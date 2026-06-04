España

El secreto mejor escondido de la sangre: un estudio sitúa el origen de las primeras células 700 millones de años atrás

La maquinaria genética que dio lugar a las primeras células sanguíneas se remonta cientos de millones de años antes que la aparición de los animales

Guardar
Google icon
Muestras de sangre (Shutterstock)
Muestras de sangre (Shutterstock)

La sangre puede esconder muchos más secretos de lo que inicialmente creíamos. Un equipo internacional liderado por la Universidad de Kioto ha reconstruido el origen de las células de la sangre hasta hace 700 millones de años y sostiene que no surgieron con los primeros animales, sino a partir de maquinaria genética heredada de organismos unicelulares anteriores a la vida animal.

El estudio, publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), compara datos de expresión génica de humanos, ratones, peces cebra, ascidias, erizos de mar, moscas, gusanos, esponjas y varios organismos unicelulares. A partir de ese análisis, los investigadores concluyen que las primeras células sanguíneas se parecían más a macrófagos ameboides que a glóbulos rojos.

PUBLICIDAD

La pregunta de dónde procede la sangre plantea una dificultad básica en biología evolutiva: huesos, plumas, escamas o caparazones pueden fosilizar, pero las células no. Por eso, el equipo recurrió a una vía indirecta y reconstruyó esa historia a partir del transcriptoma, una instantánea de qué genes están activos y cuáles no en cada célula.

Los científicos buscaron patrones compartidos entre tipos celulares muy alejados evolutivamente. La lógica era que, si dos células muy distintas utilizan una maquinaria reguladora profundamente similar, pueden descender de un mismo programa celular ancestral.

PUBLICIDAD

El remoto origen de la sangre

El análisis apunta a que las primeras células de la sangre no eran transportadoras de oxígeno refinadas como las actuales. Eran, más bien, células móviles y primitivas, semejantes a los macrófagos, los grandes glóbulos blancos del sistema inmunitario capaces de engullir y digerir microbios invasores.

El estudio añade un paso previo: esas células tampoco aparecieron de la nada. Al comparar la actividad genética de las células sanguíneas animales con la de organismos unicelulares modernos emparentados de cerca con los animales, el equipo encontró similitudes marcadas, incluidas las relacionadas con la fagocitosis, el proceso por el que una célula engloba y consume partículas.

Para profundizar en esa conexión, los investigadores se fijaron en un gen que aparecía de forma repetida tanto en células sanguíneas animales como en organismos unicelulares: Fos. Ese gen participa en la regulación del crecimiento y de los cambios celulares, y su presencia en organismos tan distantes lo convirtió en una pista central del estudio. En uno de esos organismos unicelulares, el equipo elevó al máximo la expresión de Fos y descubrió que las células dejaron de agruparse como hacen habitualmente y permanecieron en un estado aislado y ameboide.

La rama ancestral de las células sanguíneas

Ese resultado sugiere que la maquinaria genética asociada a un comportamiento parecido al de los macrófagos apareció primero en organismos unicelulares, cientos de millones de años antes de que animales y eucariotas unicelulares se separaran de un ancestro común. La sangre, por tanto, habría reutilizado y perfeccionado herramientas biológicas ya existentes.

A partir de ahí, los autores plantean una división en dos grandes ramas evolutivas. De las células sanguíneas ancestrales similares a macrófagos habría surgido una segunda gran línea: la de las precursoras de los mastocitos, las células inmunitarias que actúan como sistema de alarma frente a intrusos. De acuerdo con esa reconstrucción, los mastocitos ancestrales dieron lugar después a las células T, los glóbulos rojos y las plaquetas. Los macrófagos, por su parte, siguieron otra trayectoria evolutiva que desembocó en las células B productoras de anticuerpos.

Muestras de sangre (Shutterstock)
Muestras de sangre (Shutterstock)

Una historia evolutiva de 700 millones de años

El inmunólogo Hiroshi Kawamoto, de la Universidad de Kioto y director del estudio, ha expresado en declaraciones recogidas por ScienceAlert que se siente “profundamente conmovido por estos hallazgos”, porque reflejan que las rutas de diferenciación de las células sanguíneas de los vertebrados condensan una historia evolutiva de 700 millones de años.

