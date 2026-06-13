Dispara con un fusil a sus compañeros de piso en un bar de Valencia, recibe una paliza y los tres acaban detenidos

Tres compañeros de piso fueron detenidos en un bar de Valencia tras una pelea, imagen generada con IA. (VisualesIA ScribNews)

Tres hombres fueron detenidos por la Policía Nacional tras una violenta pelea registrada en un bar de Valencia que terminó con un disparo con arma de fuego y la intervención de varios agentes de seguridad y emergencias. Además, una mujer que resultó herida en la pierna a causa del impacto de los cristales tras la rotura de uno de los ventanales del establecimiento.

Los tres arrestados, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior, son compañeros de piso. Los hechos se produjeron en la noche de este viernes en un establecimiento situado en la calle Vicario José Ramón, cuando una discusión entre ellos derivó en una agresión en plena sala.

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Durante el altercado, uno de los implicados, un hombre de 37 años, presuntamente abrió fuego con un fusil de cerrojo con mira telescópica contra sus dos convivientes, de 39 y 29 años. Ninguno de ellos resultó alcanzado por los disparos. Tras el ataque, los dos hombres lograron reducir al presunto autor y le propinaron una paliza, manteniéndolo inmovilizado hasta la llegada de las autoridades.

Como consecuencia, uno de los proyectiles impactó contra un ventanal del local, provocando la rotura del cristal y heridas en la pierna a una mujer que se encontraba pasando por el exterior del local. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

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Calle Vicario José Ramón en Valencia, donde tres compañeros de piso fueron detenidos. (Google Maps)

Intervención policial en el bar de Valencia

Ante el aviso recibido, agentes de la Policía Nacional, junto con efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Policía Científica, se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos. A su llegada, los agentes encontraron al presunto autor del disparo ya retenido por los otros dos implicados, con la cara ensangrentada e inmovilizado en el suelo.

En el registro del entorno, los agentes localizaron un fusil de cerrojo con mira telescópica, la culata del arma, tres cartuchos y otros once proyectiles que el detenido llevaba en una riñonera, recoge ABC. Posteriormente, se comprobó que el arma figuraba como sustraída en un robo con fuerza cometido en una localidad de Toledo.

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Asimismo, el hombre de 37 años tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario debido a las lesiones sufridas durante la agresión, mientras se completaba su custodia policial.

Finalmente, los tres implicados fueron detenidos en el lugar de los hechos. El presunto autor del disparo fue arrestado como supuesto responsable de los delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, mientras que los otros dos hombres fueron detenidos por un presunto delito de lesiones.

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Coche Policía Nacional, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Posibles consecuencias para los tres detenidos

En el caso del presunto autor del disparo, de ser condenado por tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas, se enfrenta a penas de prisión elevadas, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el uso de un arma de fuego larga. La tentativa de homicidio conlleva penas inferiores a las del homicidio consumado, pero igualmente significativas, a las que se sumaría la responsabilidad por la posesión de un arma sustraída.

Por su parte, los otros dos detenidos, acusados de un presunto delito de lesiones, podrían enfrentarse a penas de multa o prisión en función de la gravedad de las lesiones causadas y de la valoración judicial de las circunstancias, especialmente si se considera que la agresión se produjo como reacción inmediata tras el ataque sufrido.

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