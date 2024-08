Qué es la esquizofrenia, el trastorno mental por el que las personas no distinguen la realidad

Un hombre acude a terapia psicológica (Shutterstock España)

La esquizofrenia es un trastorno mental complejo y crónico que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Dado que es una condición que puede causar una variedad de síntomas, desde alucinaciones hasta trastornos del pensamiento, puede dificultar el funcionamiento diario y las relaciones sociales. Se trata de una enfermedad mental grave que requiere tratamiento de por vida.

Sus principales síntomas son las alucinaciones (percepciones de cosas que no están presentes, como escuchar voces que no existen), los delirios (creencias falsas que no se basan en la realidad, como pensar que uno tiene poderes especiales o que está siendo perseguido), pensamiento desordenado (discurso incoherente y dificultad para seguir un pensamiento lógico) y comportamiento motor anormal (movimientos corporales agitados o inmóviles, a veces con una falta de respuesta a las instrucciones).

Según la Clínica Mayo, las causas exactas de la esquizofrenia no se conocen, pero se cree que una combinación de genética, química cerebral y entorno desempeñan un papel importante. Lo cierto es que tiende a ser hereditaria, aunque la mayoría de las personas con un familiar con esquizofrenia no desarrollan la enfermedad. La genética puede predisponer a una persona a la esquizofrenia, pero no es el único factor. La química y la estructura cerebral también tienen mucho que ver, pues se ha observado en estos pacientes un desequilibrio en las neurotransmisores dopamina y glutamato.

Diagnóstico y tratamiento de la esquizofrenia

El diagnóstico de la esquizofrenia implica la exclusión de otros problemas de salud mental y física. No existe una prueba específica para esta enfermedad, pero el diagnóstico generalmente se basa en una evaluación psiquiátrica integral y un análisis del historial médico. Un psiquiatra o un profesional de la salud mental evalúa los síntomas, el historial médico, la historia familiar y los antecedentes personales. También pueden realizarse exámenes médicos para descartar otras afecciones que pueden causar síntomas similares, como un trastorno tiroideo o el abuso de sustancias.

En cuanto al tratamiento, este es de por vida incluso cuando los síntomas han disminuido. Los tratamientos, según la Clínica Mayo, son variados y pueden incluir medicamentos, terapia y servicios de apoyo:

Medicamentos antipsicóticos: son la base del tratamiento y ayudan a controlar los síntomas al afectar los neurotransmisores del cerebro. Los medicamentos antipsicóticos atípicos son los más comunes.

Terapia psicosocial: además de la medicación, la terapia cognitivo-conductual (TCC), la terapia de habilidades sociales y otros enfoques terapéuticos pueden ser útiles. Estas terapias ayudan a las personas a desarrollar habilidades de afrontamiento y resolver problemas cotidianos.

Servicios de apoyo: incluyen programas de rehabilitación, capacitación laboral y servicios de vivienda asistida para ayudar a las personas con esquizofrenia a vivir de manera más independiente.

Pronóstico y calidad de vida de las personas con esquizofrenia

El pronóstico para las personas con esquizofrenia varía enormemente, pues algunos pueden experimentar una mejora significativa con el tratamiento y llevar una vida relativamente normal, mientras que otros pueden tener episodios más severos y frecuentes. La adherencia al tratamiento, el apoyo de la familia y la comunidad, y la intervención temprana son factores cruciales para mejorar el pronóstico.