El inmunólogo Yosuke Nagahata, del Instituto de Biología Evolutiva de España y primer autor del trabajo, ha comentado al medio que, al pensar que ese legado tan antiguo circula hoy por su propio cuerpo en forma de células sanguíneas, siente una mayor cercanía con esos antepasados remotos. Según ScienceAlert, los autores creen además que estos resultados pueden ayudar a desentrañar la evolución de enfermedades como el cáncer.

Temas Relacionados

SangreHistoria de la medicinaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 10 alusiones a Pedro Sánchez repartidas por el sumario del ‘caso Leire Díez’: de “el jefe” a “el one”

La investigación reúne una decena de conversaciones, mensajes y testimonios de terceros en los que se menciona a Pedro Sánchez como “el one”, “el jefe” o “el Presidente”

Las 10 alusiones a Pedro Sánchez repartidas por el sumario del ‘caso Leire Díez’: de “el jefe” a “el one”

Las memorias del rey Juan Carlos convencen más a los lectores que las de Iñaki Urdangarin: “El estilo es espontáneo, atropellado y muy emotivo”

Meses después de la publicación de ambos libros, los lectores ya tienen su veredicto sobre el contenido de los mismos y han dado mayor puntuación al del rey emérito

Las memorias del rey Juan Carlos convencen más a los lectores que las de Iñaki Urdangarin: “El estilo es espontáneo, atropellado y muy emotivo”

40 años de la PAC: la política agraria común ha ‘abonado’ 200.000 millones de euros en el campo español

En estas cuatro décadas se ha multiplicando por ocho la facturación del sector agroalimentario y superando los 78.000 millones de euros en exportaciones en 2025

40 años de la PAC: la política agraria común ha ‘abonado’ 200.000 millones de euros en el campo español

La estrategia del PSOE para influir en periodistas: camufló como campaña electoral un pago de 18.125 euros al medio que difundió audios de Villarejo

Según la UCO, la directora de ‘Crónica Libre’ y el empresario Javier Pérez Dolset gestionaban un Google Drive llamado ‘Operación PSOE’ con información procedente de las causas de Villarejo

La estrategia del PSOE para influir en periodistas: camufló como campaña electoral un pago de 18.125 euros al medio que difundió audios de Villarejo

Dónde comer en Madrid si vienes a ver al papa León XIV, a Bad Bunny o a la Feria del Libro: cocina puertorriqueña, una tarta ‘sagrada’ y restaurantes castizos

Una guía ‘gastro’ para acertar en tus comidas y cenas en Madrid en una de las semanas más agitadas que ha vivido la capital

Dónde comer en Madrid si vienes a ver al papa León XIV, a Bad Bunny o a la Feria del Libro: cocina puertorriqueña, una tarta ‘sagrada’ y restaurantes castizos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hermano de Pedro Sánchez declara hoy como investigado: así ha sido el desfile de testimonios en el juicio por su nombramiento en Badajoz

El hermano de Pedro Sánchez declara hoy como investigado: así ha sido el desfile de testimonios en el juicio por su nombramiento en Badajoz

La sombra de Santos Cerdán detrás de la ‘fontanera’: el sumario sitúa al ex número tres del PSOE por encima de Leire Díez y le atribuye las decisiones estratégicas

La fontanera Leire montó sus cloacas recurriendo a agentes corruptos, empresarios investigados por fraude al IVA y el comisario Villarejo

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye el sumario del caso Leire Díez a “oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

El incendio en la Academia de Infantería de Toledo continúa en nivel 2 por la amenaza de humo en zonas habitadas: la situación de riesgo está “controlada”

ECONOMÍA

La visita del papa llena los hoteles de cinco estrellas en Madrid: los alojamientos más caros crecen más que cualquier otro con la llegada de León XIV

La visita del papa llena los hoteles de cinco estrellas en Madrid: los alojamientos más caros crecen más que cualquier otro con la llegada de León XIV

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

DEPORTES

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

Enrique Riquelme señala a Anas Laghrari, segundo de Florentino Pérez, y agita la campaña del Real Madrid: “Tiene poder total en el club”