China bloquea las importaciones de carne de cerdo de Barcelona por los nuevos casos de peste porcina africana

China ha prohibido las importaciones de carne de cerdo de la provincia de Barcelona tras detectarse en la zona de Collserola los primeros casos de fiebre porcina africana del país desde hace tres décadas, según un documento de la aduana china consultado por Reuters. Los esfuerzos del Gobierno español por estrechar lazos comerciales con el gigante asiático se han visto frustrados por la aparición esta semana de dos jabalíes muertos afectados por esta enfermedad en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y otros cuatro animales más en condiciones similares este sábado.

La prohibición de la exportación a China tendrá un caracter limitado como consecuencia de el acuerdo firmado este mismo mes durante la visita de los Reyes de España, en el que se pacta que, en caso de darse una emergencia sanitaria como esta, se suspenderían durante un año las relaciones comerciales con la zona en la que se detectase el virus, permitiendo la compra de productos provenientes del resto del país en ese mismo periodo.

Países como Estados Unidos, Corea del Sur y Reino Unido aceptan igualmente la llamada regionalización, por lo que solo han paralizado las importaciones desde las explotaciones situadas en la ‘zona de vigilancia’ de un radio de veinte kilómetros decretada, afectando a 39 granjas según el Ministerio de Agricultura. Otros grandes importadores, como Japón y México, ya habían anunciado que detendrían temporalmente las importaciones de productos porcinos de todo el país en respuesta al nuevo brote del virus, el primero en España desde 1994, por el que las autoridades locales han activido protocolos de emergencia en la región.

Barcelona activa los protocolos de seguridad

Ahora, España se enfrenta a nuevos desafíos que podrían suponer grandes pérdidas para su industria porcina de 8.000 millones de euros, de los que 1.000 millones se corresponden con sus ventas a China. Con una producción de más de 4,9 millones de toneladas al año, España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en producción de carne de cerdo. Además, es la tercera potencia del mudno en esta industria, solo por detrás de Estados Unidos y China. En una entrevista este sábado en Rac1, el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig ha admitido que el impacto económico de la congelación de exportaciones por la fiebre porcina “será grande, no hace falta escondernos”.

El también diputado en el Parlamento de Cataluña por el PSC ha pedido colaboración ciudadana para mantener bajo control el foco en la zona, en la que ya se han activido protocolos de seguridad que incluyen restricciones a la movilidad y prohibición de actividades al aire libre. Si se logra frenar exitosamente la propagación del virus, Ordeig deja la puerta abierta a “renegociar” el bloqueo de las exportaciones.

El desafío del virus se suma a los aranceles

Antes de a entrada en escena de la emergencia sanitaria por la peste porcina, el comercio de carne de cerdo con China tenía como principal reto los aranceles impuestos por el Ejecutivo del país asiático a los productos europeos, que afecta especialmente a las exportaciones españolas. Estas tasas, vigentes desde el pasado 10 de septiembre, oscilan entre el 15,6 % y el 20 % para España, y hasta el 62,4 % en algunos casos de la Unión Europea (UE).

La medida busca proteger a los productores chinos frente a precios de importación considerados desleales y se enmarca en una investigación ‘antidumping’ que refleja tensiones comerciales entre China y la Unión Europea. Los aranceles son provisionales mientras continúa el análisis de estas prácticas comerciales.