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Una de las carreteras más bonitas del mundo y la ruta más deseada por los motoristas: el secreto mejor guardado de Italia

Famosa por sus túneles y vistas al Lago de Garda, cuenta con nuevas experiencias para quienes buscan rutas inolvidables en Europa

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Carretera Strada della Forra
Strada della Forra (Wikipedia)

Hay calles y carreteras que tienen un encanto especial. Destacan por encima del resto de las que hay a sus alrededores y, por ello, guardan un recuerdo especial en aquellos que pasan por ellas. Es el caso de la Strada della Forra, situada en el corazón de Italia, la cual es reconocida tanto por viajeros como por expertos por ser una de las rutas panorámicas más notables del mundo.

Con apenas cinco kilómetros de recorrido, esta carretera bordea el Lago de Garda y se ha convertido en el destino obligado para todos los aficionados al motor y a los cicloturistas. Es un enclave de excepcional valor paisajístico y cultural. Sin embargo, en diciembre de 2023, un deslizamiento de terreno sepultó gran parte de la calzada entre el kilómetro cero y el tres, cercano a la conocida zona de la Madonnina. Estuvo cerrada un tiempo, pero desde el 1 de agosto de 2025 está abierta.

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La Strada della Forra discurre excavada en la montaña, acompañando el relieve abrupto que rodea el Lago de Garda, en la provincia de Brescia. Este trazado fue diseñado a comienzos del siglo XX, por Arturo Cozzaglio, y conecta el pequeño puerto de Campione con la localidad de Tremosine, pasando por puntos emblemáticos como la Terrazza del Brivido y zonas de túneles labrados en la roca.

La relevancia gastronómica y la vida en torno a la Strada della Forra

La relevancia de la Strada della Forra va más allá de lo puramente vial o paisajístico. Es una carretera que también se puede recorrer a pie, mediante el sendero número 201, o en bicicleta, permitiendo así a senderistas y deportistas disfrutar de vistas privilegiadas sobre el lago y el Monte Baldo. Un hito del recorrido es la “Madonnina”, una efigie mariana situada en una de las curvas, evocada por la comunidad local como protectora de automovilistas y peregrinos.

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En la localidad de Tremosine sul Garda, el visitante encuentra opciones de alojamiento y una gastronomía propia, con platos destacados como el Formagella de Tremosine, un queso de vaca madurado de forma tradicional; aceite virgen extra Garda DOP, pescados del lago y especialidades como el pincho bresciano.

El atractivo de la zona no se reduce solo al paseo motorizado. La combinación de paisaje de montaña y lacustre, la arquitectura de los caseríos y la oferta culinaria mantienen su vigencia pese a las dificultades actuales. Tanto la admiración internacional como el flujo constante de visitantes dejan constancia de la posición única de la Strada della Forra entre las grandes rutas escénicas europeas.

Proximidad al Lago de Garda

La proximidad al Lago de Garda hace aún más especial esta calle. Este lago se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más demandados de Italia, tanto para visitantes internacionales como para quienes residen en el propio país. Su relevancia se debe al atractivo de su entorno natural, la riqueza de opciones de ocio y cultura, y el especial carácter que ofrecen las localidades diseminadas en sus orillas.

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Durante los meses de verano, el agua del Lago de Garda es más fresca que la temperatura ambiental, atenuando la sensación de calor, mientras que en invierno el agua mantiene una temperatura más cálida que el aire, suavizando el frío. Estos rasgos climáticos, junto al hecho de que el lago es el más grande de Italia y se sitúa justo al sur de los Alpes, han convertido a la zona en uno de los refugios favoritos para quienes buscan escapar de los extremos meteorológicos.

La oferta de actividades en el Lago de Garda abarca desde rutas de senderismo en montañas cercanas, recorridos en bicicleta, ciclismo de montaña y ascensos en teleférico al Monte Baldo, hasta prácticas deportivas como la escalada, el windsurf o la vela. En Arco, al norte, se celebra la competición anual Rock Master dedicada a la escalada deportiva.

Para quienes prefieren emociones distintas, se encuentra el parque temático Gardaland, uno de los más frecuentados de Europa. Quienes buscan experiencias acuáticas pueden disfrutar de playas, kayak y excursiones en barco por el lago. Asimismo, Sirmione ofrece balnearios termales, mientras que la gastronomía local puede descubrirse en restaurantes y bares con vistas directas al agua.

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