de Organización Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y el despacho del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

En su auto, Pedraz describe una organización con Cerdán como presunto líder y Díez como coordinadora ejecutiva, cuyo objetivo habría sido “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno”.