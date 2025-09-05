Mundo

China anunció aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea

En un comunicado divulgado por el ministerio de Comercio del régimen de Beijing, se indica que la tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en una investigación “antidumping”

Varias mujeres eligen carne de
Varias mujeres eligen carne de cerdo en un supermercado de Qingdao, China.EFE/WU HONG

El Ministerio de Comercio de China anunció hoy que impondrá, desde el próximo miércoles, aranceles temporales de hasta un 62,4 % a una serie de productos porcinos y derivados en el marco de una investigación ‘antidumping’ en represalia por las tasas comunitarias a los vehículos eléctricos.

En un comunicado divulgado en su página web, Comercio indica que la mencionada tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en sus pesquisas; para las que sí, el arancel será de un 20 %, excepto en las compañías tomadas como muestra, para las que irán desde el 15,6 % de la española Litera Meat al 32,7 % de la holandesa Vion.

El pasado 10 de junio, cerca de cumplirse un año de su apertura, Beijing amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que busca atajar una supuesta competencia desleal por parte de firmas europeas que estaría “causando daños” al sector chino.

Las pesquisas de la cartera china tienen como objetivo la carne de cerdo o la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ellas o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España.

La carne de cerdo ocupa un lugar central en el acuerdo de China con la Unión Europea

Las autoridades chinas, a instancias de la Asociación de Ganadería de China, decidieron abrir en junio de 2024 una investigación sobre las importaciones de carne de cerdo con origen en la Unión Europea, señalando entonces que esperaban completarla antes del 17 de junio de 2025, aunque ya advertían de que podrían ampliar este plazo en 6 meses adicionales en circunstancias especiales.

En el mes de julio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso derechos antidumping preliminares del 93,5% a las importaciones chinas de grafito, un insumo clave en la fabricación de baterías, tras concluir que los materiales estaban siendo subsidiados de manera desleal.

La medida responde a una petición presentada en diciembre por una asociación comercial que representa a productores estadounidenses de grafito. La denuncia fue enviada a dos agencias federales para que investigaran posibles violaciones a las leyes antidumping por parte de empresas chinas.

Los nuevos aranceles se sumarán a los ya existentes, lo que elevará el gravamen efectivo hasta 160%, según American Active Anode Material Producers, el grupo que lideró la solicitud.

Este arancel intensificará las tensiones en la cadena global de suministro de vehículos eléctricos, que ya está bajo presión por las restricciones impuestas por China sobre exportaciones de minerales críticos y tecnología de baterías. También podría representar un aumento considerable en los costos para los fabricantes de automóviles que dependen del grafito para producir celdas de batería.

(Con información de EFE)

