España

Cómo preparar una tarta de queso y pera, un postre otoñal y sin horno

La versión más otoñal de la clásica ‘cheesecake’ se prepara sin horno y con un paso a paso muy sencillo

Guardar
Tarta de queso y pera
Tarta de queso y pera (Adobe Stock)

Una base crujiente de galleta, un interior suave y cremoso a base de queso y trocitos de pera, y una superficie reluciente cubierta de caramelo y frutos secos. Es la combinación perfecta para un postre exquisito, una receta dulce muy otoñal que conquistará a todos nuestros invitados.

Esta tarta de queso al estilo americano se prepara sin horno, creando como base una capa de galleta que luego rellenaremos con una mezcla muy cremosa de queso crema, nata y trocitos de pera, que obtendrá su textura característica gracias a la gelatina y a un reposo en la nevera de un par de horas. Después, como colofón final, prepararemos una cobertura con sabor a caramelo, que acabaremos con trozos de nuestros frutos secos favoritos para darle un toque crujiente al resultado final.

Receta de ‘cheesecake’ de pera

Esta tarta de queso y pera combina una base crujiente de galleta, un relleno cremoso elaborado con queso crema, nata y peras frescas y una llamativa cobertura de caramelo casero rematada con una selección de frutos secos tostados. La textura fresca y ligera del interior contrasta con la intensidad del caramelo y el crujiente del topping, logrando una auténtica experiencia de repostería sin necesidad de hornear.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la base: 10 minutos
  • Elaboración del relleno: 15 minutos
  • Cuajado en nevera: 4 horas mínimo
  • Preparación de la cobertura: 10 minutos

Tiempo total estimado: 4 horas y 35 minutos (incluyendo el reposo en frío)

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo Digestive o María
  • 80 g de mantequilla derretida
  • 400 g de queso crema (tipo Philadelphia)
  • 200 ml de nata para montar
  • 100 g de azúcar
  • 2 peras maduras
  • 6 hojas de gelatina neutra (o 10 g de gelatina en polvo)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Zumo de medio limón
  • 100 g de azúcar (para la cobertura)
  • 2 cucharadas de agua (para la cobertura)
  • 30 g de mantequilla (para la cobertura)
  • 50 ml de nata líquida (para la cobertura)
  • Frutos secos variados (nueces, almendras, avellanas, etc.)

Cómo hacer tarta de queso y pera, paso a paso

  1. Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino y mezcla con la mantequilla derretida.
  2. Forra la base de un molde desmontable (20-22 cm) con la mezcla, presionando para compactar, y refrigera.
  3. Pela y corta las peras en dados pequeños, rocíalas con zumo de limón para evitar que se oxiden.
  4. Hidrata la gelatina en agua fría durante 5 minutos.
  5. Bate el queso crema, el azúcar y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. Monta la nata y añádela suavemente al batido de queso, integrando con movimientos envolventes.
  7. Calienta 2-3 cucharadas de leche (o agua), escurre la gelatina y disuélvela completamente en el líquido caliente, después incorpora a la crema.
  8. Añade los dados de pera y mezcla delicadamente.
  9. Vierte el relleno sobre la base de galleta, alisa la superficie y refrigera al menos 4 horas hasta que cuaje.
  10. Para la cobertura, cocina el azúcar y el agua hasta lograr un caramelo dorado, añade la mantequilla y luego la nata poco a poco, removiendo con precaución para integrar bien.
  11. Deja templar el caramelo y vierte sobre la tarta fría, decorando con frutos secos al gusto.
  12. Refrigera 30 minutos antes de desmoldar y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde ocho porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: aproximadamente 400 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 25 g
  • Hidratos de carbono: 34 g
  • Azúcares: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse en la nevera durante 3 o 4 días en un recipiente hermético. No es recomendable congelar por la presencia de la gelatina y la textura de la fruta fresca.

Temas Relacionados

Tarta de quesoPostresRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 19 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: esta es la

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Conoce las mejores horas del

El Ejército alemán realiza maniobras militares en el metro de Berlín: la tropa practica el combate urbano y en espacios reducidos

Vehículos e infraestructura militar ocupan la capital entre el 17 y el 21 de noviembre

El Ejército alemán realiza maniobras

Polémica en Manzanares el Real (Madrid) por el comentario machista de un concejal del PP a otra de Más Madrid: “A callar que estás más guapa”

El PP ha exigido una rectificación por su comentario a Daniel Guijarro, que protagonizó un episodio similar en julio

Polémica en Manzanares el Real

El rey Juan Carlos I irá al almuerzo familiar en El Pardo para celebrar el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía

Los reyes Felipe VI y Letizia, la reina Sofía, así como la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto con otros miembros de la monarquía, se reunirán en el Palacio Real para conmemorar esta fecha histórica

El rey Juan Carlos I
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide 24 años de

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y solo siete para Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas

El PP recorta distancias con el PSOE en el CIS de la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón

Rozalén sorprende a los pacientes de La Paz con un concierto sorpresa tras su regreso de Las Vegas

Un agricultor sufre un accidente de tráfico y el seguro no le paga porque cuestiona las secuelas que le dejó: el juez obliga a indemnizarle con 21.667 euros

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 19 noviembre

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida salarial del 10% hasta 2028, pero los sindicatos no están de acuerdo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

DEPORTES

La Vuelta Ciclista a España

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”