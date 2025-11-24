España

Sopa egipcia de lentejas rojas: una receta vegana, saludable y reconfortante

Un plato suave y especiado que es un clásico de la comida egipcia y conquista paladares en todo el mundo

Sopa egipcia de lentejas rojas.
Sopa egipcia de lentejas rojas. (Adobe Stock)

Un aroma suave a especias y el color dorado de las lentejas rojas envuelven la mesa cuando se sirve una auténtica sopa egipcia de lentejas rojas. Este plato es un clásico del recetario casero de Egipto, conocido por su sencillez, su sabor reconfortante y su valor nutritivo.

La sopa egipcia de lentejas rojas destaca en la cocina del Medio Oriente como receta cotidiana, especialmente durante los meses de frío o el Ramadán. El comino, la cúrcuma y el cilantro le confieren un carácter inconfundible, mientras que el acompañamiento de limón y pan pita la convierten en una comida completa y adaptable. Su textura cremosa y su bajo contenido en grasa hacen que esta sopa sea fácil de digerir y adecuada para muchas dietas.

Receta de sopa egipcia de lentejas rojas

La sopa egipcia de lentejas rojas se prepara a partir de ingredientes frescos, especias sutiles y una cocción sencilla que realza el perfil terroso de las lentejas. El resultado es una crema ligera, especiada de forma equilibrada, que es ideal tanto como primer plato como comida principal.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Total: 40 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de lentejas rojas (lavadas y escurridas)
  2. 1 cebolla grande (picada)
  3. 2 dientes de ajo (picados)
  4. 1 zanahoria grande (pelada y picada)
  5. 1 tomate grande (picado) o 2 cucharadas de pasta de tomate
  6. 1 papa mediana (pelada y picada)
  7. 1 cucharadita de comino molido
  8. 1/2 cucharadita de cúrcuma (opcional)
  9. 1/2 cucharadita de cilantro molido (opcional)
  10. 1 hoja de laurel (opcional)
  11. 1 litro de agua o caldo de verduras
  12. Sal y pimienta al gusto
  13. 2 cucharadas de aceite de oliva o aceite vegetal
  14. Limón (para servir)
  15. Pan pita o crutones (opcional)

Cómo hacer sopa egipcia de lentejas rojas, paso a paso

  1. Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que estén ligeramente dorados y fragantes.
  2. Incorpora la zanahoria, la papa y el tomate (o la pasta de tomate). Cocina unos minutos, removiendo ocasionalmente para que todo se ablande.
  3. Agrega las lentejas lavadas, el comino, la cúrcuma, el cilantro y la hoja de laurel. Remueve bien para integrar las especias.
  4. Añade el agua o el caldo de verduras. Lleva a ebullición, luego baja el fuego y cocina a fuego lento durante 25-30 minutos, hasta que las lentejas y verduras estén muy tiernas.
  5. Retira la hoja de laurel si se ha añadido. Con una batidora de mano (o licuadora) tritura la sopa hasta obtener una textura suave y cremosa. Puedes dejarla más rústica si lo prefieres.
  6. Sazona con sal y pimienta al gusto. Sirve caliente, acompañada con rodajas de limón para exprimir al gusto y, si deseas, pan pita o crutones. Si la sopa está demasiado espesa, añade un poco más de agua o caldo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 4 y 5 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 180 kcal
  • Proteínas: 10 g
  • Grasas: 4 g (principalmente insaturadas)
  • Carbohidratos: 28 g
  • Fibra: 7 g
  • Sin gluten (verifica el pan de acompañamiento)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En un recipiente hermético en el refrigerador, la sopa se conserva hasta 4 días. También puede congelarse hasta tres meses, preferentemente sin añadir el limón, que conviene incorporar al servir.

Temas Relacionados

SopaLentejasGuisosEstofadosLegumbresRecetas VeganasRecetas VegetarianasRecetas SaludablesRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

