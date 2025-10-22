Pollo Korma: el clásico hindú de textura cremosa y aromas cremosos que conquista el paladar

Pollo Korma. (Adobe Stock)

El aroma seductor de especias y la textura aterciopelada de la salsa del Pollo Korma han conquistado paladares en todo el mundo. Esta receta es reconocida por su equilibrio perfecto entre suavidad, cremosidad y una mezcla de especias exóticas que envuelven cada trozo de pollo.

El Pollo Korma se originó en el norte de la India y es un estandarte de la cocina mogol. Tradicionalmente, se preparaba en celebraciones y banquetes reales, destacando por su salsa de frutos secos y lácteos, perfumada con cardamomo, canela y clavo. Combina de forma armoniosa el pollo tierno con una salsa blanca o amarillenta, suave, donde predominan el yogur, la leche de coco o la nata, y frutos secos triturados. El Pollo Korma se marida perfectamente con arroz basmati suelto o pan naan tierno y caliente, ideales para absorber la cremosa salsa.

Receta de Pollo Korma

El Pollo Korma se caracteriza por un método tradicional: primero se marina el pollo en yogur y especias, luego se cocina lentamente en una salsa elaborada a base de cebolla, jengibre, ajo y frutos secos (almendras o anacardos), todo enriquecido con leche de coco o nata. El resultado es un guiso de textura untuosa, de sabor suave pero profundo, donde el pollo queda jugoso y perfumado gracias al uso de especias clásicas del subcontinente indio.

Tiempo de preparación

Preparación de la marinada: 10 minutos (+ al menos 1 hora de reposo, recomendable toda la noche)

Elaboración de la salsa y cocción: 40 minutos

Reposo y toques finales: 5 minutos

Tiempo total estimado: 55 minutos (sin contar el marinado largo opcional)

Ingredientes

800 g de pechuga o muslos de pollo, cortados en trozos 150 g de yogur natural sin azúcar 1 cucharadita de cúrcuma en polvo 1 cucharadita de chile en polvo (opcional) 1 cucharadita de sal 2 cebollas grandes, en rodajas finas 3 dientes de ajo, picados 1 trozo de jengibre fresco (2 cm), picado 50 g de almendras o anacardos (remojados en agua caliente 15 min) 2 cucharadas de ghee o aceite vegetal 1 rama de canela 4 vainas de cardamomo 4 clavos de olor 1 hoja de laurel 1 cucharadita de semillas de comino 1 cucharadita de cilantro en polvo 1 cucharadita de garam masala 1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo (adicional) 200 ml de leche de coco o nata líquida 100 ml de agua Sal al gusto Unas hebras de azafrán (opcional) 1 cucharadita de agua de rosas o kewra (opcional) Almendras laminadas y cilantro fresco para decorar

Cómo hacer Pollo Korma, paso a paso

Mezcla el pollo con yogur, cúrcuma, chile en polvo y sal. Deja marinar al menos una hora, idealmente toda la noche en la nevera. Tritura las almendras o anacardos remojados con un poco de agua hasta obtener una pasta suave. Calienta el ghee o aceite en una sartén grande y sofríe la canela, cardamomo, clavos, laurel y comino hasta que su aroma se libere intensamente. Añade la cebolla y sofríe a fuego lento hasta que esté dorada, sin quemar, unos 10-15 minutos. Incorpora el ajo y jengibre y cocina dos minutos más. Agrega el pollo marinado y cocina a fuego medio-alto hasta que cambie de color. Añade la pasta de frutos secos, cilantro en polvo, cúrcuma y garam masala. Remueve bien para mezclar todos los ingredientes. Incorpora la leche de coco (o nata) y el agua. Lleva a ebullición y luego baja el fuego. Tapa y cocina a fuego muy bajo, removiendo de vez en cuando, durante 20-25 minutos hasta que la salsa espese y el pollo esté tierno. Ajusta de sal, añade el azafrán disuelto en agua caliente y el agua de rosas (si los usas). Cocina 5 minutos extra. Sirve caliente, decorando con almendras laminadas y cilantro fresco. Un acompañamiento ideal es el arroz basmati o pan naan.

Consejo clave: Mantén la temperatura suave durante la cocción para que el yogur y la leche de coco no se corten.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de Pollo Korma rinde para cuatro porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 480 kcal

Proteína: 35 g

Grasas: 28 g

Hidratos de carbono: 15 g

Azúcares: 6 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El Pollo Korma puede conservarse refrigerado en un recipiente hermético durante tres días. Es apto para congelar hasta dos meses. Para recalentarlo, hazlo a fuego muy suave, añadiendo una pequeña cantidad de agua para restaurar la cremosidad de la salsa.