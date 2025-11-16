España

La alteración de un solo gen puede provocar enfermedades mentales como la depresión o la esquizofrenia

Investigadores alemanes han descubierto que GRIN2A es el primer gen conocido que, por sí solo, puede causar un trastorno mental

Guardar
Estructura del ADN humano (Shutterstock)
Estructura del ADN humano (Shutterstock)

Una sola alteración en un único gen puede ser suficiente para desencadenar una enfermedad mental como la esquizofrenia, la depresión o el trastorno de ansiedad. Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores del Instituto de Genética Humana del Centro Médico Universitario de Leipzig (Alemania).

Hasta ahora, se consideraba que los trastornos mentales se originaban por motivos multifactoriales, entre los que se incluían los genéticos. Por ello, se considera que tener un familiar cercano afectado constituye uno de los principales factores de riesgo, y los estudios previos apuntaban a la implicación de numerosos genes en el desarrollo de estas patologías.

Ahora, este estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry revela que GRIN2A es el primer gen conocido que, por sí solo, puede causar una enfermedad mental, lo que lo diferencia de las causas poligénicas que se habían asumido hasta ahora. Así, el trabajo ha analizado datos de 121 personas portadoras de una alteración genética en el gen GRIN2A. Los investigadores han comprobado que ciertas variantes de este gen no solo se asocian con la esquizofrenia, sino también con otros trastornos mentales.

Una alteración del gen latente en la infancia

Un aspecto especialmente relevante es que, en presencia de una alteración en GRIN2A, estos trastornos pueden manifestarse ya en la infancia o la adolescencia, a diferencia de lo que suele ocurrir en la edad adulta. Así lo ha explicado el profesor Johannes Lemke, director del Instituto de Genética Humana del Centro Médico Universitario de Leipzig y autor principal del estudio, quien ha subrayado que “lo llamativo es que, en el contexto de una alteración en GRIN2A, estos trastornos ya aparecen en la infancia o adolescencia, en contraste con la manifestación más habitual en la edad adulta”.

El estudio también ha revelado que algunos de los afectados presentaban exclusivamente síntomas psiquiátricos, sin las manifestaciones neurológicas que habitualmente se asocian a las alteraciones en GRIN2A, como la epilepsia o la discapacidad intelectual. El gen GRIN2A desempeña un papel central en la regulación de la excitabilidad eléctrica de las neuronas. En esta investigación, los científicos han observado que ciertas variantes han provocado una reducción de la actividad del receptor NMDA, una molécula clave en la transmisión de señales en el cerebro.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Un futuro tratamiento

Junto al profesor Steffen Syrbe, de la Facultad de Medicina de Heidelberg y neurólogo pediátrico en el Hospital Universitario de Heidelberg, el equipo ha comprobado que este hallazgo podría tener implicaciones terapéuticas. En una primera serie de tratamientos, los pacientes han experimentado una mejora notable de los síntomas psiquiátricos tras recibir L-serina, un complemento alimenticio que activa el receptor NMDA.

Los profesores Lemke y Syrbe llevan casi 15 años colaborando en la investigación y la práctica clínica sobre los trastornos del receptor de glutamato en el cerebro de niños con enfermedades neurológicas. Durante este periodo, el profesor Lemke ha creado un registro internacional que reúne la mayor cohorte mundial de pacientes con alteraciones en GRIN2A, base sobre la que se ha sustentado la publicación actual.

Temas Relacionados

GenéticaGenEsquizofreniaDepresiónAnsiedadEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Alba Carrillo confiesa que se ha traído de Colombia una nueva ilusión amorosa: “Algo tengo con un patrón del Eje Cafetero”

La colaboradora de ‘D Corazón’ ha bromeado con sus compañeros tras su regreso de Latinoamérica para las grabaciones del programa ‘Hasta el fin del mundo’

Alba Carrillo confiesa que se

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Un detective privado le vio fumando en su ventana, cargando bolsas y bebiendo alcohol, lo que, según la empresa, iba en contra de su proceso de reposo

Condenan a Mercadona por despedir

Ángel Gaitán, empresario, despide a un empleado por trabajar ebrio: “Una persona que gana un buen sueldo, que haga estas cosas… Yo no lo entiendo”

El mecánico y empresario ha utilizado TikTok para compartir esta difícil decisión laboral, marcada por la imprudencia del trabajador, que llevaba años en la empresa

Ángel Gaitán, empresario, despide a

Una mujer deshereda a dos de sus hijos y el juez anula la disposición gracias al testimonio de una cajera de Mercadona

La Audiencia Provincial de Valencia concluye que no existió maltrato psicológico y que la ruptura familiar no justifica la desheredación

Una mujer deshereda a dos

La Conferencia Episcopal Española visita al papa León XIV después de que el Vaticano haya abierto una investigación por pederastia contra el obispo de Cádiz

El escándalo de Rafael Zorzona, investigado por agresión sexual a un menor durante su época como cura en Madrid, condiciona la audiencia en Roma, donde se espera que la Iglesia española explique las medidas adoptadas ante el aumento de denuncias

La Conferencia Episcopal Española visita
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a Mercadona por despedir

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

ECONOMÍA

Una mujer deshereda a dos

Una mujer deshereda a dos de sus hijos y el juez anula la disposición gracias al testimonio de una cajera de Mercadona

La cesta de la compra, cada vez más cara: el precio de los huevos sube un 21,7% y el del café un 17,6% en lo que va de año

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”