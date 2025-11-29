España

China bloquea las importaciones de carne de cerdo de Barcelona por los nuevos casos de peste porcina africana

El hallazgo de varios jabalíes muertos en el primer brote en España desde 1994 provoca la activación de protocolos de emergencia y pone en riesgo exportaciones por valor de 8.000 millones de euros

Guardar
Cerdos en el corral de
Cerdos en el corral de una granja, en una imagen de archivo. EFE/ Orlando Barría

China ha prohibido las importaciones de carne de cerdo de la provincia de Barcelona tras detectarse en la zona de Collserola los primeros casos de fiebre porcina africana del país desde hace tres décadas, según un documento de la aduana china consultado por Reuters. Los esfuerzos del Gobierno español por estrechar lazos comerciales con el gigante asiático se han visto frustrados por la aparición esta semana de dos jabalíes muertos afectados por esta enfermedad en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y otros cuatro animales más en condiciones similares este sábado.

La prohibición de la exportación a China tendrá un caracter limitado como consecuencia de el acuerdo firmado este mismo mes durante la visita de los Reyes de España, en el que se pacta que, en caso de darse una emergencia sanitaria como esta, se suspenderían durante un año las relaciones comerciales con la zona en la que se detectase el virus, permitiendo la compra de productos provenientes del resto del país en ese mismo periodo.

Países como Estados Unidos, Corea del Sur y Reino Unido aceptan igualmente la llamada regionalización, por lo que solo han paralizado las importaciones desde las explotaciones situadas en la ‘zona de vigilancia’ de un radio de veinte kilómetros decretada, afectando a 39 granjas según el Ministerio de Agricultura. Otros grandes importadores, como Japón y México, ya habían anunciado que detendrían temporalmente las importaciones de productos porcinos de todo el país en respuesta al nuevo brote del virus, el primero en España desde 1994, por el que las autoridades locales han activido protocolos de emergencia en la región.

Barcelona activa los protocolos de seguridad

Ahora, España se enfrenta a nuevos desafíos que podrían suponer grandes pérdidas para su industria porcina de 8.000 millones de euros, de los que 1.000 millones se corresponden con sus ventas a China. Con una producción de más de 4,9 millones de toneladas al año, España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en producción de carne de cerdo. Además, es la tercera potencia del mudno en esta industria, solo por detrás de Estados Unidos y China. En una entrevista este sábado en Rac1, el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig ha admitido que el impacto económico de la congelación de exportaciones por la fiebre porcina “será grande, no hace falta escondernos”.

Varios cerdos en una granja. (UPA-UCE
Varios cerdos en una granja. (UPA-UCE EXTREMADURA)

El también diputado en el Parlamento de Cataluña por el PSC ha pedido colaboración ciudadana para mantener bajo control el foco en la zona, en la que ya se han activido protocolos de seguridad que incluyen restricciones a la movilidad y prohibición de actividades al aire libre. Si se logra frenar exitosamente la propagación del virus, Ordeig deja la puerta abierta a “renegociar” el bloqueo de las exportaciones.

El desafío del virus se suma a los aranceles

Antes de a entrada en escena de la emergencia sanitaria por la peste porcina, el comercio de carne de cerdo con China tenía como principal reto los aranceles impuestos por el Ejecutivo del país asiático a los productos europeos, que afecta especialmente a las exportaciones españolas. Estas tasas, vigentes desde el pasado 10 de septiembre, oscilan entre el 15,6 % y el 20 % para España, y hasta el 62,4 % en algunos casos de la Unión Europea (UE).

La medida busca proteger a los productores chinos frente a precios de importación considerados desleales y se enmarca en una investigación ‘antidumping’ que refleja tensiones comerciales entre China y la Unión Europea. Los aranceles son provisionales mientras continúa el análisis de estas prácticas comerciales.

Temas Relacionados

ChinaEnfermedadesImportacionesExportacionesBarcelonaMinisterio de AgriculturaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Hanna Heikenwälder, investigadora del envejecimiento: “Intuitivamente, consideraríamos los refrescos peores que el zumo de fruta, pero este tiene un riesgo aún peor de cáncer”

A pesar de lo que se puede creer, el zumo de fruta no siempre es el mejor aliado de una alimentación saludable

Hanna Heikenwälder, investigadora del envejecimiento:

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

Cristina Pedroche da una “superpista” sobre su vestido para Nochevieja: “Es el año que más me ha costado”

La pareja de Dabiz Muñoz ha ofrecido nuevos detalles sobre el estilismo que llevará en las campanadas 2025

Cristina Pedroche da una “superpista”

Cuánto cuesta a los españoles pagar la cárcel de Koldo y Ábalos: un abogado cuenta como será su nueva vida

El exministro de Transportes y su ex asesor cumplen una orden de prisión preventiva en el marco de la investigación por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia

Cuánto cuesta a los españoles

El equipo médico al que Lucas (Andy y Lucas) confiará la operación de su nariz: el cantante reaparece y se muestra más optimista

Lucas González ha atendido a los medios en Barcelona, tras salir de su consulta médica en la Clínica Teknon

El equipo médico al que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuánto cuesta a los españoles

Cuánto cuesta a los españoles pagar la cárcel de Koldo y Ábalos: un abogado cuenta como será su nueva vida

Miles de aviones A320 de Airbus fuera de servicio por la radiación solar: “Puede corromper datos críticos para los controles de vuelo”

Las peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68% en los primeros seis meses del nuevo reglamento de extranjería: Venezuela encabeza el ranking

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Iberia no prevé retrasos ni cancelaciones en sus vuelos por el fallo informático en los aviones Airbus 320

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions