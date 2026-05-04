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Un estudio revela que el sonido de la lluvia estimula el crecimiento de las plantas

El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha publicado una investigación que relaciona la vibración de las gotas con la germinación de las semillas

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El sonido de la lluvia mejora el crecimiento
Planta bajo la lluvia. (Freepik)

La lluvia es un elemento fundamental para que las plantas crezcan. Gracias a este fenómeno, el suelo mantiene la humedad necesaria para que las raíces puedan absorber los nutrientes y desarrollarse en buenas condiciones. Además, el agua de lluvia ayuda a limpiar el polvo y algunas impurezas que se acumulan en las hojas, favoreciendo así la propia fotosíntesis.

Sin embargo, una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido también como MIT, ha demostrado que el propio sonido de la lluvia es uno de los factores que influye directamente en el crecimiento de las plantas.

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“Lo que este estudio muestra es que las semillas pueden percibir el sonido de maneras que les ayudan a sobrevivir”, explica Nicholas Makris, uno de los autores del estudio al medio ScienceAlert.

Aunque, como es evidente, no tienen un sistema auditivo desarrollado como otros animales, el informe sugiere que las semillas responden ante las mismas vibraciones que pueden producir una experiencia sonora en nuestros oídos.

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Metodología del experimento y resultados

Los investigadores diseñaron una serie de experimentos controlados en los que utilizaron alrededor de 8.000 semillas de arroz. Estas se colocaron en recipientes poco profundos con agua, a una profundidad aproximada de tres centímetros, y se expusieron a la caída de gotas durante varios días consecutivos.

Durante el proceso, se modificaron variables como la altura desde la que caían las gotas o su tamaño, con el objetivo de simular diferentes intensidades de lluvia, desde lloviznas suaves hasta tormentas más intensas. También se cambió la posición de las semillas para analizar cómo influían factores como la profundidad o la distancia respecto al impacto en su germinación.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Para asegurar la precisión del experimento, se utilizaron sensores acústicos capaces de registrar las vibraciones generadas por las gotas al caer. Estos datos confirmaron que el sonido reproducido era muy similar al de la lluvia real en condiciones naturales, lo que permitía recrear de forma bastante fiel el entorno de una tormenta.

Los resultados fueron especialmente llamativos: las semillas expuestas a estas “simulaciones de lluvia” germinaron hasta un 37% más rápido que aquellas que no recibieron el mismo estímulo, aunque se mantuvieron en condiciones idénticas de cultivo. Según los investigadores, este efecto estaría relacionado con estructuras internas sensibles a la gravedad, que podrían reaccionar a las vibraciones generadas por el agua al impactar.

En conjunto, el estudio sugiere que las plantas no solo responden al agua en sí, sino también a las señales físicas que acompañan a la lluvia, lo que abre una nueva forma de entender cómo perciben su entorno desde las primeras fases de crecimiento.

Cómo puede cambiar esto la agricultura

Este hallazgo podría abrir nuevas vías en la agricultura moderna, ya que sugiere que no solo el riego o los nutrientes influyen en el crecimiento de los cultivos, sino también las señales físicas del entorno, como las vibraciones del agua. En el futuro, esto podría ayudar a diseñar sistemas de riego más eficientes que imiten mejor la lluvia natural, favoreciendo una germinación más rápida.

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