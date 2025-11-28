Barcelona, bajo control sanitario por la peste porcina africana en jabalíes: cierran el acceso a 12 municipios

Una manada de jabalíes. (Europa Press)

La detección de dos casos de peste porcina africana en jabalíes muertos ha llevado a la Generalitat de Cataluña a decretar el cierre total del acceso al medio natural en 12 municipios de la provincia de Barcelona, una medida que busca contener el avance de la enfermedad y proteger la seguridad sanitaria del sector porcino. La acción fue activada por la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación tras confirmarse la presencia del virus en animales hallados sin vida.

Las restricciones afectan a las localidades de Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí. En estos municipios, situados dentro de un radio de seis kilómetros desde el foco detectado, queda suspendido el tránsito en zonas forestales y la realización de actividades de caza, labores forestales y cualquier intervención en entornos rústicos, según ha informado Europa Press.

Dentro del perímetro más cercano, las autoridades instalarán barreras físicas y químicas, además de trampas para el control de la población de jabalíes, una de las especies que actúan como reservorio del virus. La administración autonómica ordenó también el despliegue de operativos conjuntos entre el Cuerpo de Agentes Rurales, el cuerpo de Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y equipos técnicos del Departamento. Estos operativos buscan garantizar el cumplimiento estricto de la nueva normativa.

Otras restricciones

En paralelo, la Generalitat estableció un segundo perímetro de seguridad de 20 kilómetros que incluye 64 municipios, en el que se imponen restricciones adicionales: entre ellas la limitación en actividades de ocio, caza y manejo de la biodiversidad, así como la prohibición de acciones que potencialmente puedan interferir en el control de la población de jabalíes y en las medidas de bioseguridad. El acceso al Parque del Collserola, un área emblemática para el esparcimiento y la conservación natural, queda restringido para el público en general en todas las actividades recreativas.

La preocupación entre las autoridades locales motivó la convocatoria de una reunión de urgencia con los alcaldes de los municipios afectados, representantes de la Diputación de Barcelona, responsables de los consejos comarcales y la dirección del Parque de Collserola. El objetivo es unificar pautas de actuación y reforzar la coordinación para aumentar la eficacia de las medidas ya implementadas.

El Departamento distribuyó a los municipios afectados un conjunto de recomendaciones específicas para reforzar la vigilancia: aumentar la limpieza de papeleras y contenedores, elevar la ubicación de comederos para gatos y comunicar a la población la prohibición de alimentar a los jabalíes. Además, se dispuso el cierre de áreas de picnic y se instruyó a la ciudadanía a contactar de inmediato con el teléfono de emergencias 112 si se encuentra un jabalí muerto, evitando cualquier manipulación directa del animal.

Qué es la peste porcina africana

La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa para suidos, cuyo impacto en el sector porcino puede ser devastador por las restricciones comerciales, el sacrificio de animales y los costes derivados de los brotes. No afecta a seres humanos, pero su presencia en fauna silvestre supone una amenaza directa para explotaciones ganaderas, según expertos en sanidad animal. “La colaboración ciudadana y de todos los entes locales resulta indispensable para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas”, subrayaron desde la Generalitat de Cataluña.

Hasta el momento, las autoridades han insistido en la importancia de actuar con rapidez y cautela ante cualquier hallazgo sospechoso que pueda indicar la presencia del virus, reforzando el mensaje preventivo hacia la sociedad y todos los sectores implicados en la gestión del entorno rural y la protección ganadera.