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El incendio en la Academia de Infantería de Toledo continúa en nivel 2 por la amenaza de humo en zonas habitadas: la situación de riesgo está “controlada”

El fuego, declarado en el campo de maniobras de la instalación militar, ha obligado a desplegar medios aéreos y terrestres

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Incendio en la Academia de Infantería de Toledo. (Infocam)
Incendio en la Academia de Infantería de Toledo. (Infocam)

El incendio declarado este miércoles en los terrenos de la Academia de Infantería de Toledo se mantiene en el nivel 2 del plan INFOCAM por la amenaza de humo en núcleos de población, especialmente en el entorno de la urbanización Las Nieves, en Nambroca, aunque el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha señalado que la situación de riesgo se encuentra “controlada”.

El fuego se originó en torno a las 13:30 horas en el campo de maniobras de la instalación militar. Desde el inicio, el dispositivo de emergencias activó medios aéreos y terrestres para actuar sobre un incendio forestal en una zona con vegetación dentro del recinto militar.

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Sobre las 17:00 horas, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha declaró la Situación Operativa 2 “por posible afección por humo a núcleos de población”, y recomendó el alejamiento de la zona oeste de la urbanización Las Nieves.

El fuego motivó el despliegue de más recursos a medida que avanzaba la tarde. En el entorno de Las Nieves se reforzó la presencia de servicios de emergencia, incluyendo bomberos municipales de Toledo y efectivos del consorcio provincial, en coordinación con el resto del dispositivo desplegado en la zona.

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Camión de bomberos. (Europa Press)
Camión de bomberos. (Europa Press)

Asimismo, según la publicación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el operativo contaba con seis medios aéreos, cinco medios terrestres y 35 efectivos de Brigadas Forestales y Agentes Medioambientales. Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se desplazó hasta el lugar para supervisar las labores de extinción junto a los equipos de emergencia.

Con la evolución del incendio, la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada para apoyar las labores de extinción, tras la solicitud de refuerzo al Gobierno regional. Además, se convocó el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) para reforzar la coordinación entre administraciones y se insistió en la necesidad de actuar de forma conjunta entre todos los servicios de emergencia.

En paralelo, las autoridades recomendaron a la población de la zona oeste de Las Nieves el alejamiento preventivo, aunque no se llegó a decretar un desalojo obligatorio. Según la información disponible, se ofrecieron recursos municipales por si fuera necesaria la acogida de vecinos, pero no llegaron a ser utilizados.

Incendio de la Academia a la altura de la urbanización Las Nieves de Nambroca. (Europa Press)
Incendio de la Academia a la altura de la urbanización Las Nieves de Nambroca. (Europa Press)

La situación de riesgo está “controlada”

En una posterior comparecencia desde el puesto de mando avanzado, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado que la situación de riesgo del incendio “está controlada”. También indicó que en ese momento el fuego se encontraba en nivel 2, aunque con una evolución que permitía cierta tranquilidad. “En este momento, la situación está en nivel 2, aunque están relativamente tranquilos y creen que, si no se eleva el nivel del viento ni hay ningún imprevisto, se podrá bajar a lo largo de la tarde a nivel 1”, ha explicado.

Pese a ello, el incendio continúa activo y bajo vigilancia, y el mantenimiento del nivel de emergencia depende de la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente del viento. Asimismo, se mantiene la vigilancia sobre posibles afecciones por humo en la A-42 y vías cercanas, donde se recomienda circular con precaución siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia, sin que consten cortes de tráfico en la información facilitada.

Elaborado con información de Europa Press

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