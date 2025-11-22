España

Potaje de garbanzos y espinacas: un plato tradicional y reconfortante para los días fríos

Fácil de hacer y con sabor a casa; la mezcla d legumbres y verduras aporta nutrientes esenciales y un gusto inconfundible

Potaje de garbanzos y espinacas.
Potaje de garbanzos y espinacas.

El potaje de garbanzos y espinacas es un plato reconfortante de la cocina tradicional española, asociado especialmente a los días de Cuaresma y Semana Santa, cuando las recetas de vigilia sin carne son protagonistas de los hogares. Su mezcla de legumbres y verduras aporta sabor, textura y una equilibrada combinación nutricional. Este plato une la sencillez de los ingredientes con la riqueza de los guisos de cuchara, siendo habitual en mesas familiares en toda la península.

El origen del potaje de garbanzos y espinacas se encuentra en la tradición popular ligada a la abstinencia de carne, donde el garbanzo, la espinaca, el huevo duro y, en ocasiones, el bacalao, conforman el núcleo del guiso. Existen múltiples variantes locales —de la cocina castellana a la vasca y la andaluza—, y suele servirse acompañado de pan rústico y un vino tinto joven.

Receta de potaje de garbanzos y espinacas

El potaje de garbanzos y espinacas se prepara en un solo recipiente, con una cocción prolongada que permite que las legumbres y verduras absorban los sabores del sofrito y el huevo duro incorporado al final. La textura es densa y cremosa, y resulta ideal para los meses fríos. La receta que se detalla a continuación corresponde a la versión castellana, tradicionalmente servida como primer plato contundente.

Tiempo de preparación

  • Remojo previo de los garbanzos: 12 horas
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 2 horas
  • Tiempo total: Aproximadamente 14,5 horas (incluido el remojo)

Ingredientes

  • 500 gramos de garbanzos
  • 500 gramos de espinacas frescas
  • 2 zanahorias
  • 2 hojas de laurel
  • 4 dientes de ajo
  • 1 cebolla grande
  • 2 huevos cocidos
  • 1 cucharada de harina
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • Aceite de oliva (cantidad necesaria)
  • Sal al gusto

Cómo hacer potaje de garbanzos y espinacas, paso a paso

Potaje de garbanzos y espinacas.
Potaje de garbanzos y espinacas.
  1. Dejar en remojo los garbanzos en agua fría durante 12 horas.
  2. En una olla grande, cubrir los garbanzos y las zanahorias peladas y troceadas con agua limpia.
  3. Añadir la cebolla pelada, los dientes de ajo (entero o picado), las hojas de laurel y un poco de sal. Cocinar a fuego medio-alto hasta que los garbanzos estén tiernos (aproximadamente 2 horas).
  4. Mientras tanto, cocer las espinacas en agua con sal durante 3-5 minutos, escurrir bien y reservar.
  5. En una sartén, calentar aceite de oliva y freír la harina con el pimentón cuidando que no se queme. Añadir un poco de caldo del guiso para ligar y formar una salsa.
  6. Incorporar al guiso las espinacas ya escurridas y la mezcla de harina y pimentón, removiendo bien.
  7. Añadir los huevos duros picados en el último momento, corregir de sal y dejar cocer todo junto 10 minutos más.
  8. Remover bien y servir el potaje muy caliente.

Consejo crucial: Remover con suavidad al añadir la mezcla de harina y espinacas para evitar que los garbanzos se rompan. Usar siempre un fondo de verduras casero para potenciar el sabor .

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 a 6 porciones, dependiendo del tamaño del plato servido.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Proteínas: Aproximadamente 13-15 gramos
  • Hidratos de carbono: 35-40 gramos
  • Grasas: 5-8 gramos
  • Calorías estimadas por porción: 275-300 kcal
  • Fibra dietética: 8-10 gramos
  • Rico en vitaminas A, C, hierro y folato

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El potaje de garbanzos y espinacas puede conservarse herméticamente cerrado en el frigorífico hasta tres días. Admite congelación hasta por dos meses, aunque tras la descongelación la textura de la espinaca puede volverse más blanda.

