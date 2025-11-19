España

La solución definitiva para mejorar tu microbiota y equilibrar tu salud digestiva: el “oro blanco”

Este alimento es capaz de regular la digestión, modular el sistema inmunitario y recuperar el equilibrio microbiano

Guardar
Kéfir - VisualesIA
Kéfir - VisualesIA

Esto va a resultar una sorpresa de las buenas para muchos, pues existe un alimento delicioso que, pese a parecer graso, tiene más beneficios de los que creemos. Se trata del kéfir, un fermento tradicional originario de las montañas del Cáucaso y que ha despertado el interés de la comunidad científica en los últimos tiempos. Denominado coloquialmente como “oro blanco”, este producto se caracteriza por su compleja matriz simbiótica compuesta por entre 30 y 60 microorganismos.

Los primeros hallazgos apuntan a que el kéfir podría desempeñar un papel relevante en la regulación digestiva, la modulación del sistema inmunitario y la recuperación del equilibrio microbiano, según recogen estas publicaciones.

El proceso de elaboración del kéfir

Oro blanco - kéfir
Oro blanco - kéfir

El kéfir parte de unos gránulos blancos y gelatinosos que concentran una comunidad de bacterias lácticas y levaduras. Durante la fermentación de los azúcares presentes en la leche o el agua, estos gránulos generan compuestos como ácido láctico, dióxido de carbono, etanol y otros metabolitos activos.

El resultado es una bebida con una alta concentración de microorganismos vivos y una estructura modificada respecto al líquido original. César Casavola, presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas (SAMENUT), ha explicado que “es una simbiosis natural entre levaduras y bacterias que se potencia en ese entorno compartido”.

El origen del kéfir se remonta a prácticas ancestrales del Cáucaso, donde la leche se dejaba fermentar en recipientes de piel de cabra sin lavar. De este modo, se descubrió que la película blanca que se formaba daba lugar a una bebida ácida, de sabor singular y mayor durabilidad. El término kéfir proviene del turco keyif, que hace referencia a la sensación de bienestar que produce su consumo.

Variedades y composición del kéfir

Existen dos tipos principales de kéfir: el de leche y el de agua. El primero, de sabor ácido y textura espumosa similar al yogur, destaca por su aporte de proteínas, vitaminas del grupo B y K2, así como calcio y fósforo, según ha señalado Casavola. Por su parte, el kéfir de agua, elaborado con frutas y azúcar, contiene menos proteínas y calorías, pero mantiene los probióticos y compuestos bioactivos característicos de la bebida.

La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se han llevado a cabo in vitro o en modelos animales. Sin embargo, los resultados sugieren que el consumo habitual de kéfir podría asociarse a mejoras en diversos indicadores de salud, como una mayor tolerancia a la lactosa, actividad antibacteriana, disminución del colesterol, regulación de la glucemia, efecto antihipertensivo y antiinflamatorio, acción antioxidante y antialérgica, posible actividad anticancerígena y propiedades cicatrizantes.

Beneficios digestivos

Ilustración médica del colon humano
Ilustración médica del colon humano con inflamación - VisualesIA ScribNews

Casavola ha indicado que el kéfir “favorece el desarrollo de Lactobacillus y Bifidobacterium, mientras suprime microorganismos dañinos, lo cual colabora en restablecer un entorno intestinal saludable”. Además, una microbiota equilibrada mejora la absorción de nutrientes como el calcio y el magnesio. En este sentido, la nutricionista Milagros Sympson ha añadido que “eso potencia la biodisponibilidad de vitaminas y minerales esenciales”.

Un estudio publicado en BMC Medicine ha mostrado que, en pacientes críticos, el kéfir ha contribuido a disminuir la disbiosis intestinal, un desajuste frecuente en contextos de salud comprometida.

Además, ha demostrado utilidad en el alivio de síntomas digestivos, ya que normaliza el tránsito intestinal y puede ser de ayuda en casos de estreñimiento, diarreas o colon irritable. Sympson ha detallado que “eso fortalece la barrera intestinal, lo que impide el ingreso de toxinas o patógenos”.

Efectos sobre el sistema inmunitario y recomendaciones de consumo

Casavola ha comentado que “sus efectos inmunomoduladores provienen tanto de las bacterias como de los compuestos que se sintetizan durante la fermentación”, entre los que se encuentran péptidos capaces de activar respuestas inmunes específicas frente a infecciones. Sympson ha subrayado que una parte fundamental del sistema inmunitario reside en el intestino, por lo que mantener su equilibrio favorece una mejor respuesta general.

La preparación del kéfir puede realizarse en casa colocando los gránulos en un frasco con leche (de origen animal o vegetal) o agua con azúcar. La fermentación requiere entre 24 y 48 horas a temperatura ambiente. Posteriormente, se cuela la bebida, se reutilizan los gránulos y el kéfir se conserva en el frigorífico. Casavola recomienda emplear utensilios de vidrio o plástico esterilizados, evitar el contacto con metales, mantener una higiene adecuada en la cocina y las manos, y consumir el producto en un plazo de siete a diez días.

Temas Relacionados

KéfirHorchataMicrobiotaSalud DigestivaNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Nace la primera raya marginata en el Oceanogràfic de Valencia: la especie se encuentra en peligro crítico de extinción

Este animal se encuentra amenazado por cuestiones como la sobrepesca, las capturas accidentales o la degradación de sus hábitats

Nace la primera raya marginata

La pulsera deportiva Xiaomi Smartband 10 que arrasa en ventas está en oferta: salud, deporte y un descuento del 30%

¿Quieres controlar tu actividad, tu salud y tu sueño sin gastar un dineral? La Xiaomi Smartband 10 hace todo eso y mucho más y ahora puedes conseguirla a un precio bajísimo

La pulsera deportiva Xiaomi Smartband

José Ramón Calderón, amigo de Paquirri, lanza una advertencia a Kiko Rivera: “Su padre no vería con buenos ojos que hable así de su madre”

El ex presidente del Real Madrid pide reconciliación “por la memoria de Paquirri”

José Ramón Calderón, amigo de

Este purificador de aire Levoit está rebajado a su precio mínimo histórico: solo durante el Black Friday de PcComponentes

Un purificador inteligente con filtro True HEPA, sensor de calidad del aire y control por app que mantiene tu hogar libre de alérgenos, olores y contaminantes

Este purificador de aire Levoit

Sonsoles Ónega anuncia su nueva novela dos años después de la victoria del Premio Planeta en 2023

El libro es un romance emotivo y un homenaje a las mujeres que dedicaron su vida a escribir desde el anonimato

Sonsoles Ónega anuncia su nueva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

ECONOMÍA

La vivienda marca su precio

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

¿Tienes derecho a un día de asuntos propios si has pasado todo el año de baja? Esto es lo que dice la ley

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”