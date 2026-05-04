España

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

El mercado inmobiliario ha batido récords de actividad en los primeros meses de 2026, pero cada vez más ciudadanos se estrellan contra precios inasumibles y una preocupante falta de ahorro que les impide ser propietarios

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Una mujer observa el escaparate de una inmobiliaria. (Marta Fernández / Europa Press)
Una mujer observa el escaparate de una inmobiliaria. (Marta Fernández / Europa Press)

El mercado de la vivienda en España ha arrancado 2026 muy fortalecido. A simple vista, los datos macroeconómicos invitan al optimismo. Venimos de un 2025 excepcional que se coronó como el mejor año en compraventas desde 2007, superando la barrera de las 700.000 operaciones. Sin embargo, bajo esa aparente robustez de las grandes cifras, la realidad es mucho más amarga para el ciudadano de a pie. El acceso a la vivienda ha dejado de ser un simple trámite económico para convertirse, de manera indiscutible, en el principal reto social de nuestro país.

Sin embargo, aunque el mercado avanza arrastrado por su propia inercia, empieza a mostrar síntomas de saturación al chocar contra sus propios límites. Y el límite más infranqueable de todos es la demanda inefectiva. Este término define a todas aquellas personas que participan activamente en el mercado buscando una vivienda para comprar o alquilar, pero que fracasan en el intento.

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Así, los datos de la última Radiografía del mercado de la vivienda en 2026 elaborada por Fotocasa Research reflejan un desajuste histórico entre la aspiración de los ciudadanos y sus posibilidades reales. En el último año, el 12% de la población española mayor de 18 años buscó activamente una vivienda para comprar, pero no logró materializar la operación. Al otro lado, el 4% sí consiguió cerrar la adquisición de un inmueble durante el mismo periodo.

Si abrimos el foco y sumamos tanto a los que buscan comprar como a los que intentan alquilar, las cifras revelan que la demanda inefectiva general se ha disparado hasta el 16% de la población, superando con creces a la demanda efectiva, que se sitúa en el 11%.

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El problema ya no es la hipoteca, es el ahorro

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Históricamente, la principal barrera para comprar una casa era lograr que el banco concediera el préstamo. Hoy, las reglas del juego han cambiado. Las condiciones de financiación han sido muy atractivas últimamente, lo que ha impulsado la actividad, pero también ha provocado el encarecimiento de la vivienda, llevando los precios a máximos históricos.

Actualmente, el problema fundamental de los españoles es ser capaces de asumir el coste total y previo que exige la operación. La mejora de las condiciones financieras ha dejado paso a barreras mucho más profundas y estructurales. De hecho, para el 38% de los ciudadanos que planean comprar, la principal causa que frena en seco sus intenciones es la falta de dinero ahorrado. A esto se suma que los altos precios del mercado disuaden directamente al 28% de los interesados, mientras que otro 28% asegura que las viviendas disponibles están totalmente fuera del alcance de su presupuesto personal.

Edades medias y sesgo de género

La epidemia del “quiero y no puedo” inmobiliario no solo castiga a los más jóvenes, el grupo que siempre ha estado excluido del mercado. Sorprendentemente, la demanda inefectiva ha crecido de forma notable entre perfiles más maduros. Los ciudadanos entre 45 y 54 años han visto cómo su incapacidad para encontrar vivienda se ha disparado, pasando de un 8% el año pasado a un preocupante 14% en la actualidad.

Además, este muro de inaccesibilidad no afecta por igual a hombres y mujeres. Las estadísticas revelan una clara brecha de género en el éxito de las operaciones inmobiliarias. Mientras que en el grupo de los afortunados que logran comprar una vivienda hay una clara mayoría masculina (59%), en el bando de la demanda inefectiva, es decir, entre los que lo intentan sin éxito, la presencia mayoritaria es de mujeres (51%).

Unas llaves de una vivienda, varias monedas y billetes de euro y una claculadora sobre una mesa de madera.
Varios billetes y monedas de euro junto a unas llaves de casa y una calculadora (Canva)

Actualmente, España atraviesa uno de los mayores desequilibrios inmobiliarios de su historia actual. La demanda supera con creces a una oferta escasa que no se ajusta en absoluto al bolsillo real de las familias. Mientras la maquinaria del sector sigue presumiendo de cifras récord, la base social se enfrenta a un mercado excluyente donde soñar con unas llaves propias es gratis, pero conseguirlas es, para la gran mayoría, un lujo inalcanzable.

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