España

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

El empresario prometió el fichaje de Haaland en directo, mientras la candidatura de Pérez lanzó un spot con el técnico luso justo al cierre del programa

Guardar
Google icon
Florentino Pérez ha emitido en antena el anuncio de José Mourinho como su nuevo entrenador tras la entrevista de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero' (@elchiringuitotv)

La campaña para la presidencia del Real Madrid ha entrado en su momento más agresivo con un cruce de anuncios en televisión: Enrique Riquelme ha prometido en El Hormiguero el fichaje de Erling Haaland si gana las elecciones y, casi al mismo tiempo, Florentino Pérez ha respondido con el anuncio del regreso de José Mourinho, rematado además con un spot emitido justo al cierre del programa.

Riquelme ha asegurado en Antena 3 que fichará a Haaland, delantero del Manchester City, si es elegido presidente el domingo 7 de junio. La promesa quedó firmada ante notario y que el empresario se comprometió a pagar de su bolsillo la cuota de los socios del club durante una temporada completa si no la cumple.

PUBLICIDAD

La maniobra convirtió la entrevista en un acto central de campaña, ya que Riquelme eligió el espacio de Pablo Motos para lanzar la gran estrella de su planificación deportiva a cuatro días de las elecciones, su anuncio se ha realizado con un sobre reservado durante buena parte del programa y una camiseta con el nombre del delantero noruego.

El anuncio de Mourinho irrumpe en directo

El contraataque llegó mientras el candidato alicantino seguía en antena, ya que Florentino publicó en su cuenta de campaña en X, (@Florentino2026_), el fichaje de Mourinho, con un vídeo en el que el técnico portugués aparece con una camiseta del Real Madrid y responde afirmativamente.

PUBLICIDAD

La secuencia no terminó ahí, pues Pablo Motos informó a Riquelme en directo del anuncio de Mourinho, una escena en la que el candidato quedó sorprendido. Sin embargo, el golpe definitivo llegó cuando Antena 3 se fue a publicidad: el primer anuncio tras el cierre de El Hormiguero fue el vídeo oficial de la candidatura de Florentino con el regreso del entrenador portugués.

La candidatura de Florentino eligió la pausa publicitaria para lanzar su spot con el técnico portugués
El primer anuncio tras el cierre del programa mostró el regreso de Mourinho al Real Madrid (El Hormiguero)

Ese movimiento se produjo justo después de que Riquelme terminara una entrevista de aproximadamente una hora. El candidato no participó en los habituales retos de ciencia con Marron y centró su presencia en contar sus orígenes, el episodio del reloj de su padre y las líneas maestras de su proyecto.

En el bloque deportivo, Riquelme ya había detallado más nombres como su director deportivo que será Raúl González Blanco y Fernando Hierro que dirigirá la cantera. También expresó su intención de fichar a Rodrigo Hernández, otro jugador del Manchester City.

Más fichajes y anuncios en juego

La disputa no se limita a un delantero ni a la puesta en escena televisiva, pues Florentino ha avisado de que este jueves anunciará su primer gran fichaje, muy posiblemente en el programa de Iker Jiménez, Horizonte en la cadena Cuatro. Además, ya ha afirmado el fichaje de Ibrahima Konaté, según una entrevista del Diario AS, y Fabrizio Romano ha confirmado el interés en Denzel Dumfries.

El noruego llegaría al Bernabéu la próxima temporada
El candidato a la presidencia del Real Madrid ha anunciado a Erling Haaland como su primer fichaje estrella si consigue la presidencia (El Hormiguero)

En la candidatura rival todavía quedan anuncios por hacer, Riquelme mantiene conversaciones para el puesto de entrenador con algunos candidatos de primer nivel tal y como ha asegurado y que pretende anunciar el viernes o el sábado. Además, ha mostrado su interés por los españoles convocados para el Mundial y los canteranos como Nico Paz.

Florentino tenía apalabrado desde hace meses el retorno del técnico portugués al Real Madrid, un regreso que se presenta como la apuesta para recuperar el control de un vestuario que esta temporada se había desbordado para quienes lo dirigieron. Mourinho todavía no se había despedido del Benfica ni había hecho un comunicado oficial antes de ese anuncio.

Temas Relacionados

Real MadridFútbolFútbol EspañaFlorentino PérezPablo MotosEl HormigueroTelevisión EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Ahora tengo un nombre, Lolita Flores, y no quiero que nadie me joda”, sentencia la artista en ‘La noche de Aimar’

La cantante, una de las hijas de ‘La Faraona’, ha repasado junto al periodista de La SER la muerte de su madre y hermano y su relación con la fama y el dinero, a través de la figura de Cristóbal Montoro

“Ahora tengo un nombre, Lolita Flores, y no quiero que nadie me joda”, sentencia la artista en ‘La noche de Aimar’

¿Eres alérgico? Ten cuidado con este alimento con alérgeno no declarado

Las autoridades han publicado una alerta urgente sobre un producto alimenticio que contiene ingredientes alérgenos no declarados

¿Eres alérgico? Ten cuidado con este alimento con alérgeno no declarado

Clara Sánchez carga contra Elon Musk por el robo de letra X y le lanza a Bad Bunny una petición muy directa, en ‘La Revuelta’

La escritora acude al programa de RTVE para promocionar su nuevo libro, ‘Lo inexplicable’, en el que rechaza rotundamente el realismo

Clara Sánchez carga contra Elon Musk por el robo de letra X y le lanza a Bad Bunny una petición muy directa, en ‘La Revuelta’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

El empresario ha compartido en ‘El Hormiguero’ sus propuestas de cara a las elecciones y ha nombrado al noruego como su primer fichaje estrella

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

El actual presidente ha lanzado la noticia mientras su rival, Enrique Riquelme, se encuentra en una entrevista en ‘El Hormiguero’

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye el sumario del caso Leire Díez a “oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye el sumario del caso Leire Díez a “oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

El incendio en la Academia de Infantería de Toledo continúa en nivel 2 por la amenaza de humo en zonas habitadas: la situación de riesgo está “controlada”

Estabilizan el incendio del parque de El Valle-Carrascoy en Murcia: 150 efectivos permanecen en la zona para evitar reactivaciones

Los mensajes que la UCO interpreta como indicios de que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la operativa liderada por Leire Díez: “El one dice que seguir”

La gerente del PSOE falseó “notas de encargo profesional” para desviar más de 152.000 euros a los abogados de Koldo y Santos Cerdán y sufragar las actividades de la trama

ECONOMÍA

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Unión Europea pide a España revisar el IVA de hoteles y restaurantes para aumentar la recaudación en 7.000 millones de euros

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

Enrique Riquelme señala a Anas Laghrari, segundo de Florentino Pérez, y agita la campaña del Real Madrid: “Tiene poder total en el club”

Los futbolistas ‘españoles’ que jugarán el Mundial 2026 con otras selecciones: de Hakimi o Brahím a Nico Paz e Iñaki Williams

La figura del árbitro en el mundo del fútbol: “Siempre se ha intentado justificar absolutamente todo con los errores arbitrales”