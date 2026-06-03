Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Florentino Pérez ha emitido en antena el anuncio de José Mourinho como su nuevo entrenador tras la entrevista de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero' (@elchiringuitotv)

La campaña para la presidencia del Real Madrid ha entrado en su momento más agresivo con un cruce de anuncios en televisión: Enrique Riquelme ha prometido en El Hormiguero el fichaje de Erling Haaland si gana las elecciones y, casi al mismo tiempo, Florentino Pérez ha respondido con el anuncio del regreso de José Mourinho, rematado además con un spot emitido justo al cierre del programa.

Riquelme ha asegurado en Antena 3 que fichará a Haaland, delantero del Manchester City, si es elegido presidente el domingo 7 de junio. La promesa quedó firmada ante notario y que el empresario se comprometió a pagar de su bolsillo la cuota de los socios del club durante una temporada completa si no la cumple.

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La maniobra convirtió la entrevista en un acto central de campaña, ya que Riquelme eligió el espacio de Pablo Motos para lanzar la gran estrella de su planificación deportiva a cuatro días de las elecciones, su anuncio se ha realizado con un sobre reservado durante buena parte del programa y una camiseta con el nombre del delantero noruego.

El anuncio de Mourinho irrumpe en directo

El contraataque llegó mientras el candidato alicantino seguía en antena, ya que Florentino publicó en su cuenta de campaña en X, (@Florentino2026_), el fichaje de Mourinho, con un vídeo en el que el técnico portugués aparece con una camiseta del Real Madrid y responde afirmativamente.

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La secuencia no terminó ahí, pues Pablo Motos informó a Riquelme en directo del anuncio de Mourinho, una escena en la que el candidato quedó sorprendido. Sin embargo, el golpe definitivo llegó cuando Antena 3 se fue a publicidad: el primer anuncio tras el cierre de El Hormiguero fue el vídeo oficial de la candidatura de Florentino con el regreso del entrenador portugués.

El primer anuncio tras el cierre del programa mostró el regreso de Mourinho al Real Madrid (El Hormiguero)

Ese movimiento se produjo justo después de que Riquelme terminara una entrevista de aproximadamente una hora. El candidato no participó en los habituales retos de ciencia con Marron y centró su presencia en contar sus orígenes, el episodio del reloj de su padre y las líneas maestras de su proyecto.

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En el bloque deportivo, Riquelme ya había detallado más nombres como su director deportivo que será Raúl González Blanco y Fernando Hierro que dirigirá la cantera. También expresó su intención de fichar a Rodrigo Hernández, otro jugador del Manchester City.

Más fichajes y anuncios en juego

La disputa no se limita a un delantero ni a la puesta en escena televisiva, pues Florentino ha avisado de que este jueves anunciará su primer gran fichaje, muy posiblemente en el programa de Iker Jiménez, Horizonte en la cadena Cuatro. Además, ya ha afirmado el fichaje de Ibrahima Konaté, según una entrevista del Diario AS, y Fabrizio Romano ha confirmado el interés en Denzel Dumfries.

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El candidato a la presidencia del Real Madrid ha anunciado a Erling Haaland como su primer fichaje estrella si consigue la presidencia (El Hormiguero)

En la candidatura rival todavía quedan anuncios por hacer, Riquelme mantiene conversaciones para el puesto de entrenador con algunos candidatos de primer nivel tal y como ha asegurado y que pretende anunciar el viernes o el sábado. Además, ha mostrado su interés por los españoles convocados para el Mundial y los canteranos como Nico Paz.

Florentino tenía apalabrado desde hace meses el retorno del técnico portugués al Real Madrid, un regreso que se presenta como la apuesta para recuperar el control de un vestuario que esta temporada se había desbordado para quienes lo dirigieron. Mourinho todavía no se había despedido del Benfica ni había hecho un comunicado oficial antes de ese anuncio.

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