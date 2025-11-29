Detectan cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes muertos en Collserola (Barcelona)

Jabalí. (Interporc/Europa Press)

El departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agroalimentación de la Generalitat de Catalunya ha detectados otros cuatro jabalíes muertos con síntomas compatibles con la enfermedad de la peste porcina africana. Los cadáveres han sido hallados en el mismo radio de afectación de los dos primeros, encontrados en pasado miércoles y confirmados ayer por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así lo ha afirmado el conseller Òscar Ordeig esta mañana en una entrevista en el programa Vía Libre, de Rac1. Según ha explicado, los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales ya han confirmado los positivos, aunque todavía queda la validación definitiva de los servicios de Madrid.

“Lo hemos encontrado muy rápido y eso es buena noticia”, ha señalado Ordeig, que ha remarcado la importancia de que la ciudadanía mantenga su responsabilidad y cumpla con las restricciones decretadas por parte de la Generalitat de Cataluña.

(Noticia en ampliación)