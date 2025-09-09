España

La receta de tarta de queso gratinada del chef Dani García: "Vamos a llevarla a otra dimensión"

Con esta receta, el reconocido chef marbellí reinventa la tradicional tarta de queso añadiéndole una capa de merengue y otra de parmesano gratinado

Ana Plaza

Por Ana Plaza

La receta de tarta de
La receta de tarta de queso de Dani García (Grupo Dani García)

Tartas de queso hay muchas, muchísimas. Es el postre de moda de los últimos años, por goleada, y esto se demuestra con facilidad si echamos un vistazo a las cartas de postres de los restaurantes españoles. Raro es no encontrar una porción de cheesecake entre las opciones, ya sea en restaurantes modernos, en tabernas históricas, en restaurantes asiáticos o incluso en cocinas de estrella Michelin.

Esto último ocurre, sin ir más lejos, en los restaurantes del reconocido chef marbellí Dani García. La tarta de queso es uno de sus postres favoritos, y lo prepara en muchas y muy variadas versiones. Hace solo unos días, el cocinero compartía a través de sus redes la que puede ser la más original de todas sus recetas, una tarta de queso al horno con una capa de parmesano gratinado por encima.

Con este postre, el reconocido chef marbellí reinventa la receta de un clásico con un gratinado final que lo cambia todo. “Vamos a llevar esta tarta de queso a otra dimensión”, anuncia en su vídeo, publicado en su cuenta Como Dani. Para ello, elabora una tarta a base de una doble masa, que completa con queso curado y merengue, dándole una textura única, “crujiente por encima, dorada y cremosa por dentro”.

Receta de tarta de queso gratinada al estilo Dani García

En esta receta, el chef utiliza ingredientes como la crema pastelera y el merengue para aportar una textura esponjosa por dentro y un exterior gratinado y crujiente. Los quesos seleccionados, junto a la nata, el azúcar y el toque salino, ofrecen un equilibrio de sabores que le da toda su personalidad de este postre.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 30 minutos
  • Horneado y gratinado: 45 minutos
  • Reposo y enfriado: 1 hora (mínimo)
  • Tiempo total estimado: 2 horas y 15 minutos

Ingredientes

  • 10 g de maicena
  • 71 g de leche
  • 66 g de nata (38%)
  • 16 g de azúcar
  • 13 g de mantequilla
  • 59 g de queso crema
  • 2 g de sal fina
  • 28 g de clara de huevo
  • 21 g de azúcar (adicional, para el merengue)
  • 6 g de queso tierno de cabra o de oveja
  • 4 g de queso curado de oveja
  • Queso parmesano rallado (cantidad para cubrir la superficie)

Cómo hacer tarta de queso gratinada al estilo Dani García, paso a paso

  1. Calienta la leche, la nata, el azúcar y la sal en una olla hasta que los ingredientes se integren completamente.
  2. Disuelve la maicena en un poco de leche fría y añádela a la olla, removiendo enérgicamente hasta que la mezcla espese con textura de crema pastelera.
  3. Cuando consigas la textura deseada, retira la olla del fuego y añade la mantequilla.
  4. Incorpora los quesos: queso crema, queso tierno de cabra u oveja y queso curado de oveja. Remueve hasta integrar perfectamente.
  5. Deja que la base se atempere hasta alcanzar aproximadamente 40 ℃.
  6. Mientras tanto, precalienta el horno a 180 ℃ durante 15 minutos.
  7. En un bol aparte, monta las claras con el azúcar extra hasta punto de nieve (merengue).
  8. Integra suavemente el merengue a la crema pastelera de queso realizando movimientos envolventes para mantener el aire.
  9. Vierte la mezcla en el molde y hornea durante unos 40 minutos, o hasta que la tarta esté cuajada por los bordes pero ligeramente temblorosa en el centro.
  10. Saca la tarta, añade queso parmesano rallado cubriendo toda la superficie y activa la función grill del horno durante unos minutos hasta que la superficie quede dorada y crujiente.
  11. Deja enfriar completamente antes de desmoldar para que mantenga su forma cremosa en el interior.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente de 4 a 6 porciones, dependiendo del tamaño final de cada ración.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 230 kcal aprox.
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Proteínas: 6 g
  • Azúcares: 12 g
  • Sodio: 380 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar la tarta de queso gratinada refrigerada, bien tapada, durante un máximo de tres días. Se recomienda cubrirla con film transparente para mantener la textura y evitar que absorba olores.

